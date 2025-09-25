Ferenčák si myslí, že pri novele ústavy je v hre aj tajné hlasovanie
Poslanec Národnej rady (NR) SR Ján Ferenčák (Hlas-SD) si myslí, že v hre je aj tajné hlasovanie o vládnej novele ústavy. Vyplýva to z jeho vyjadrenia pre novinárov v parlamente.
„Rozpráva sa už o tom (tajnom hlasovaní, pozn. TASR) na chodbách. A keď sa u nás o tom na chodbách rozpráva, znamená to, že táto možnosť je v hre. A myslím si, že strany, ktoré sú teraz v opozícii, by to uvítali, pretože sa neodkryjú, ako hlasovali (...) Toto je pre nich asi jediná šanca, keď chcú, aby táto ústava bola prijatá,“ vyhlásil.
Ferenčák zároveň skonštatoval, že od jeho hlasu nezáleží, či sa ústava schváli alebo nie. Myslí si, že definitívny výsledok ovplyvní najmä postoj opozičného KDH. „Či sú ochotní hlasovať s koalíciou a pridať sa ku nej alebo či o tom teraz nebudú hlasovať a upustia od svojich ideologických názorov, ktoré sa im tam niektoré podarilo dostať,“ podotkol.
Líder opozičného KDH Milan Majerský vo štvrtok vyhlásil, že poslanci za KDH novelu podporia. „Je našou morálnou cťou a povinnosťou zahlasovať za zmeny v ústave,“ povedal. Pripomenul, že do novely sa im podarilo presadiť aj ich priority. „V tomto prípade nepozerám na to, s kým hlasujem, ale za čo hlasujem,“ doplnil. Dvaja poslanci z klubu KDH František Mikloško a František Majerský však už skôr avizovali, že za úpravu nezahlasujú.
O novele ústavy má parlament hlasovať vo štvrtok po 17.00 h. Do ústavy sa majú podľa novely zakotviť dve pohlavia - muž a žena. Pribudnúť má tiež zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za prácu. Ústavný zákon má upraviť i adopcie detí a výchovno-vzdelávací proces. Úpravou sa má zároveň dosiahnuť suverenita Slovenska v hodnotových a kultúrno-etických otázkach. Do návrhu sa v júni podarilo svoje priority presadiť aj opozičným KDH a KÚ.
Polícia hľadá nebezpečného muža
Nezvestný Peter môže byť ozbrojený.
Hrabko: Namiesto generálneho štrajku hrozí opozícii generálna hanba
Ak opozičné strany neustúpia od zámeru organizovať 17. novembra generálny štrajk, hrozí im, že sa namiesto úspechu dočkajú generálnej hanby, varuje Juraj Hrabko.
Podvodníci operujú pod novým menom. Nevolal vám tento muž?
Polícia v Bratislave eviduje za stredu zvýšený počet volaní alebo sms správ od podvodníkov, ktorí sa snažia od ľudí vylákať peniaze rôznou formou.
Kolíková: Podpora novely ústavy znamená popieranie našich medzinárodných záväzkov
Novelu kritizovala aj Benátska komisia Rady Európy.