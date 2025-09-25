  • Články
Podvodníci operujú pod novým menom. Nevolal vám tento muž?

Polícia v Bratislave eviduje za stredu (24. 9.) zvýšený počet volaní alebo sms správ od podvodníkov, ktorí sa snažia od ľudí vylákať peniaze rôznou formou.

Legenda, ktorú podvodníci neustále používajú o zneužití vašich údajov a údajnom vybavení pôžičky na vaše meno je stále aktuálna. Bratislavská krajská polícia o tom informuje na sociálnej sieti.

Polícia ozrejmila, že podvodníci si vymysleli nové meno - Tibor Nový, ktorý má byť policajtom v Poprade.Miesto pre výber peňazí (10.000 eur), ktoré si z vášho účtu majú podvodníci zaobstarať sa má uskutočňovať taktiež v jednej z bánk v Poprade pod vymysleným menom, a to Stanislavom Jankechom. Aby boli podvodníci presvedčivejší, vzbudili u vás dôveru a nalákali vás na ich hru, zašlú vám aj kópiu svojho falošného preukazu na mail, ktorý im v rozhovore poskytnete,“ upozorňuje polícia.

Staro - nová legenda, starý dobrý bitcoin, sa podľa policajtov vyskytol v rámci podvodov v týchto dňoch len párkrát a taktiež aj podvodná sms cez aplikáciu, v ktorej bolo uvedené, že je syn, a má pokazený mobil a žiada od mamy/otca peniaze na zrealizovanie platieb.

Polícia apeluje, aby si ľudia v týchto prípadoch vždy u svojho dieťaťa alebo príbuzného predtým, než zašlú peniaze prezistili, či sa naozaj v takej vážnej situácii nachádza.Neunáhlite sa! Práve tlak nás núti konať bez rozmyslov! Legendy podvodníkov sa neustále opakujú, striedajú len mená, miesta a pridávajú len zasielanie rôznych falošných preukazov pracovníkov NBS, prípadne pracovníkov polície,“ apeluje polícia.

Opätovne ľuďom pripomína, že policajti nikdy svoj služobný preukaz nikomu neposielajú, nepýtajú od nich cennosti či finančnú hotovosť a nebudú ich prepájať na pracovníka Národnej banky Slovenska. Rovnako tak policajti, ani pracovníci bánk nebudú nikoho nútiť nainštalovať si aplikáciu do mobilu.

Aby sa Váš rodinný príslušník nestal obeťou podvodu, urobte všetko pre to, aby bol dostatočne informovaný a vedel v danej nepríjemnej situácii zachovať chladnú hlavu, nepodľahol tlaku podvodníkov a úspešne sa vyhol osobnej peňažnej ujme. Vaša pomoc je veľmi dôležitá,“ dodala polícia.

Zdroj: Info.sk, TASR
