Štvrtok, 25.9.2025
  • DNES - 14:20
  • Seattle
Starbucks zatvorí neefektívne prevádzky, zruší pracovné miesta

Americká sieť kaviarní Starbucks vo štvrtok oznámila, že schválila plán reštrukturalizácie.

Zahŕňa aj zatvárenie kaviarní s nedostatočnými výsledkami v USA a rušenie niektorých pracovných miest, keďže sa spoločnosť snaží oživiť predaj a zisky pod vedením generálneho riaditeľa Briana Niccola. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.

Niccol chce v rámci reorganizácie vrátiť prevádzkam „kaviarenský štýl“, zavedením keramických hrnčekov, pohodlného sedenia a skrátenia doby čakania.

Počas skúmania sme identifikovali kaviarne, v ktorých nedokážeme vytvoriť fyzické prostredie, ktoré naši zákazníci a partneri očakávajú, alebo v ktorých nevidíme cestu k finančnej výkonnosti, a tieto prevádzky budú zatvorené,“ uviedol Niccol v liste zamestnancom.

Starbucks zároveň zruší približne 900 pracovných miest v podporných tímoch a ukončí mnoho voľných pozícií, dodal.

Spoločnosť očakáva, že náklady na reštrukturalizáciu dosiahnu približne 1 miliardu USD (850,63 milióna eur), uvádza sa v podaní na regulačné úrady.

(1 EUR = 1,1756 USD)

Zdroj: Info.sk, TASR
