Štvrtok, 25.9.2025
Slovensko.Digital chce okamžité zrušenie prebiehajúceho obstarávania IT projektu

  • DNES - 16:49
  • Bratislava
Občianske združenie Slovensko.Digital dôrazne apeluje na Národnú agentúru pre sieťové a elektronické služby (NASES) a Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR, aby okamžite zrušili prebiehajúce obstarávanie na nákup Serverovej platformy pre vzdialené kvalifikované elektronické podpisovanie.

Toto obstarávanie považujeme za chybný krok, ktorý nemá žiadne racionálne opodstatnenie a podľa nášho názoru je realizované v rozpore zo zákonom. Predbežná hodnota 8 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH) za službu na jeden rok je neadekvátna a prehnane vysoká,” zdôraznil Ján Suchal zo Slovensko.Digital.

Táto téma je podľa združenia mimoriadne urgentná, keďže momentálne prebieha obstarávanie od 14. septembra do 25. septembra 2025. Slovensko.Digital odporúča obstarávanie okamžite zrušiť a celý zámer vzdialeného podpisovania nerealizovať.

Združenie uviedlo, že projekt je realizovaný v rozpore so zákonom, pretože projektová dokumentácia nebola a nie je zverejnená v MetaIS a nebolo realizované verejné pripomienkovanie. Projekt nemohol byť preto ani schválený MIRRI SR. Slovensko.Digital vidí v obstarávaní ďalšej infraštruktúry pre kvalifikovaný elektronický podpis (KEP) aj neprípustnú duplicitu a plytvanie peniazmi daňových poplatníkov. Štát má už v súčasnosti podľa združenia plne funkčné a dostupné riešenia.

Začiatkom septembra sa malo v metainformačnom systéme objaviť desať nových projektov za približne 60 miliónov eur. O ich obsahu sa podľa združenia nedajú získať žiadne detailné informácie, no je zrejmé, že sa prvý z nich (vzdialené podpisovanie) už veľmi narýchlo obstaráva.

Ak toto prvé obstarávanie vzdialeného podpisovania v NASES má byť predzvesťou toho, čo sa chystá v informatizácii, tak sa vraciame do najhorších čias v minulosti, kde sa netransparentným spôsobom obstarávali predražené nekoncepčné riešenia. Ako to dopadlo, vidíme všetci dodnes,“ dodal Suchal.

Zdroj: Info.sk, TASR
