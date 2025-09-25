  • Články
Zelenskyj nevylúčil útoky na Kremeľ, ak bude Rusko pokračovať vo vojne

  • DNES - 16:50
  • New York
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok varoval Rusko, že ak bude naďalej pokračovať v útokoch na Ukrajinu.

Kyjev môže svojimi vojenskými prostriedkami zasiahnuť aj sídlo ruského prezidenta v Kremli. Upozornila na to agentúra DPA, píše TASR.

Zelenskyj vyzval pracovníkov v Kremli, aby zistili, kde sa nachádzajú protiletecké kryty. „Ak neukončia vojnu, budú ich potrebovať,“ vyhlásil pre portál Axios.

Ukrajina v súčasnosti podľa Zelenského disponuje dronmi s doletom viac ako 3000 kilometrov. DPA pripomína, že centrum Moskvy a sídlo ruského prezidenta sú od ukrajinských hraníc vzdialené asi 450 kilometrov. Nad areálom Kremľa už explodovali dva drony v máji 2023. Kyjev vtedy poprel akúkoľvek účasť na tomto incidente.

Zelenskyj v rozhovore uviedol, že dúfa v dodávku nešpecifikovaných zbraní dlhého doletu zo Spojených štátov. Zároveň však vylúčil útoky na civilné ciele. „Nie sme teroristi,“ zdôraznil.

Na slová ukrajinského prezidenta už reagoval ruský exprezident Dmitrij Medvedev. Ukrajinu a Spojené štáty upozornil, že Rusko disponuje zbraňami, pred ktorými ľudí neochráni žiadny protiletecký kryt.

Zdroj: Info.sk, TASR
