  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 25.9.2025Meniny má Vladislav(a)
13°Bratislava

Fico: Generálny štrajk by zobral Slovensku denne stámilióny eur

  • DNES - 15:55
  • Bratislava
Fico: Generálny štrajk by zobral Slovensku denne stámilióny eur

Generálny štrajk, na ktorý vyzývajú niektoré opozičné strany, by stál Slovensko len za päť dní 1,65 miliardy eur, čo predstavuje 330 miliónov eur denne.

Uviedol to vo štvrtok počas hodiny otázok v Národnej rade SR premiér Robert Fico (Smer-SD). Zároveň kritizoval opozíciu, ktorá podľa neho chce výzvou na štrajkovanie najmä škodiť súčasnej vláde.

Fico sa vyjadril aj k ruskej rope a plynu, pričom podľa neho Slovensko sa podieľa na importe týchto energetických surovín z Ruska len dvojpercentným podielom. Slovensko tak podľa premiéra nákupom ruských energetických surovín zásadne neprispieva k financovaniu vojny. „Nehovoriac o tom, že dodávky plynu a ropy pre Slovensko nie sú otázka ideologická, ale geografická,“ povedal Fico s tým, že krajina nemá iné možnosti a nemôže odoberať hocijakú ropu, pretože by to stálo pomerne veľa financií aj času, aby sa na to rafinérie pripravili. Záujmom SR je podľa neho zachovať dovoz energetických surovín z Ruska, pretože sú najlacnejšou voľbou.

Dodal, že od 1. januára tohto roka, keď Ukrajina zastavila tranzit plynu cez Slovensko, krajina prichádza o 500 miliónov eur na tranzitných poplatkoch. „Z tohto titulu budeme vyvíjať všetky potrebné iniciatívy. Chcem vás informovať, že štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Marek Eštok odchádza do Spojených štátov na pracovnú cestu a jednou z úloh, ktoré bude mať, je aj odovzdať americkým partnerom všetky potrebné informácie, o čo vlastne ide, pokiaľ ide o dodávky plynu a ropy na územie Slovenskej republiky,“ uzavrel Fico.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Ak bude o ústave tajné hlasovanie, poslanci Hnutia Slovensko naň neprídu

Ak bude o ústave tajné hlasovanie, poslanci Hnutia Slovensko naň neprídu

DNES - 16:46Domáce

Pokiaľ bude hlasovanie v Národnej rade SR o vládnej novele Ústavy SR tajné, poslanci za Hnutie Slovensko sa na ňom nezúčastnia.

Majerský podá podnet na Generálnu prokuratúru SR v súvislosti s tendrom na záchranky

Majerský podá podnet na Generálnu prokuratúru SR v súvislosti s tendrom na záchranky

DNES - 15:29Domáce

Poslanec Národnej rady SR František Majerský vo štvrtok podá podnet na Generálnu prokuratúru SR v súvislosti s tendrom na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby.

Polícia hľadá nebezpečného muža

Polícia hľadá nebezpečného muža

DNES - 13:33Domáce

Nezvestný Peter môže byť ozbrojený.

Hrabko: Namiesto generálneho štrajku hrozí opozícii generálna hanba

Hrabko: Namiesto generálneho štrajku hrozí opozícii generálna hanba

DNES - 13:14Domáce

Ak opozičné strany neustúpia od zámeru organizovať 17. novembra generálny štrajk, hrozí im, že sa namiesto úspechu dočkajú generálnej hanby, varuje Juraj Hrabko.

Vosveteit.sk
USA testujú robotický hmyz. DARPA ho chce nasadiť ako neviditeľnú zbraň budúcnostiUSA testujú robotický hmyz. DARPA ho chce nasadiť ako neviditeľnú zbraň budúcnosti
Vedci zachytili signál, ktorý môže byť ozvenou z červej diery do paralelného vesmíruVedci zachytili signál, ktorý môže byť ozvenou z červej diery do paralelného vesmíru
Koniec nekonečného klikania „prijať všetko“? Brusel chce zmeniť pravidlá internetu od základuKoniec nekonečného klikania „prijať všetko“? Brusel chce zmeniť pravidlá internetu od základu
USA sa chystá na vojnu, akú svet ešte nevidel. Chcú byť o krok pred Ruskom a ČínouUSA sa chystá na vojnu, akú svet ešte nevidel. Chcú byť o krok pred Ruskom a Čínou
Hologramy už nie sú sci-fi ani víziou vzdialenej budúcnosti. Takto jednoducho môžu vzniknúť aj u teba domaHologramy už nie sú sci-fi ani víziou vzdialenej budúcnosti. Takto jednoducho môžu vzniknúť aj u teba doma
Biely trpaslík požiera planétu podobnú Plutu: Takto dopadne aj naša Slnečná sústava!Biely trpaslík požiera planétu podobnú Plutu: Takto dopadne aj naša Slnečná sústava!
Mars ako nová Zem? Elon Musk prezradil, kedy sa ľudia môžu nasťahovať na červenú planétuMars ako nová Zem? Elon Musk prezradil, kedy sa ľudia môžu nasťahovať na červenú planétu
Cez tieto funkcie tvojho telefónu ti môže podvodná aplikácia vybieliť bankový účet. Toto si skontroluj hneď terazCez tieto funkcie tvojho telefónu ti môže podvodná aplikácia vybieliť bankový účet. Toto si skontroluj hneď teraz
Katastrofický scenár pre planétu. Oceány sa prehrievajú a základ potravinového reťazca umieraKatastrofický scenár pre planétu. Oceány sa prehrievajú a základ potravinového reťazca umiera
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP