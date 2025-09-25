  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 25.9.2025Meniny má Vladislav(a)
13°Bratislava

Peskov: Trump je zrejme aj napriek zmene tónu stále odhodlaný usilovať sa o mier

  • DNES - 13:58
  • Moskva
Peskov: Trump je zrejme aj napriek zmene tónu stále odhodlaný usilovať sa o mier

Rusko predpokladá, že americký prezident Donald Trump je naďalej odhodlaný pracovať na dosiahnutí mieru na Ukrajine.

Vyhlásil to vo štvrtok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov po tom, čo Trump tento týždeň povedal, že Ukrajina by mohla získať späť celé svoje územie okupované Ruskom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

Trump podľa amerického viceprezidenta J. D. Vancea stráca voči Rusku trpezlivosť, pretože „neponúka dosť, aby sa vojna skončila“.

Ak Rusi odmietnu rokovať, a to v dobrej viere, myslím, že to bude pre ich krajinu veľmi, veľmi zlé. Toto prezident jasne povedal,“ uviedol Vance, podľa ktorého nejde o zmenu postoja.

Hovorca Kremľa na otázku o vyjadreniach amerického viceprezidenta a či to Rusko vníma ako rozpor s deklarovaným úsilím USA pomôcť ukončiť vojnu, odpovedal: „Nie, nevnímame to tak. Zatiaľ sa domnievame, že Washington a prezident Trump si zachovajú politickú vôľu na pokračovanie úsilia smerom k mierovému riešeniu na Ukrajine.“

Podporujeme tieto snahy a Rusko je naďalej otvorené začiatku mierových rokovaní,“ tvrdí Peskov.

Reuters konštatuje, že nebolo hneď jasné, či Trump potvrdí svoje slová zmenou v krokoch Spojených štátov. Niektorí analytici a európski predstavitelia pre Reuters povedali, že veria, že slová prezidenta USA sú znamením pre Európu, že je načase, aby tamojší lídri urobili viac pre naplnenie ukrajinských potrieb v oblasti zbraní a financovania.

Rusko podľa hovorcu tiež podporuje výzvu šéfa Bieleho domu na komplexný celosvetový zákaz biologických zbraní. Trump v utorok počas svojho prejavu na 80. zasadnutí Valného zhromaždenia OSN vyzval všetky štáty sveta, aby sa pridali k USA pri ukončení vývoja biologických zbraní. Na overovanie dodržiavania tohto záväzku by sa podľa neho mohla využiť umelá inteligencia.

Prirodzene, ruská strana je pripravená participovať v takomto procese všeobecného vzdania sa biologických zbraní a, samozrejme, bolo by dobré nejako to sformalizovať, opäť na medzinárodnej úrovni,“ uzavrel Peskov.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Lietadlo s Netanjahuom sa na ceste do USA vyhlo niektorým európskym krajinám

Lietadlo s Netanjahuom sa na ceste do USA vyhlo niektorým európskym krajinám

DNES - 15:09Zahraničné

Lietadlo s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom smerovalo v stredu večer po odlete z Tel Avivu do USA do svojej cieľovej destinácie okľukou.

Pri letisku v Osle zaistili dron ovládaný cudzincom, budú ho vypočúvať

Pri letisku v Osle zaistili dron ovládaný cudzincom, budú ho vypočúvať

DNES - 14:41Zahraničné

Nórske bezpečnostné zložky zaistili dron, ktorý v stredu prelietaval v blízkosti letiska v Osle a ovládal ho muž neznámej národnosti.

Gulyás: Trump v telefonáte s Orbánom pochopil maďarský postoj k ruskej rope

Gulyás: Trump v telefonáte s Orbánom pochopil maďarský postoj k ruskej rope

DNES - 13:41Zahraničné

Americký prezident Donald Trump v telefonickom rozhovore s predsedom maďarskej vlády Viktorom Orbánom prijal postoj Budapešti k nákupu energií z Ruska.

Zelenskyj: Po vojne som pripravený odísť z funkcie

Zelenskyj: Po vojne som pripravený odísť z funkcie

DNES - 13:07Zahraničné

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásil, že po skončení vojny, ktorú proti Ukrajine vedie Rusko, je pripravený odísť zo svojej funkcie.

Vosveteit.sk
USA testujú robotický hmyz. DARPA ho chce nasadiť ako neviditeľnú zbraň budúcnostiUSA testujú robotický hmyz. DARPA ho chce nasadiť ako neviditeľnú zbraň budúcnosti
Vedci zachytili signál, ktorý môže byť ozvenou z červej diery do paralelného vesmíruVedci zachytili signál, ktorý môže byť ozvenou z červej diery do paralelného vesmíru
Koniec nekonečného klikania „prijať všetko“? Brusel chce zmeniť pravidlá internetu od základuKoniec nekonečného klikania „prijať všetko“? Brusel chce zmeniť pravidlá internetu od základu
USA sa chystá na vojnu, akú svet ešte nevidel. Chcú byť o krok pred Ruskom a ČínouUSA sa chystá na vojnu, akú svet ešte nevidel. Chcú byť o krok pred Ruskom a Čínou
Hologramy už nie sú sci-fi ani víziou vzdialenej budúcnosti. Takto jednoducho môžu vzniknúť aj u teba domaHologramy už nie sú sci-fi ani víziou vzdialenej budúcnosti. Takto jednoducho môžu vzniknúť aj u teba doma
Biely trpaslík požiera planétu podobnú Plutu: Takto dopadne aj naša Slnečná sústava!Biely trpaslík požiera planétu podobnú Plutu: Takto dopadne aj naša Slnečná sústava!
Mars ako nová Zem? Elon Musk prezradil, kedy sa ľudia môžu nasťahovať na červenú planétuMars ako nová Zem? Elon Musk prezradil, kedy sa ľudia môžu nasťahovať na červenú planétu
Cez tieto funkcie tvojho telefónu ti môže podvodná aplikácia vybieliť bankový účet. Toto si skontroluj hneď terazCez tieto funkcie tvojho telefónu ti môže podvodná aplikácia vybieliť bankový účet. Toto si skontroluj hneď teraz
Katastrofický scenár pre planétu. Oceány sa prehrievajú a základ potravinového reťazca umieraKatastrofický scenár pre planétu. Oceány sa prehrievajú a základ potravinového reťazca umiera
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP