Ktoré nealko spúšťa depresiu? S týmito nápojmi opatrne!
Výskum z Nemecka dokázal spojitosť medzi vznikom depresie a určitým typom nápojov. Za všetkým stoja baktérie.
Obezita, cukrovka a zhoršenie zdravia ďasien nie sú jediné zdravotné problémy, ktoré súvisia s častým pitím sladených nápojov. Poukazuje na to výskum z Nemecka, podľa ktorého konzumentom hrozí aj vyššie riziko vzniku depresie.
Podľa vedcov to súvisí s prítomnosťou väčšieho množstva baktérií rodu Eggerthella v črevách. Ohrozené sú najmä ženy.
„Toto zistenie zdôrazňuje rolu stravy pri depresii a črevného mikrobiómu ako kľúčového mediátora,“ uviedol pre časopis Inside Precision Medicine Sharmili Edwin Thanarajan z Univerzitnej nemocnice vo Frankfurte.
V ohrození sú najmä ženy
Do Thanarajanovho výskumu sa zapojilo 405 pacientov s depresiou a 527 ľudí bez nej. Počas neho si účastníci zaznamenávali príjem sladených nápojov a stav psychického zdravia. Zo vzoriek stolice im zas analyzovali črevný mikrobióm.
Výskum potvrdil, že vysoký príjem sladených nápojov súvisí so vznikom depresívnych príznakov. U žien okrem toho zistili zvýšené množstvo baktérií Eggerthella. Predošlé pokusy na myšiach už dokázali, že tieto baktérie redukujú množstvo protizápalových činiteľov v črevách, a okrem toho ovplyvňujú tvorbu serotonínu, známeho ako hormón šťastia.
Prečo je spojitosť zrejmá najmä u žien vedci nevedia, no ako uviedli, pravdepodobne to ovplyvňujú odlišné pohlavné hormóny u oboch pohlaví.
Hoci výskum ukazuje prstom na sladené nápoje, kauzálnu príčinnosť je ešte potrebné bližšie vyšetriť. „Naša analýza spája konzumáciu sladených nápojov so zmenami v črevnom mikrobióme a depresívnymi príznakmi. Na dokázanie kauzálnej spojitosti sú však potrebné pokusy na ľuďoch a hlodavcoch,“ dodali vedci.
