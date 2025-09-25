  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 25.9.2025Meniny má Vladislav(a)
13°Bratislava

Poslanci NR SR budú o novele ústavy hlasovať až v piatok dopoludnia

  • DNES - 21:22
  • Bratislava
Poslanci NR SR budú o novele ústavy hlasovať až v piatok dopoludnia

Poslanci Národnej rady (NR) SR budú o vládnej novele Ústavy SR napokon hlasovať až v piatok (26. 9.) o 11.00 h. Oznámil to predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD).

Keďže je viacero prihlásených do rozpravy, dnes hlasovať nebudeme, budeme hlasovať zajtra o 11.00 h, bude pokračovať rozprava,“ povedal v pléne Raši. Pôvodne sa malo hlasovať vo štvrtok podvečer.

Do rozpravy k tretiemu čítaniu k novele ústavy sa prihlásili piati opoziční poslanci. Podľa rokovacieho poriadku Národnej rady SR môže v treťom čítaní poslanec navrhnúť len opravu legislatívno-technických chýb a jazykových chýb.

Štvrtkové rokovanie ukončili poslanci diskusiou k adresnej energopomoci

Poslanci NR SR ukončili štvrtkové rokovanie 39. schôdze diskusiou k návrhu zákona o adresnej energopomoci. O návrhu sa rokuje v skrátenom legislatívnom konaní, rozhodnúť o ňom by sa teda malo už na aktuálnej schôdzi.

Ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) na štvrtkovom rokovaní k diskusii o adresnej energopomoci spresnila, že vláda určí, do akej hranice príjmu a v akom rozsahu bude táto pomoc poskytovaná, teda bude môcť pružne reagovať na to, ako sa ceny energií hýbu na trhu a aké budú potreby slovenských domácností. Adresná energopomoc sa bude minimálne raz ročne prehodnocovať automatickým výpočtom, kto má a nemá na ňu nárok. Financovaná by mala byť v budúcom roku z eurofondov, pričom premiér Robert Fico (Smer-SD) vo štvrtok uviedol, že to bude na úrovni 435 miliónov eur.

V piatok majú poslanci pokračovať v diskusii o návrhu zákona o adresnej energopomoci. Následne by sa mali venovať návrhu uznesenia k vykonaniu auditu čerpania dotácií a grantov, ktorý predložila koalícia.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Prieskum: Voľby by v septembri vyhralo PS, druhý by bol Smer-SD

Prieskum: Voľby by v septembri vyhralo PS, druhý by bol Smer-SD

DNES - 19:37Domáce

Ak by sa voľby do Národnej rady SR konali v septembri, vyhralo by ich opozičné hnutie Progresívne Slovensko.

Šutaj Eštok nateraz neavizuje vylúčenie Ferenčáka z Hlasu

Šutaj Eštok nateraz neavizuje vylúčenie Ferenčáka z Hlasu

DNES - 19:01Domáce

Líder koaličného Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok nateraz neavizuje vylúčenie Jána Ferenčáka zo strany.

Ak bude o ústave tajné hlasovanie, poslanci Hnutia Slovensko naň neprídu

Ak bude o ústave tajné hlasovanie, poslanci Hnutia Slovensko naň neprídu

DNES - 16:46Domáce

Pokiaľ bude hlasovanie v Národnej rade SR o vládnej novele Ústavy SR tajné, poslanci za Hnutie Slovensko sa na ňom nezúčastnia.

Vosveteit.sk
Slováci ich montujú do domov aj firiem. Populárne kamery sú deravé a hackeri ich môžu ľahko ovládnuťSlováci ich montujú do domov aj firiem. Populárne kamery sú deravé a hackeri ich môžu ľahko ovládnuť
NASA zachytila rekordný signál zo vzdialenosti viac ako 490 miliónov kilometrov. Tak ďaleko ešte dáta nikdy necestovaliNASA zachytila rekordný signál zo vzdialenosti viac ako 490 miliónov kilometrov. Tak ďaleko ešte dáta nikdy necestovali
USA testujú robotický hmyz. DARPA ho chce nasadiť ako neviditeľnú zbraň budúcnostiUSA testujú robotický hmyz. DARPA ho chce nasadiť ako neviditeľnú zbraň budúcnosti
Vedci zachytili signál, ktorý môže byť ozvenou z červej diery do paralelného vesmíruVedci zachytili signál, ktorý môže byť ozvenou z červej diery do paralelného vesmíru
Koniec nekonečného klikania „prijať všetko“? Brusel chce zmeniť pravidlá internetu od základuKoniec nekonečného klikania „prijať všetko“? Brusel chce zmeniť pravidlá internetu od základu
USA sa chystá na vojnu, akú svet ešte nevidel. Chcú byť o krok pred Ruskom a ČínouUSA sa chystá na vojnu, akú svet ešte nevidel. Chcú byť o krok pred Ruskom a Čínou
Hologramy už nie sú sci-fi ani víziou vzdialenej budúcnosti. Takto jednoducho môžu vzniknúť aj u teba domaHologramy už nie sú sci-fi ani víziou vzdialenej budúcnosti. Takto jednoducho môžu vzniknúť aj u teba doma
Biely trpaslík požiera planétu podobnú Plutu: Takto dopadne aj naša Slnečná sústava!Biely trpaslík požiera planétu podobnú Plutu: Takto dopadne aj naša Slnečná sústava!
Mars ako nová Zem? Elon Musk prezradil, kedy sa ľudia môžu nasťahovať na červenú planétuMars ako nová Zem? Elon Musk prezradil, kedy sa ľudia môžu nasťahovať na červenú planétu
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP