Zelenskyj nevylúčil útoky na Kremeľ, ak bude Rusko pokračovať vo vojne
- DNES - 16:50
- New York
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok varoval Rusko, že ak bude naďalej pokračovať v útokoch na Ukrajinu.
Kyjev môže svojimi vojenskými prostriedkami zasiahnuť aj sídlo ruského prezidenta v Kremli. Upozornila na to agentúra DPA, píše TASR.
Zelenskyj vyzval pracovníkov v Kremli, aby zistili, kde sa nachádzajú protiletecké kryty. „Ak neukončia vojnu, budú ich potrebovať,“ vyhlásil pre portál Axios.
Ukrajina v súčasnosti podľa Zelenského disponuje dronmi s doletom viac ako 3000 kilometrov. DPA pripomína, že centrum Moskvy a sídlo ruského prezidenta sú od ukrajinských hraníc vzdialené asi 450 kilometrov. Nad areálom Kremľa už explodovali dva drony v máji 2023. Kyjev vtedy poprel akúkoľvek účasť na tomto incidente.
Zelenskyj v rozhovore uviedol, že dúfa v dodávku nešpecifikovaných zbraní dlhého doletu zo Spojených štátov. Zároveň však vylúčil útoky na civilné ciele. „Nie sme teroristi,“ zdôraznil.
Na slová ukrajinského prezidenta už reagoval ruský exprezident Dmitrij Medvedev. Ukrajinu a Spojené štáty upozornil, že Rusko disponuje zbraňami, pred ktorými ľudí neochráni žiadny protiletecký kryt.
