  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 25.9.2025Meniny má Vladislav(a)
13°Bratislava

Zelenskyj: Po vojne som pripravený odísť z funkcie

  • DNES - 13:07
  • New York/Kyjev
Zelenskyj: Po vojne som pripravený odísť z funkcie

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásil, že po skončení vojny, ktorú proti Ukrajine vedie Rusko, je pripravený odísť zo svojej funkcie.

V rozhovore pre spravodajský portál Axios zverejnenom vo štvrtok takisto prisľúbil usporiadať voľby v prípade, že sa znepriatelené krajiny dohodnú na prímerí, informuje TASR.

Mojím cieľom je ukončiť vojnu,“ vyhlásil Zelenskyj s tým, že mu nejde o opätovnú kandidatúru na prezidenta. Axiosu poskytol rozhovor v New Yorku na okraj zasadnutia Valného zhromaždenia OSN.

Ukrajinský prezident odpovedal kladne na otázku, či by sa zaviazal usporiadať voľby, ak by bolo dohodnuté niekoľkomesačné prímerie. Túto myšlienku podľa svojich slov tlmočil aj svojmu americkému náprotivku Donaldovi Trumpovi na utorkovom stretnutí.

Nie je to prvýkrát, čo Zelenskyj naznačil, že je otvorený konaniu volieb na Ukrajine. Podobne sa vyjadril napríklad aj v auguste, pričom zdôraznil, že hlasovanie by sa muselo uskutočniť v bezpečných podmienkach. Na to, aby bolo možné usporiadať demokratické a zákonné voľby, je podľa jeho vtedajšieho vyjadrenia potrebné prímerie na pevnine, na mori aj vo vzduchu.

Vo februári vyjadril ochotu odísť z prezidentského úradu výmenou za mier alebo členstvo Ukrajiny v NATO.

Pre Axios teraz povedal, že chápe, že Ukrajinci možno chcú "lídra s novým mandátom“, aby prijal dôležité rozhodnutia potrebné na dosiahnutie dlhodobého mieru. Napriek tomu, že obavy o bezpečnosť by organizovanie volieb sťažili, podľa vlastných slov verí, že voľby možné budú.

Ukrajina pozastavila prezidentské aj parlamentné voľby počas vojny s Ruskom. Konanie parlamentných volieb v čase stanného práva zakazuje ústava Ukrajiny. Päťročný prezidentský mandát Zelenského, ktorého zvolili občania v priamom hlasovaní v roku 2019, oficiálne vypršal v máji minulého roka. Ukrajinský parlament mu ho uznesením predĺžil až do zrušenia vojnového stavu. Rusko však tvrdí, že uznesenie parlamentu o predĺžení Zelenského mandátu je pochybné a jeho podpis pod prípadnou mierovou zmluvou by mohol byť právne napadnuteľný. Trump svojho času zas nazval Zelenského „diktátorom bez volieb“.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Gulyás: Trump v telefonáte s Orbánom pochopil maďarský postoj k ruskej rope

Gulyás: Trump v telefonáte s Orbánom pochopil maďarský postoj k ruskej rope

DNES - 13:41Zahraničné

Americký prezident Donald Trump v telefonickom rozhovore s predsedom maďarskej vlády Viktorom Orbánom prijal postoj Budapešti k nákupu energií z Ruska.

Netanjahu cestuje do USA, opäť sa stretne s Trumpom a vystúpi na VZ OSN

Netanjahu cestuje do USA, opäť sa stretne s Trumpom a vystúpi na VZ OSN

DNES - 12:26Zahraničné

Izrael nedovolí vznik Palestíny, uviedol Netanjahu.

V Česku zostali tisíce domácností bez elektriny

V Česku zostali tisíce domácností bez elektriny

DNES - 11:57Zahraničné

Okolo 17.500 odberateľov spoločnosti ČEZ zostalo bez dodávok elektriny pre silný vietor, ktorý v stredu večer a v noci na štvrtok zasiahol najmä severné oblasti Českej republiky.

Súd uznal Sarkozyho za vinného v kauze financovania jeho kampane Líbyou

Súd uznal Sarkozyho za vinného v kauze financovania jeho kampane Líbyou

DNES - 11:39Zahraničné

Bývalého francúzskeho prezidenta Nicolasa Sarkozyho vo štvrtok parížsky súd uznal za vinného v kauze financovania jeho predvolebnej kampane z roku 2007, ktorá viedla k jeho víťazstvu vo voľbách.

Vosveteit.sk
Vedci zachytili signál, ktorý môže byť ozvenou z červej diery do paralelného vesmíruVedci zachytili signál, ktorý môže byť ozvenou z červej diery do paralelného vesmíru
Koniec nekonečného klikania „prijať všetko“? Brusel chce zmeniť pravidlá internetu od základuKoniec nekonečného klikania „prijať všetko“? Brusel chce zmeniť pravidlá internetu od základu
USA sa chystá na vojnu, akú svet ešte nevidel. Chcú byť o krok pred Ruskom a ČínouUSA sa chystá na vojnu, akú svet ešte nevidel. Chcú byť o krok pred Ruskom a Čínou
Hologramy už nie sú sci-fi ani víziou vzdialenej budúcnosti. Takto jednoducho môžu vzniknúť aj u teba domaHologramy už nie sú sci-fi ani víziou vzdialenej budúcnosti. Takto jednoducho môžu vzniknúť aj u teba doma
Biely trpaslík požiera planétu podobnú Plutu: Takto dopadne aj naša Slnečná sústava!Biely trpaslík požiera planétu podobnú Plutu: Takto dopadne aj naša Slnečná sústava!
Mars ako nová Zem? Elon Musk prezradil, kedy sa ľudia môžu nasťahovať na červenú planétuMars ako nová Zem? Elon Musk prezradil, kedy sa ľudia môžu nasťahovať na červenú planétu
Cez tieto funkcie tvojho telefónu ti môže podvodná aplikácia vybieliť bankový účet. Toto si skontroluj hneď terazCez tieto funkcie tvojho telefónu ti môže podvodná aplikácia vybieliť bankový účet. Toto si skontroluj hneď teraz
Katastrofický scenár pre planétu. Oceány sa prehrievajú a základ potravinového reťazca umieraKatastrofický scenár pre planétu. Oceány sa prehrievajú a základ potravinového reťazca umiera
Dve najsilnejšie ruské hackerské skupiny spojili sily. Európu zachvátila panika, môže nastať pekloDve najsilnejšie ruské hackerské skupiny spojili sily. Európu zachvátila panika, môže nastať peklo
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP