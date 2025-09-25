  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 25.9.2025Meniny má Vladislav(a)
13°Bratislava

Ferenčák si myslí, že pri novele ústavy je v hre aj tajné hlasovanie

  • DNES - 12:23
  • Bratislava
Ferenčák si myslí, že pri novele ústavy je v hre aj tajné hlasovanie

Poslanec Národnej rady (NR) SR Ján Ferenčák (Hlas-SD) si myslí, že v hre je aj tajné hlasovanie o vládnej novele ústavy. Vyplýva to z jeho vyjadrenia pre novinárov v parlamente.

Rozpráva sa už o tom (tajnom hlasovaní, pozn. TASR) na chodbách. A keď sa u nás o tom na chodbách rozpráva, znamená to, že táto možnosť je v hre. A myslím si, že strany, ktoré sú teraz v opozícii, by to uvítali, pretože sa neodkryjú, ako hlasovali (...) Toto je pre nich asi jediná šanca, keď chcú, aby táto ústava bola prijatá,“ vyhlásil.

Ferenčák zároveň skonštatoval, že od jeho hlasu nezáleží, či sa ústava schváli alebo nie. Myslí si, že definitívny výsledok ovplyvní najmä postoj opozičného KDH. „Či sú ochotní hlasovať s koalíciou a pridať sa ku nej alebo či o tom teraz nebudú hlasovať a upustia od svojich ideologických názorov, ktoré sa im tam niektoré podarilo dostať,“ podotkol.

Líder opozičného KDH Milan Majerský vo štvrtok vyhlásil, že poslanci za KDH novelu podporia. „Je našou morálnou cťou a povinnosťou zahlasovať za zmeny v ústave,“ povedal. Pripomenul, že do novely sa im podarilo presadiť aj ich priority. „V tomto prípade nepozerám na to, s kým hlasujem, ale za čo hlasujem,“ doplnil. Dvaja poslanci z klubu KDH František Mikloško a František Majerský však už skôr avizovali, že za úpravu nezahlasujú.

O novele ústavy má parlament hlasovať vo štvrtok po 17.00 h. Do ústavy sa majú podľa novely zakotviť dve pohlavia - muž a žena. Pribudnúť má tiež zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za prácu. Ústavný zákon má upraviť i adopcie detí a výchovno-vzdelávací proces. Úpravou sa má zároveň dosiahnuť suverenita Slovenska v hodnotových a kultúrno-etických otázkach. Do návrhu sa v júni podarilo svoje priority presadiť aj opozičným KDH a KÚ.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Polícia hľadá nebezpečného muža

Polícia hľadá nebezpečného muža

DNES - 13:33Domáce

Nezvestný Peter môže byť ozbrojený.

Hrabko: Namiesto generálneho štrajku hrozí opozícii generálna hanba

Hrabko: Namiesto generálneho štrajku hrozí opozícii generálna hanba

DNES - 13:14Domáce

Ak opozičné strany neustúpia od zámeru organizovať 17. novembra generálny štrajk, hrozí im, že sa namiesto úspechu dočkajú generálnej hanby, varuje Juraj Hrabko.

Podvodníci operujú pod novým menom. Nevolal vám tento muž?

Podvodníci operujú pod novým menom. Nevolal vám tento muž?

DNES - 13:10Domáce

Polícia v Bratislave eviduje za stredu zvýšený počet volaní alebo sms správ od podvodníkov, ktorí sa snažia od ľudí vylákať peniaze rôznou formou.

Kolíková: Podpora novely ústavy znamená popieranie našich medzinárodných záväzkov

Kolíková: Podpora novely ústavy znamená popieranie našich medzinárodných záväzkov

DNES - 12:04Domáce

Novelu kritizovala aj Benátska komisia Rady Európy.

Vosveteit.sk
Vedci zachytili signál, ktorý môže byť ozvenou z červej diery do paralelného vesmíruVedci zachytili signál, ktorý môže byť ozvenou z červej diery do paralelného vesmíru
Koniec nekonečného klikania „prijať všetko“? Brusel chce zmeniť pravidlá internetu od základuKoniec nekonečného klikania „prijať všetko“? Brusel chce zmeniť pravidlá internetu od základu
USA sa chystá na vojnu, akú svet ešte nevidel. Chcú byť o krok pred Ruskom a ČínouUSA sa chystá na vojnu, akú svet ešte nevidel. Chcú byť o krok pred Ruskom a Čínou
Hologramy už nie sú sci-fi ani víziou vzdialenej budúcnosti. Takto jednoducho môžu vzniknúť aj u teba domaHologramy už nie sú sci-fi ani víziou vzdialenej budúcnosti. Takto jednoducho môžu vzniknúť aj u teba doma
Biely trpaslík požiera planétu podobnú Plutu: Takto dopadne aj naša Slnečná sústava!Biely trpaslík požiera planétu podobnú Plutu: Takto dopadne aj naša Slnečná sústava!
Mars ako nová Zem? Elon Musk prezradil, kedy sa ľudia môžu nasťahovať na červenú planétuMars ako nová Zem? Elon Musk prezradil, kedy sa ľudia môžu nasťahovať na červenú planétu
Cez tieto funkcie tvojho telefónu ti môže podvodná aplikácia vybieliť bankový účet. Toto si skontroluj hneď terazCez tieto funkcie tvojho telefónu ti môže podvodná aplikácia vybieliť bankový účet. Toto si skontroluj hneď teraz
Katastrofický scenár pre planétu. Oceány sa prehrievajú a základ potravinového reťazca umieraKatastrofický scenár pre planétu. Oceány sa prehrievajú a základ potravinového reťazca umiera
Dve najsilnejšie ruské hackerské skupiny spojili sily. Európu zachvátila panika, môže nastať pekloDve najsilnejšie ruské hackerské skupiny spojili sily. Európu zachvátila panika, môže nastať peklo
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP