Fico: Generálny štrajk by zobral Slovensku denne stámilióny eur
Generálny štrajk, na ktorý vyzývajú niektoré opozičné strany, by stál Slovensko len za päť dní 1,65 miliardy eur, čo predstavuje 330 miliónov eur denne.
Uviedol to vo štvrtok počas hodiny otázok v Národnej rade SR premiér Robert Fico (Smer-SD). Zároveň kritizoval opozíciu, ktorá podľa neho chce výzvou na štrajkovanie najmä škodiť súčasnej vláde.
Fico sa vyjadril aj k ruskej rope a plynu, pričom podľa neho Slovensko sa podieľa na importe týchto energetických surovín z Ruska len dvojpercentným podielom. Slovensko tak podľa premiéra nákupom ruských energetických surovín zásadne neprispieva k financovaniu vojny. „Nehovoriac o tom, že dodávky plynu a ropy pre Slovensko nie sú otázka ideologická, ale geografická,“ povedal Fico s tým, že krajina nemá iné možnosti a nemôže odoberať hocijakú ropu, pretože by to stálo pomerne veľa financií aj času, aby sa na to rafinérie pripravili. Záujmom SR je podľa neho zachovať dovoz energetických surovín z Ruska, pretože sú najlacnejšou voľbou.
Dodal, že od 1. januára tohto roka, keď Ukrajina zastavila tranzit plynu cez Slovensko, krajina prichádza o 500 miliónov eur na tranzitných poplatkoch. „Z tohto titulu budeme vyvíjať všetky potrebné iniciatívy. Chcem vás informovať, že štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Marek Eštok odchádza do Spojených štátov na pracovnú cestu a jednou z úloh, ktoré bude mať, je aj odovzdať americkým partnerom všetky potrebné informácie, o čo vlastne ide, pokiaľ ide o dodávky plynu a ropy na územie Slovenskej republiky,“ uzavrel Fico.
Ak bude o ústave tajné hlasovanie, poslanci Hnutia Slovensko naň neprídu
Pokiaľ bude hlasovanie v Národnej rade SR o vládnej novele Ústavy SR tajné, poslanci za Hnutie Slovensko sa na ňom nezúčastnia.
Majerský podá podnet na Generálnu prokuratúru SR v súvislosti s tendrom na záchranky
Poslanec Národnej rady SR František Majerský vo štvrtok podá podnet na Generálnu prokuratúru SR v súvislosti s tendrom na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby.
Polícia hľadá nebezpečného muža
Nezvestný Peter môže byť ozbrojený.
Hrabko: Namiesto generálneho štrajku hrozí opozícii generálna hanba
Ak opozičné strany neustúpia od zámeru organizovať 17. novembra generálny štrajk, hrozí im, že sa namiesto úspechu dočkajú generálnej hanby, varuje Juraj Hrabko.