Ruské stíhačky sa priblížili k Lotyšsku, z Litvy vzlietli dva maďarské Gripeny
- DNES - 20:05
- Budapešť
Maďarsko demonštrovalo svoj záväzok voči NATO v ochrane a bezpečnosti pobaltských štátov a východného krídla.
Dve bojové lietadlá JAS Gripen maďarských ozbrojených síl vzlietli vo štvrtok z litovskej vojenskej základne Šiauliai v rámci hliadkovania krajín NATO nad Baltským morom v reakcii na päť ruských vojenských lietadiel blížiacich sa k lotyšskému vzdušnému priestoru. Podľa servera nepszava.hu to oznámilo vo štvrtok velenie vzdušných síl NATO, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Podľa informácií NATO smerom k Lotyšsku leteli ruské lietadlá Su-30, Su-35 a tri MiG-31. „Maďarsko demonštruje svoj záväzok voči NATO v ochrane a bezpečnosti pobaltských štátov a východného krídla,“ ocenilo NATO maďarskú misiu v Pobaltí.
Maďarské vzdušné sily poskytujú od augusta do novembra 2025 už štvrtýkrát štyri Gripeny na ochranu vzdušného priestoru Litvy, Lotyšska a Estónska v rámci misie NATO Baltic Air Policing, dodáva nepszava.hu.
Kam zmizol 3-ročný Oliver? Matka zverejnila zvláštne video
Zo zmiznutia chlapca podozrievajú matku. Tá mala 3-ročného Olivera uniesť do zahraničia.
Rutte: Členovia NATO sa môžu zamerať na ruské lietadlá, ak to bude potrebné
Generálny tajomník NATO podporil vyjadrenia amerického prezidenta Donalda Trumpa, že členské krajiny NATO by mali zostreliť ruské drony a lietadlá po vstupe do ich vzdušného priestoru, ak by bol takýto krok nevyhnutný.
Americké a kanadské stíhačky vzlietli pre manévre ruských lietadiel pri Aljaške
Severoamerické veliteľstvo protivzdušnej obrany v stredu vyslalo svoje stíhačky, aby identifikovali a zachytili štyri ruské vojenské lietadlá pri pobreží Aljašky. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry Reuters.
BBC a svetové agentúry vyzvali Izrael, aby pustil novinárov do Pásma Gazy
Britská stanica BBC, francúzska tlačová agentúra AFP, americká AP a britská Reuters zverejnili krátky film, v ktorom vyzývajú Izrael, aby povolil zahraničným novinárom vstup do Pásma Gazy.