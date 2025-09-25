  • Články
Štvrtok, 25.9.2025
13°Bratislava

Polícia hľadá nebezpečného muža

  • DNES - 13:33
  • Ratvaj
Polícia hľadá nebezpečného muža

Nezvestný Peter môže byť ozbrojený.

Prešovská okresná polícia vyhlásila pátranie po 41-ročnom Petrovi z obce Ratvaj pri Sabinove. Ako informovala prešovská krajská polícia na Facebooku, po mužovi pátrajú kvôli násilnej trestnej činnosti.

Hľadaného muža naposledy videli v pondelok 22. septembra v Ratvaji. Vysoký je asi 178 centimetrov, zavalitej postavy, má modré oči, krátke tmavé vlasy a bradu. Naposledy mal oblečené zelené tepláky, modrú mikinu a šiltovku nezistenej farby.

Foto: facebook.com/KRPZPO

Polícia varuje, že 41-ročný Peter môže byť ozbrojený. "Akékoľvek informácie o pohybe k hľadanému Petrovi oznámte na linku 158 alebo prostredníctvom našej FB stránky Policajného zboru SR," dodali policajti.

Zdroj: Info.sk, facebook.com/KRPZPO
