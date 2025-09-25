Šutaj Eštok nateraz neavizuje vylúčenie Ferenčáka z Hlasu
Líder koaličného Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok nateraz neavizuje vylúčenie Jána Ferenčáka zo strany.
Upozorňuje však na to, že Ferenčák v poslednom období svojimi názormi nereprezentuje Hlas. Chce s ním preto diskutovať medzi štyrmi očami. Kritizoval jeho postoj pri hlasovaní o balíku konsolidačných opatrení na budúci rok v parlamente, pri ktorom Ferenčák nehlasoval. Vyplýva to z jeho vyjadrenia na štvrtkovej tlačovej konferencii.
„S Ferenčákom sa budem baviť. Je súčasťou poslaneckého klubu Hlasu aj súčasťou strany Hlas. V poslednom období však jeho názory vôbec nereprezentujú názory ani klubu, ani strany. U nás má však priestor každá zblúdilá ovca, aby sme si sadli a povedali, ako chceme do budúcnosti fungovať, pretože nám záleží na stabilite tejto koalície a chceme byť aj my stabilným partnerom,“ vyhlásil.
Šutaja Eštoka mrzí, že Ferenčák s nimi nediskutoval vo vnútri strany. „Príde mi absolútne nezodpovedné pridávať sa na stranu opozície, ktorá neprišla s jedným jediným návrhom a iba populisticky čosi hádže do verejného priestoru,“ doplnil.
Predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD) zároveň namietal Ferenčákove vyjadrenia o podpore vládnej koalície. Upozornil pritom na to, že konsolidácia bola kľúčovým zákonom. Ferenčáka vyzval, aby nehral sólo. „Tu treba držať líniu tejto vlády, ktorej sme súčasťou a ktorej súčasťou sme sa rozhodli byť dobrovoľne a chceme ňou byť,“ dodal.
Prieskum: Voľby by v septembri vyhralo PS, druhý by bol Smer-SD
Ak by sa voľby do Národnej rady SR konali v septembri, vyhralo by ich opozičné hnutie Progresívne Slovensko.
Dcéra privolala pomoc pre svoju mamu, záchranári jej však už nedokázali pomôcť
Na mieste zasahovali policajti a záchranári.
Ak bude o ústave tajné hlasovanie, poslanci Hnutia Slovensko naň neprídu
Pokiaľ bude hlasovanie v Národnej rade SR o vládnej novele Ústavy SR tajné, poslanci za Hnutie Slovensko sa na ňom nezúčastnia.
Fico: Generálny štrajk by zobral Slovensku denne stámilióny eur
Generálny štrajk, na ktorý vyzývajú niektoré opozičné strany, by stál Slovensko len za päť dní 1,65 miliardy eur, čo predstavuje 330 miliónov eur denne.