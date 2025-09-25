  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 25.9.2025Meniny má Vladislav(a)
13°Bratislava

Šutaj Eštok nateraz neavizuje vylúčenie Ferenčáka z Hlasu

  • DNES - 19:01
  • Bratislava
Šutaj Eštok nateraz neavizuje vylúčenie Ferenčáka z Hlasu

Líder koaličného Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok nateraz neavizuje vylúčenie Jána Ferenčáka zo strany.

Upozorňuje však na to, že Ferenčák v poslednom období svojimi názormi nereprezentuje Hlas. Chce s ním preto diskutovať medzi štyrmi očami. Kritizoval jeho postoj pri hlasovaní o balíku konsolidačných opatrení na budúci rok v parlamente, pri ktorom Ferenčák nehlasoval. Vyplýva to z jeho vyjadrenia na štvrtkovej tlačovej konferencii.

S Ferenčákom sa budem baviť. Je súčasťou poslaneckého klubu Hlasu aj súčasťou strany Hlas. V poslednom období však jeho názory vôbec nereprezentujú názory ani klubu, ani strany. U nás má však priestor každá zblúdilá ovca, aby sme si sadli a povedali, ako chceme do budúcnosti fungovať, pretože nám záleží na stabilite tejto koalície a chceme byť aj my stabilným partnerom,“ vyhlásil.

Šutaja Eštoka mrzí, že Ferenčák s nimi nediskutoval vo vnútri strany. „Príde mi absolútne nezodpovedné pridávať sa na stranu opozície, ktorá neprišla s jedným jediným návrhom a iba populisticky čosi hádže do verejného priestoru,“ doplnil.

Predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD) zároveň namietal Ferenčákove vyjadrenia o podpore vládnej koalície. Upozornil pritom na to, že konsolidácia bola kľúčovým zákonom. Ferenčáka vyzval, aby nehral sólo. „Tu treba držať líniu tejto vlády, ktorej sme súčasťou a ktorej súčasťou sme sa rozhodli byť dobrovoľne a chceme ňou byť,“ dodal.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Prieskum: Voľby by v septembri vyhralo PS, druhý by bol Smer-SD

Prieskum: Voľby by v septembri vyhralo PS, druhý by bol Smer-SD

DNES - 19:37Domáce

Ak by sa voľby do Národnej rady SR konali v septembri, vyhralo by ich opozičné hnutie Progresívne Slovensko.

Ak bude o ústave tajné hlasovanie, poslanci Hnutia Slovensko naň neprídu

Ak bude o ústave tajné hlasovanie, poslanci Hnutia Slovensko naň neprídu

DNES - 16:46Domáce

Pokiaľ bude hlasovanie v Národnej rade SR o vládnej novele Ústavy SR tajné, poslanci za Hnutie Slovensko sa na ňom nezúčastnia.

Fico: Generálny štrajk by zobral Slovensku denne stámilióny eur

Fico: Generálny štrajk by zobral Slovensku denne stámilióny eur

DNES - 15:55Domáce

Generálny štrajk, na ktorý vyzývajú niektoré opozičné strany, by stál Slovensko len za päť dní 1,65 miliardy eur, čo predstavuje 330 miliónov eur denne.

Vosveteit.sk
Slováci ich montujú do domov aj firiem. Populárne kamery sú deravé a hackeri ich môžu ľahko ovládnuťSlováci ich montujú do domov aj firiem. Populárne kamery sú deravé a hackeri ich môžu ľahko ovládnuť
NASA zachytila rekordný signál zo vzdialenosti viac ako 490 miliónov kilometrov. Tak ďaleko ešte dáta nikdy necestovaliNASA zachytila rekordný signál zo vzdialenosti viac ako 490 miliónov kilometrov. Tak ďaleko ešte dáta nikdy necestovali
USA testujú robotický hmyz. DARPA ho chce nasadiť ako neviditeľnú zbraň budúcnostiUSA testujú robotický hmyz. DARPA ho chce nasadiť ako neviditeľnú zbraň budúcnosti
Vedci zachytili signál, ktorý môže byť ozvenou z červej diery do paralelného vesmíruVedci zachytili signál, ktorý môže byť ozvenou z červej diery do paralelného vesmíru
Koniec nekonečného klikania „prijať všetko“? Brusel chce zmeniť pravidlá internetu od základuKoniec nekonečného klikania „prijať všetko“? Brusel chce zmeniť pravidlá internetu od základu
USA sa chystá na vojnu, akú svet ešte nevidel. Chcú byť o krok pred Ruskom a ČínouUSA sa chystá na vojnu, akú svet ešte nevidel. Chcú byť o krok pred Ruskom a Čínou
Hologramy už nie sú sci-fi ani víziou vzdialenej budúcnosti. Takto jednoducho môžu vzniknúť aj u teba domaHologramy už nie sú sci-fi ani víziou vzdialenej budúcnosti. Takto jednoducho môžu vzniknúť aj u teba doma
Biely trpaslík požiera planétu podobnú Plutu: Takto dopadne aj naša Slnečná sústava!Biely trpaslík požiera planétu podobnú Plutu: Takto dopadne aj naša Slnečná sústava!
Mars ako nová Zem? Elon Musk prezradil, kedy sa ľudia môžu nasťahovať na červenú planétuMars ako nová Zem? Elon Musk prezradil, kedy sa ľudia môžu nasťahovať na červenú planétu
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP