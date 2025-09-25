  • Články
  • DNES - 21:26
  • Marbella
Kam zmizol 3-ročný Oliver? Matka zverejnila zvláštne video

Zo zmiznutia chlapca podozrievajú matku. Tá mala 3-ročného Olivera uniesť do zahraničia.

36-ročný Brit Matthew Pugh sa obáva o život a bezpečnosť svojho 3-ročného syna Olivera. Chlapec zmizol spolu s matkou Anastasiiou Čikinovou ešte v júli, jeho rodičia pritom dlhodobo žijú oddelene.

Ako približuje britský denník The Sun, Pugh vypísal na nájdenie syna alebo informácie o ňom odmenu vo výške 87 tisíc libier (100 tisíc eur). Chlapec sa naposledy nachádzal v dome matky v španielskom meste Marbella.

Stopy k nájdeniu Olivera pritom za sebou zanecháva samotná Anastasiia, ktorá na sociálnych sieťach zverejňuje fotografie z rôznych častí sveta. Naposledy pózovala v Bangkoku a Južnej Kórei, podľa polície by sa však aktuálne mohla nachádzať v Moskve.

Rodičia sa podľa The Sun starajú o Olivera striedavo. Otec však pred políciou vyjadril podozrenie, že Anastasiia mohla syna uniesť zo strachu, že príde o prístup k nemu. Španielska polícia vyšetruje prípad ako únos, pri pátraní spolupracujú aj s Interpolom.

V prípade, že by sa matka so synom skutočne nachádzali v Rusku, ich postihnutie európskymi orgánmi by bolo prakticky nemožné.

Tajomná správa z videa

Matka 3-ročného Olivera Anastasiia sa podľa The Sun živí ako online koučka. Na sociálnych sieťach zverejňuje príspevky, v ktorých okrem iného radí ženám, ako sa správať k mužom.

V jednom zo svojich klipov Čikinová reagovala na pátranie po jej synovi. „Fotografia môjho dieťaťa už koluje v správach, ale ja ju nemôžem zverejniť. Aká je v tom logika,“ pýtala sa divákov. Vo videu tiež prezradila, že jej život nebol taký ideálny ako ho predtým zobrazovala na sociálnych sieťach.

Problémy v rodine mal v roku 2021 odštartovať covid. Anastasiia bola v tom čase tehotná, a vírus postihol jej manžela Matthewa. Lekári ju už pripravovali na najhorší scenár, no Matthew sa napokon vrátil z nemocnice do domácej starostlivosti.

„Doma som mala dvoch novorodencov v pravom a prenesenom zmysle slova,“ spomenula Ruska. „Ani jeden z nich nevedel chodiť, rozprávať, prežúvať jedlo alebo držať príbor,“ dodala s tým, že o manžela aj novorodeného Olivera sa starala sama.

Posledné stopy v pátraní po 32-ročnej Anastasii podľa polície vedú do Petrohradu, kde študovala na vysokej škole. V Rusku má aj rodinu.

Zdroj: Info.sk, DP, thesun.co.uk
