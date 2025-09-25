  • Články
Dcéra privolala pomoc pre svoju mamu, záchranári jej však už nedokázali pomôcť

  • DNES - 18:04
  • Nitra
Na mieste zasahovali policajti a záchranári.

Príslušníci Mestskej polície v Nitre informovali o tragickej udalosti, ku ktorej došlo začiatkom tohto týždňa na Krátkej ulici. Po výzve od záchranárov prišli na pomoc staršej žene v bezvedomí.

Napriek ich okamžitému zásahu a následnej snahe záchranárov sa život ženy, žiaľ, nepodarilo zachrániť. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

Motorizovaná hliadka mestskej polície, vybavená automatickým externým defibrilátorom (AED), bola požiadaná, aby sa urýchlene presunula na Krátku ulicu v Nitre. Keďže sa v tom čase nachádzala len dve ulice od miesta hlásenia, na adresu dorazila v priebehu jednej minúty.

Na mieste čakala dcéra ženy, ktorá im oznámila, že jej matka leží na zemi a nedýcha. Hliadka okamžite skontrolovala vitálne funkcie staršej ženy, ktorá však už nejavila žiadne známky života.

„Mestskí policajti, podľa pokynov operačného pracovníka záchrannej služby, začali s resuscitáciou. Kým jeden príslušník vykonával masáž srdca, druhý pripravil prístroj AED k použitiu. Prístroj AED počas resuscitácie neodporúčal použiť výboj. Hliadka pokračovala v resuscitácii do príchody rýchlej zdravotnej služby,“ informovali policajti.

V oživovaní následne pokračovali aj záchranári, ktorí bojovali o život ženy ďalších približne dvadsať minút. Ich snaha však bola márna. Prítomný lekár musel nakoniec skonštatovať smrť.

Zdroj: Info.sk, Mestská polícia Nitra
