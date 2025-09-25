Polícia hľadá nebezpečného muža
Nezvestný Peter môže byť ozbrojený.
Prešovská okresná polícia vyhlásila pátranie po 41-ročnom Petrovi z obce Ratvaj pri Sabinove. Ako informovala prešovská krajská polícia na Facebooku, po mužovi pátrajú kvôli násilnej trestnej činnosti.
Hľadaného muža naposledy videli v pondelok 22. septembra v Ratvaji. Vysoký je asi 178 centimetrov, zavalitej postavy, má modré oči, krátke tmavé vlasy a bradu. Naposledy mal oblečené zelené tepláky, modrú mikinu a šiltovku nezistenej farby.
Foto: facebook.com/KRPZPO
Polícia varuje, že 41-ročný Peter môže byť ozbrojený. "Akékoľvek informácie o pohybe k hľadanému Petrovi oznámte na linku 158 alebo prostredníctvom našej FB stránky Policajného zboru SR," dodali policajti.
