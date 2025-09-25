  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 25.9.2025Meniny má Vladislav(a)
13°Bratislava

Gulyás: Trump v telefonáte s Orbánom pochopil maďarský postoj k ruskej rope

  • DNES - 13:41
  • Budapešť
Gulyás: Trump v telefonáte s Orbánom pochopil maďarský postoj k ruskej rope

Americký prezident Donald Trump v telefonickom rozhovore s predsedom maďarskej vlády Viktorom Orbánom prijal postoj Budapešti k nákupu energií z Ruska.

Podľa servera hirado.hu to povedal vo štvrtok novinárom šéf úradu vlády Gergely Gulyás, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Donald Trump je mimoriadne inteligentný podnikateľ, a preto pochopil maďarský ekonomický postoj. Donald Trump týmto aspektom porozumel,“ povedal Gulyás.

Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó v stredu jedinou vetou reagoval na vyhlásenie Trumpa, že by mohol odradiť Orbána od nákupu ruskej ropy. Šéf maďarskej diplomacie na Facebooku opatrne naznačil, že to zrejme nepôjde, konštatoval server szeretlekmagyarorszag.hu.

Plne podporujeme úsilie amerického prezidenta o mier. Nemôžeme však zmeniť realitu našej geografickej polohy,“ napísal maďarský minister zahraničných vecí.

Trump v utorok povedal, že plánuje zatelefonovať maďarskému premiérovi a vyzvať ho, aby prestal kupovať ruskú ropu. Informovala o tom agentúra Reuters s tým, že ide o súčasť širšieho tlaku na spojencov v NATO, aby prerušili energetické vzťahy s Moskvou.

Je to môj priateľ. Nehovoril som s ním, ale mám pocit, že keby som s ním hovoril, mohol by prestať, a myslím si, že to urobím,“ povedal Trump pred bilaterálnym stretnutím s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.

Trump predtým vo vystúpení na Valnom zhromaždení OSN vyhlásil, že európski spojenci musia okamžite zastaviť všetky nákupy energetických surovín z Ruska. Podľa neho sa vojna na Ukrajine neskončí, pokým tak neurobia tieto krajiny, ako aj Čína a India. Tieto dve krajiny obvinil, že sú prostredníctvom nakupovania ruských surovín hlavnými financovateľmi tejto vojny.

Szijjártó neskôr podľa agentúry MTI vydal vyhlásenie, v ktorom uviedol, že zatiaľ čo západoeurópske krajiny klamú svet a dovážajú čoraz viac ruskej ropy prostredníctvom ázijských krajín, do Maďarska smerujú iba dve percentá všetkého ruského exportu ropy. Dodal, že samotný ropovod Adria je pre bezpečné zásobovanie Maďarska nedostatočný.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Zelenskyj: Po vojne som pripravený odísť z funkcie

Zelenskyj: Po vojne som pripravený odísť z funkcie

DNES - 13:07Zahraničné

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásil, že po skončení vojny, ktorú proti Ukrajine vedie Rusko, je pripravený odísť zo svojej funkcie.

Netanjahu cestuje do USA, opäť sa stretne s Trumpom a vystúpi na VZ OSN

Netanjahu cestuje do USA, opäť sa stretne s Trumpom a vystúpi na VZ OSN

DNES - 12:26Zahraničné

Izrael nedovolí vznik Palestíny, uviedol Netanjahu.

V Česku zostali tisíce domácností bez elektriny

V Česku zostali tisíce domácností bez elektriny

DNES - 11:57Zahraničné

Okolo 17.500 odberateľov spoločnosti ČEZ zostalo bez dodávok elektriny pre silný vietor, ktorý v stredu večer a v noci na štvrtok zasiahol najmä severné oblasti Českej republiky.

Súd uznal Sarkozyho za vinného v kauze financovania jeho kampane Líbyou

Súd uznal Sarkozyho za vinného v kauze financovania jeho kampane Líbyou

DNES - 11:39Zahraničné

Bývalého francúzskeho prezidenta Nicolasa Sarkozyho vo štvrtok parížsky súd uznal za vinného v kauze financovania jeho predvolebnej kampane z roku 2007, ktorá viedla k jeho víťazstvu vo voľbách.

Vosveteit.sk
Vedci zachytili signál, ktorý môže byť ozvenou z červej diery do paralelného vesmíruVedci zachytili signál, ktorý môže byť ozvenou z červej diery do paralelného vesmíru
Koniec nekonečného klikania „prijať všetko“? Brusel chce zmeniť pravidlá internetu od základuKoniec nekonečného klikania „prijať všetko“? Brusel chce zmeniť pravidlá internetu od základu
USA sa chystá na vojnu, akú svet ešte nevidel. Chcú byť o krok pred Ruskom a ČínouUSA sa chystá na vojnu, akú svet ešte nevidel. Chcú byť o krok pred Ruskom a Čínou
Hologramy už nie sú sci-fi ani víziou vzdialenej budúcnosti. Takto jednoducho môžu vzniknúť aj u teba domaHologramy už nie sú sci-fi ani víziou vzdialenej budúcnosti. Takto jednoducho môžu vzniknúť aj u teba doma
Biely trpaslík požiera planétu podobnú Plutu: Takto dopadne aj naša Slnečná sústava!Biely trpaslík požiera planétu podobnú Plutu: Takto dopadne aj naša Slnečná sústava!
Mars ako nová Zem? Elon Musk prezradil, kedy sa ľudia môžu nasťahovať na červenú planétuMars ako nová Zem? Elon Musk prezradil, kedy sa ľudia môžu nasťahovať na červenú planétu
Cez tieto funkcie tvojho telefónu ti môže podvodná aplikácia vybieliť bankový účet. Toto si skontroluj hneď terazCez tieto funkcie tvojho telefónu ti môže podvodná aplikácia vybieliť bankový účet. Toto si skontroluj hneď teraz
Katastrofický scenár pre planétu. Oceány sa prehrievajú a základ potravinového reťazca umieraKatastrofický scenár pre planétu. Oceány sa prehrievajú a základ potravinového reťazca umiera
Dve najsilnejšie ruské hackerské skupiny spojili sily. Európu zachvátila panika, môže nastať pekloDve najsilnejšie ruské hackerské skupiny spojili sily. Európu zachvátila panika, môže nastať peklo
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP