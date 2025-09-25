Peskov: Trump je zrejme aj napriek zmene tónu stále odhodlaný usilovať sa o mier
- DNES - 13:58
- Moskva
Rusko predpokladá, že americký prezident Donald Trump je naďalej odhodlaný pracovať na dosiahnutí mieru na Ukrajine.
Vyhlásil to vo štvrtok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov po tom, čo Trump tento týždeň povedal, že Ukrajina by mohla získať späť celé svoje územie okupované Ruskom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Trump podľa amerického viceprezidenta J. D. Vancea stráca voči Rusku trpezlivosť, pretože „neponúka dosť, aby sa vojna skončila“.
„Ak Rusi odmietnu rokovať, a to v dobrej viere, myslím, že to bude pre ich krajinu veľmi, veľmi zlé. Toto prezident jasne povedal,“ uviedol Vance, podľa ktorého nejde o zmenu postoja.
Hovorca Kremľa na otázku o vyjadreniach amerického viceprezidenta a či to Rusko vníma ako rozpor s deklarovaným úsilím USA pomôcť ukončiť vojnu, odpovedal: „Nie, nevnímame to tak. Zatiaľ sa domnievame, že Washington a prezident Trump si zachovajú politickú vôľu na pokračovanie úsilia smerom k mierovému riešeniu na Ukrajine.“
„Podporujeme tieto snahy a Rusko je naďalej otvorené začiatku mierových rokovaní,“ tvrdí Peskov.
Reuters konštatuje, že nebolo hneď jasné, či Trump potvrdí svoje slová zmenou v krokoch Spojených štátov. Niektorí analytici a európski predstavitelia pre Reuters povedali, že veria, že slová prezidenta USA sú znamením pre Európu, že je načase, aby tamojší lídri urobili viac pre naplnenie ukrajinských potrieb v oblasti zbraní a financovania.
Rusko podľa hovorcu tiež podporuje výzvu šéfa Bieleho domu na komplexný celosvetový zákaz biologických zbraní. Trump v utorok počas svojho prejavu na 80. zasadnutí Valného zhromaždenia OSN vyzval všetky štáty sveta, aby sa pridali k USA pri ukončení vývoja biologických zbraní. Na overovanie dodržiavania tohto záväzku by sa podľa neho mohla využiť umelá inteligencia.
„Prirodzene, ruská strana je pripravená participovať v takomto procese všeobecného vzdania sa biologických zbraní a, samozrejme, bolo by dobré nejako to sformalizovať, opäť na medzinárodnej úrovni,“ uzavrel Peskov.
