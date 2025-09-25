  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 25.9.2025Meniny má Vladislav(a)
13°Bratislava

Pri letisku v Osle zaistili dron ovládaný cudzincom, budú ho vypočúvať

  • DNES - 14:41
  • Oslo
Pri letisku v Osle zaistili dron ovládaný cudzincom, budú ho vypočúvať

Nórske bezpečnostné zložky zaistili dron, ktorý v stredu prelietaval v blízkosti letiska v Osle a ovládal ho muž neznámej národnosti. Vo štvrtok o tom informovala polícia, TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.

Včera okolo 21.00 h miestneho času bola polícia informovaná, že do zakázanej zóny letiska v Osle vstúpil neznámy dron,“ povedala agentúre vedúca prokuratúry vo východnom policajnom okrsku Nórska Lisa Mari Lokkeová. Dodala, že to nemalo žiaden vplyv na chod letovej prevádzky. Muža vo veku okolo 50 rokov nezatkli, no bude ho vypočúvať polícia.

K incidentu došlo v čase, keď správy o preletoch dronov viedli tento týždeň k dočasnému uzavretiu škandinávskych letísk, vrátane Kodane a spomínaného Osla.

Lokkeová povedala, že v tejto fáze nevidia medzi týmito incidentmi žiadnu súvislosť.

V uplynulých týždňoch došlo k viacerým incidentom vo vzdušnom priestor krajín NATO, ktoré vyvolali znepokojenie aj odsúdenie. V polovici septembra viacero ruských dronov vletelo do vzdušného priestoru Poľska a o niekoľko dní neskôr aj Rumunsko informovalo o narušení svojho vzdušného priestoru ruským dronom. Do estónskeho vzdušného priestoru minulý týždeň na niekoľko minút vstúpili tri ruské stíhačky MiG-31. Rusko toto narušenie poprelo tvrdiac, že jeho lietadlá zostali nad neutrálnymi vodami.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Lietadlo s Netanjahuom sa na ceste do USA vyhlo niektorým európskym krajinám

Lietadlo s Netanjahuom sa na ceste do USA vyhlo niektorým európskym krajinám

DNES - 15:09Zahraničné

Lietadlo s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom smerovalo v stredu večer po odlete z Tel Avivu do USA do svojej cieľovej destinácie okľukou.

Peskov: Trump je zrejme aj napriek zmene tónu stále odhodlaný usilovať sa o mier

Peskov: Trump je zrejme aj napriek zmene tónu stále odhodlaný usilovať sa o mier

DNES - 13:58Zahraničné

Rusko predpokladá, že americký prezident Donald Trump je naďalej odhodlaný pracovať na dosiahnutí mieru na Ukrajine.

Gulyás: Trump v telefonáte s Orbánom pochopil maďarský postoj k ruskej rope

Gulyás: Trump v telefonáte s Orbánom pochopil maďarský postoj k ruskej rope

DNES - 13:41Zahraničné

Americký prezident Donald Trump v telefonickom rozhovore s predsedom maďarskej vlády Viktorom Orbánom prijal postoj Budapešti k nákupu energií z Ruska.

Zelenskyj: Po vojne som pripravený odísť z funkcie

Zelenskyj: Po vojne som pripravený odísť z funkcie

DNES - 13:07Zahraničné

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásil, že po skončení vojny, ktorú proti Ukrajine vedie Rusko, je pripravený odísť zo svojej funkcie.

Vosveteit.sk
USA testujú robotický hmyz. DARPA ho chce nasadiť ako neviditeľnú zbraň budúcnostiUSA testujú robotický hmyz. DARPA ho chce nasadiť ako neviditeľnú zbraň budúcnosti
Vedci zachytili signál, ktorý môže byť ozvenou z červej diery do paralelného vesmíruVedci zachytili signál, ktorý môže byť ozvenou z červej diery do paralelného vesmíru
Koniec nekonečného klikania „prijať všetko“? Brusel chce zmeniť pravidlá internetu od základuKoniec nekonečného klikania „prijať všetko“? Brusel chce zmeniť pravidlá internetu od základu
USA sa chystá na vojnu, akú svet ešte nevidel. Chcú byť o krok pred Ruskom a ČínouUSA sa chystá na vojnu, akú svet ešte nevidel. Chcú byť o krok pred Ruskom a Čínou
Hologramy už nie sú sci-fi ani víziou vzdialenej budúcnosti. Takto jednoducho môžu vzniknúť aj u teba domaHologramy už nie sú sci-fi ani víziou vzdialenej budúcnosti. Takto jednoducho môžu vzniknúť aj u teba doma
Biely trpaslík požiera planétu podobnú Plutu: Takto dopadne aj naša Slnečná sústava!Biely trpaslík požiera planétu podobnú Plutu: Takto dopadne aj naša Slnečná sústava!
Mars ako nová Zem? Elon Musk prezradil, kedy sa ľudia môžu nasťahovať na červenú planétuMars ako nová Zem? Elon Musk prezradil, kedy sa ľudia môžu nasťahovať na červenú planétu
Cez tieto funkcie tvojho telefónu ti môže podvodná aplikácia vybieliť bankový účet. Toto si skontroluj hneď terazCez tieto funkcie tvojho telefónu ti môže podvodná aplikácia vybieliť bankový účet. Toto si skontroluj hneď teraz
Katastrofický scenár pre planétu. Oceány sa prehrievajú a základ potravinového reťazca umieraKatastrofický scenár pre planétu. Oceány sa prehrievajú a základ potravinového reťazca umiera
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP