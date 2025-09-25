Poslanci NR SR budú o novele ústavy hlasovať až v piatok dopoludnia
Poslanci Národnej rady (NR) SR budú o vládnej novele Ústavy SR napokon hlasovať až v piatok (26. 9.) o 11.00 h. Oznámil to predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD).
„Keďže je viacero prihlásených do rozpravy, dnes hlasovať nebudeme, budeme hlasovať zajtra o 11.00 h, bude pokračovať rozprava,“ povedal v pléne Raši. Pôvodne sa malo hlasovať vo štvrtok podvečer.
Do rozpravy k tretiemu čítaniu k novele ústavy sa prihlásili piati opoziční poslanci. Podľa rokovacieho poriadku Národnej rady SR môže v treťom čítaní poslanec navrhnúť len opravu legislatívno-technických chýb a jazykových chýb.
Štvrtkové rokovanie ukončili poslanci diskusiou k adresnej energopomoci
Poslanci NR SR ukončili štvrtkové rokovanie 39. schôdze diskusiou k návrhu zákona o adresnej energopomoci. O návrhu sa rokuje v skrátenom legislatívnom konaní, rozhodnúť o ňom by sa teda malo už na aktuálnej schôdzi.
Ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) na štvrtkovom rokovaní k diskusii o adresnej energopomoci spresnila, že vláda určí, do akej hranice príjmu a v akom rozsahu bude táto pomoc poskytovaná, teda bude môcť pružne reagovať na to, ako sa ceny energií hýbu na trhu a aké budú potreby slovenských domácností. Adresná energopomoc sa bude minimálne raz ročne prehodnocovať automatickým výpočtom, kto má a nemá na ňu nárok. Financovaná by mala byť v budúcom roku z eurofondov, pričom premiér Robert Fico (Smer-SD) vo štvrtok uviedol, že to bude na úrovni 435 miliónov eur.
V piatok majú poslanci pokračovať v diskusii o návrhu zákona o adresnej energopomoci. Následne by sa mali venovať návrhu uznesenia k vykonaniu auditu čerpania dotácií a grantov, ktorý predložila koalícia.
