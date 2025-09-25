  • Články
Nawrocki: Jadrové zdieľanie by posilnilo bezpečnosť Poľska

  • DNES - 17:08
  • Varšava
Nawrocki: Jadrové zdieľanie by posilnilo bezpečnosť Poľska

Poľský prezident Karol Nawrocki označil vstup do programu NATO Nuclear Sharing (jadrové zdieľanie) a možnosť disponovať jadrovou zbraňou za vhodné riešenie pre posilnenie bezpečnosti krajiny.

Povedal to v rozhovore pre denník Fakt s tým, že Poľsko je podľa neho pripravené stať sa súčasťou tohto mechanizmu. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.

Nawrocki pripomenul, že Poľsko nikdy nevyužívalo svoju silu na agresiu voči iným štátom a prípadné zapojenie do programu by neznamenalo zvýšenie rizika konfliktu. „Pre bezpečnosť Poliakov by bolo vlastnenie atómovej zbrane a vstup do programu Nuclear Sharing dobrým riešením,“ uviedol prezident s tým, že jeho povinnosťou je robiť všetko pre posilnenie ochrany krajiny. Dodal, že takýto krok by vnímal výlučne v obrannom kontexte.

Program Nuclear Sharing je súčasťou politiky odstrašovania NATO a umožňuje rozmiestnenie amerických jadrových zbraní v členských krajinách, ktoré ich samy nevlastnia. Od roku 2009 sú tieto zbrane umiestnené v Belgicku, Nemecku, Taliansku, Holandsku a Turecku.

Téma jadrového zdieľania sa v Poľsku otvorila už skôr. V roku 2022 bývalý prezident Andrzej Duda navrhol rozšírenie programu administratíve vtedajšieho amerického prezidenta Joea Bidena, no bez úspechu. V marci tohto roka Duda v rozhovore pre Financial Times opäť vyjadril nádej na zapojenie Poľska.

Zdroj: Info.sk, TASR
