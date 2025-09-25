Starbucks zatvorí neefektívne prevádzky, zruší pracovné miesta
- DNES - 14:20
- Seattle
Americká sieť kaviarní Starbucks vo štvrtok oznámila, že schválila plán reštrukturalizácie.
Zahŕňa aj zatvárenie kaviarní s nedostatočnými výsledkami v USA a rušenie niektorých pracovných miest, keďže sa spoločnosť snaží oživiť predaj a zisky pod vedením generálneho riaditeľa Briana Niccola. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.
Niccol chce v rámci reorganizácie vrátiť prevádzkam „kaviarenský štýl“, zavedením keramických hrnčekov, pohodlného sedenia a skrátenia doby čakania.
„Počas skúmania sme identifikovali kaviarne, v ktorých nedokážeme vytvoriť fyzické prostredie, ktoré naši zákazníci a partneri očakávajú, alebo v ktorých nevidíme cestu k finančnej výkonnosti, a tieto prevádzky budú zatvorené,“ uviedol Niccol v liste zamestnancom.
Starbucks zároveň zruší približne 900 pracovných miest v podporných tímoch a ukončí mnoho voľných pozícií, dodal.
Spoločnosť očakáva, že náklady na reštrukturalizáciu dosiahnu približne 1 miliardu USD (850,63 milióna eur), uvádza sa v podaní na regulačné úrady.
(1 EUR = 1,1756 USD)
