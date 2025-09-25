  • Články
Ak bude o ústave tajné hlasovanie, poslanci Hnutia Slovensko naň neprídu

  • DNES - 16:46
  • Bratislava
Pokiaľ bude hlasovanie v Národnej rade (NR) SR o vládnej novele Ústavy SR tajné, poslanci za Hnutie Slovensko sa na ňom nezúčastnia.

Uviedol to poslanec Hnutia Slovensko Rastislav Krátky na štvrtkovej tlačovej konferencii. Líder hnutia Igor Matovič predpokladá, že poslanec Richard Vašečka, ktorý je z Kresťanskej únie, bude hlasovať za.

Zmeny, ktoré si KDH po úpravách presadilo, sú dôležité, aby ich Slovensko prijalo. Bolo by dobré, aby boli zapísané v ústave,“ povedal Matovič, no dodal, že by sme nemali podľahnúť premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD), ktorý sa podľa neho len hrá na konzervatívca. Zopakoval postoj Hnutia Slovensko, že novelizáciu ústavy v konzervatívnych otázkach by podporilo, ak by ju predložilo KDH.

Krátky dodal, že Fico dennodenne popiera všetky konzervatívne hodnoty a snaží sa oklamať konzervatívcov i kresťanov. „Nechceme, aby boli konzervatívci zneužití Robertom Ficom, aby si z týchto tém urobil vlajkovú loď do predvolebnej kampane,“ povedal Krátky. Pripomenul Ficovi jeho slová z januára, že mu nejde o politické preteky, ale o výsledok.

Matovič odkázal Ficovi, že ak mu ide o to, aby tieto zmeny prešli, nedá vo štvrtok o nich hlasovať, aby ich mohlo predložiť KDH. Tak by sa podľa lídra hnutia mohlo o novele ústavy z dielne KDH rokovať už na ďalšej riadnej schôdzi. KDH je podľa neho regulérny nositeľ tejto témy.

Vašečka, ktorý je súčasťou klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ, pre TASR potvrdil, že sa na hlasovaní zúčastní a bude hlasovať za novelu ústavy, tak „ako to hovorí od začiatku“. Predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová, ktorá tiež pôsobí v rovnakom klube, nepodporí novelu ústavy. Pre TASR uviedla, že ani ona sa nezúčastní na hlasovaní, ak bude tajné. „Robert Fico vie, že nemá hlasy na zmenu ústavy a týmto hlasovaním chce len prekryť tému konsolidácie,“ uviedla v stanovisku.

Zdroj: Info.sk, TASR
