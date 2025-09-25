Dcéra privolala pomoc pre svoju mamu, záchranári jej však už nedokázali pomôcť
Na mieste zasahovali policajti a záchranári.
Príslušníci Mestskej polície v Nitre informovali o tragickej udalosti, ku ktorej došlo začiatkom tohto týždňa na Krátkej ulici. Po výzve od záchranárov prišli na pomoc staršej žene v bezvedomí.
Napriek ich okamžitému zásahu a následnej snahe záchranárov sa život ženy, žiaľ, nepodarilo zachrániť. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Motorizovaná hliadka mestskej polície, vybavená automatickým externým defibrilátorom (AED), bola požiadaná, aby sa urýchlene presunula na Krátku ulicu v Nitre. Keďže sa v tom čase nachádzala len dve ulice od miesta hlásenia, na adresu dorazila v priebehu jednej minúty.
Na mieste čakala dcéra ženy, ktorá im oznámila, že jej matka leží na zemi a nedýcha. Hliadka okamžite skontrolovala vitálne funkcie staršej ženy, ktorá však už nejavila žiadne známky života.
„Mestskí policajti, podľa pokynov operačného pracovníka záchrannej služby, začali s resuscitáciou. Kým jeden príslušník vykonával masáž srdca, druhý pripravil prístroj AED k použitiu. Prístroj AED počas resuscitácie neodporúčal použiť výboj. Hliadka pokračovala v resuscitácii do príchody rýchlej zdravotnej služby,“ informovali policajti.
V oživovaní následne pokračovali aj záchranári, ktorí bojovali o život ženy ďalších približne dvadsať minút. Ich snaha však bola márna. Prítomný lekár musel nakoniec skonštatovať smrť.
Ak bude o ústave tajné hlasovanie, poslanci Hnutia Slovensko naň neprídu
Pokiaľ bude hlasovanie v Národnej rade SR o vládnej novele Ústavy SR tajné, poslanci za Hnutie Slovensko sa na ňom nezúčastnia.
Fico: Generálny štrajk by zobral Slovensku denne stámilióny eur
Generálny štrajk, na ktorý vyzývajú niektoré opozičné strany, by stál Slovensko len za päť dní 1,65 miliardy eur, čo predstavuje 330 miliónov eur denne.
Majerský podá podnet na Generálnu prokuratúru SR v súvislosti s tendrom na záchranky
Poslanec Národnej rady SR František Majerský vo štvrtok podá podnet na Generálnu prokuratúru SR v súvislosti s tendrom na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby.
Polícia hľadá nebezpečného muža
Nezvestný Peter môže byť ozbrojený.