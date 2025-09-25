Netanjahu cestuje do USA, opäť sa stretne s Trumpom a vystúpi na VZ OSN
Tel Aviv
Izrael nedovolí vznik Palestíny, uviedol Netanjahu.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vo štvrtok pred odchodom do Spojených štátov, kde navštívi amerického prezidenta Donalda Trumpa, povedal, že v piatok počas svojho prejavu na 80. zasadnutí Valného zhromaždenia OSN (VZ OSN) v New Yorku bude kritizovať predstaviteľov, ktorí uznali Palestínsky štát. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Na Valnom zhromaždení poviem našu pravdu - pravdu obyvateľov Izraela, pravdu (izraelských) vojakov, pravdu nášho národa,“ vyhlásil predseda vlády na Ben Gurionovom letisku v Tel Avive pred odletom do USA, uviedla jeho kancelária.
Netanjahu podľa svojich slov skritizuje tých lídrov, ktorí namiesto toho, aby odsúdili vrahov, im chcú dať ich vlastný štát v srdci Izraela. Vznik takéhoto štátu však Izrael nedovolí, avizoval.
V uplynulých dňoch uznali Palestínsky štát viaceré krajiny vrátane Británie a Francúzska. Netanjahu v stredu povedal, že tieto kroky Izrael k ničomu nezaväzujú, a označil ich za „hanebnú kapituláciu niektorých lídrov pred palestínskym terorom“.
Vo štvrtok izraelský premiér povedal, že sa s Trumpom stretne po štvrtý raz od jeho januárového návratu do prezidentskej funkcie. „Budem s ním diskutovať o skvelých príležitostiach, ktoré naše víťazstvá priniesli, ako aj o našej potrebe dokončiť ciele vojny (v Pásme Gazy) - teda priviesť späť všetkých rukojemníkov, poraziť (palestínske militantné hnutie) Hamas a rozšíriť okruh mieru, ktorý sa nám takto otvoril,“ objasnil Netanjahu.
Vyslanec amerického prezidenta Steve Witkoff v stredu povedal, že v nasledujúcich dňoch očakáva prelom v súvislosti s vojnou v palestínskej enkláve, a oznámil, že Trump na stretnutí s lídrami arabských a islamských štátov predstavil 21-bodový mierový plán pre Blízky východ a Pásmo Gazy. Plán podľa Witkoffa zohľadňuje obavy Izraela a tiež obavy všetkých susedov v regióne.
Izrael naďalej pokračuje v útokoch v palestínskej enkláve a v meste Gaza spustil novú vojenskú ofenzívu, v dôsledku ktorej z mesta ušli státisíce ľudí. Hovorca gazskej civilnej obrany vo štvrtok uviedol, že pri izraelskom nálete na dom s vysídlenými osobami v strednej časti enklávy zahynulo najmenej 11 ľudí.
