Lietadlo s Netanjahuom sa na ceste do USA vyhlo niektorým európskym krajinám

Štvrtok, 25.9.2025Meniny má Vladislav(a)
13°Bratislava

Lietadlo s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom smerovalo v stredu večer po odlete z Tel Avivu do USA do svojej cieľovej destinácie okľukou v zjavnej snahe vyhnúť sa krajinám, ktoré by mohli aplikovať zatykač za údajné vojnové zločiny vydaný naňho Medzinárodným trestným súdom (ICC). TASR o tom informuje na základe správy televízie CNN.

Netanjahu v USA vystúpi vo všeobecnej rozprave Valného zhromaždenia OSN v New Yorku a stretne sa s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.

Trasa letu, ktorá by za normálnych okolností viedla nad niekoľkými európskymi krajinami, však bola presmerovaná nad Stredozemné more a Gibraltársky prieliv, vyplýva z údajov stránky FlightRadar24.

Lietadlo s Netanjahuom sa podľa nej krátko nachádzalo nad Gréckom a Talianskom, ale úplne sa vyhlo vzdušnému priestoru Francúzska a Španielska, čím sa let predĺžil.

Netanjahuov úrad nereagoval na žiadosť CNN o vyjadrenie. Pred dvoma však týždňami oznámil, že niektorí novinári a členovia Netanjahuovho sprievodu ho nebudú sprevádzať z dôvodu „technických opatrení týkajúcich sa bezpečnosti“. Podľa denníka Jerusalem Post to bola kompenzácia za dodatočne spotrebované palivo.

Francúzsky diplomatický zdroj uviedol, že Francúzsko schválilo izraelskú žiadosť o prelet cez francúzsky vzdušný priestor. „Nakoniec sa rozhodli pre inú trasu, dôvod nepoznáme,“ povedal zdroj.

Stránka ADS-B Exchange uvádza, že počas júlovej cesty do USA letelo lietadlo s Netanjahuom ponad Grécko, Taliansko a Francúzsko.

ICC vydal v novembri 2024 v súvislosti s operáciou izraelskej armády v Pásme Gazy zatykač na Netanjahua za údajné vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti. Ak by Netanjahu letel nad európskymi krajinami, ktoré sú členmi ICC, mohlo by byť jeho lietadlo prinútené pristáť a premiéra by mohli zatknúť. Izrael ani Spojené štáty nie sú členmi ICC.

Zdroj: Info.sk, TASR
