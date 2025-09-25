Kam zmizol 3-ročný Oliver? Matka zverejnila zvláštne video
- DNES - 21:26
- Marbella
Zo zmiznutia chlapca podozrievajú matku. Tá mala 3-ročného Olivera uniesť do zahraničia.
36-ročný Brit Matthew Pugh sa obáva o život a bezpečnosť svojho 3-ročného syna Olivera. Chlapec zmizol spolu s matkou Anastasiiou Čikinovou ešte v júli, jeho rodičia pritom dlhodobo žijú oddelene.
Ako približuje britský denník The Sun, Pugh vypísal na nájdenie syna alebo informácie o ňom odmenu vo výške 87 tisíc libier (100 tisíc eur). Chlapec sa naposledy nachádzal v dome matky v španielskom meste Marbella.
Stopy k nájdeniu Olivera pritom za sebou zanecháva samotná Anastasiia, ktorá na sociálnych sieťach zverejňuje fotografie z rôznych častí sveta. Naposledy pózovala v Bangkoku a Južnej Kórei, podľa polície by sa však aktuálne mohla nachádzať v Moskve.
I was just three when I was abducted - and today, my heart goes out to Oliver P, three years old, who vanished from Marbella on July 4. His Russian mother is suspected of taking him to Russia, violating a court order that prevented her from leaving Spain.— Alexander Khan (Veteran) (@AlexKhan_Author) August 30, 2025
The father only… pic.twitter.com/j9r5ah0SN3
Rodičia sa podľa The Sun starajú o Olivera striedavo. Otec však pred políciou vyjadril podozrenie, že Anastasiia mohla syna uniesť zo strachu, že príde o prístup k nemu. Španielska polícia vyšetruje prípad ako únos, pri pátraní spolupracujú aj s Interpolom.
V prípade, že by sa matka so synom skutočne nachádzali v Rusku, ich postihnutie európskymi orgánmi by bolo prakticky nemožné.
Tajomná správa z videa
Matka 3-ročného Olivera Anastasiia sa podľa The Sun živí ako online koučka. Na sociálnych sieťach zverejňuje príspevky, v ktorých okrem iného radí ženám, ako sa správať k mužom.
V jednom zo svojich klipov Čikinová reagovala na pátranie po jej synovi. „Fotografia môjho dieťaťa už koluje v správach, ale ja ju nemôžem zverejniť. Aká je v tom logika,“ pýtala sa divákov. Vo videu tiež prezradila, že jej život nebol taký ideálny ako ho predtým zobrazovala na sociálnych sieťach.
Problémy v rodine mal v roku 2021 odštartovať covid. Anastasiia bola v tom čase tehotná, a vírus postihol jej manžela Matthewa. Lekári ju už pripravovali na najhorší scenár, no Matthew sa napokon vrátil z nemocnice do domácej starostlivosti.
„Doma som mala dvoch novorodencov v pravom a prenesenom zmysle slova,“ spomenula Ruska. „Ani jeden z nich nevedel chodiť, rozprávať, prežúvať jedlo alebo držať príbor,“ dodala s tým, že o manžela aj novorodeného Olivera sa starala sama.
Posledné stopy v pátraní po 32-ročnej Anastasii podľa polície vedú do Petrohradu, kde študovala na vysokej škole. V Rusku má aj rodinu.
