  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 25.9.2025Meniny má Vladislav(a)
13°Bratislava

Kolíková: Podpora novely ústavy znamená popieranie našich medzinárodných záväzkov

  • DNES - 12:04
  • Bratislava
Kolíková: Podpora novely ústavy znamená popieranie našich medzinárodných záväzkov

Novelu kritizovala aj Benátska komisia Rady Európy.

Vládna novela ústavy Slovensko nikam neposunie. Každý, kto za ňu zahlasuje, popiera naše členstvo v EÚ aj naše medzinárodné záväzky v oblasti ľudských práv. Vyhlásila to vo štvrtok poslankyňa Národnej rady (NR) SR Mária Kolíková (SaS). Reagovala aj na stanovisko Benátskej komisie Rady Európy, ktorá návrhu vyčíta nejasné a všeobecné formulácie. Podľa komisie tak vzniká riziko svojvoľného výkladu a uplatňovania.

Každý, kto dnes zahlasuje za zmenu ústavy, to už nie je o tom, či hlasujem, nehlasujem s Ficom, je to proti Európskej únii, proti Rade Európy a proti našim medzinárodným záväzkom,“ uviedla Kolíková na tlačovej konferencii. Zopakovala, že vláda prišla s novelou ústavy len preto, aby prekryla „ožobračovanie“ ľudí a udržala sa pri moci.

Kolíková pripomenula, že Benátska komisia upozornila na riziká novely ústavy v zrýchlenej procedúre, aby mali všetci možnosť sa oboznámiť s jej stanoviskom. „Stačí si pozrieť štyri posledné vety zo stanoviska Benátskej komisie,“ dodala.

Benátska komisia Slovensku adresovala štyri odporúčania k novele ústavy. Okrem iného má spresniť pojmy ako „národná identita“ a „kultúrno-etické otázky“ a stanoviť v zákone, že rozhodnutia o osvojení dieťaťa sa riadia výlučne jeho najlepším záujmom a princípom zákazu diskriminácie. Vyjadrila tiež poľutovanie nad procesom pred prijatím zmien v parlamente. Kritizuje, že sa neumožnila zmysluplná diskusia o kontroverzných otázkach. Slovenský rezort spravodlivosti reagoval, že orgány EÚ a medzinárodné organizácie a inštitúcie nemajú právo rozhodovať o slovenských kultúrno-etických otázkach.

O novele ústavy sa má hlasovať vo štvrtok po 17.00 h. Do ústavy sa majú podľa novely zakotviť dve pohlavia - muž a žena. Pribudnúť má tiež zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za prácu. Ústavný zákon má upraviť i adopcie detí a výchovno-vzdelávací proces. Úpravou sa má zároveň dosiahnuť suverenita Slovenska v hodnotových a kultúrno-etických otázkach. Do návrhu sa v júni podarilo svoje priority presadiť aj opozičným KDH a KÚ.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Ferenčák si myslí, že pri novele ústavy je v hre aj tajné hlasovanie

Ferenčák si myslí, že pri novele ústavy je v hre aj tajné hlasovanie

DNES - 12:23Domáce

Poslanec Národnej rady SR Ján Ferenčák si myslí, že v hre je aj tajné hlasovanie o vládnej novele ústavy. Vyplýva to z jeho vyjadrenia pre novinárov v parlamente.

SKSaPA: Zaradenie praktických sestier na úroveň sestier je ohrozením pacienta

SKSaPA: Zaradenie praktických sestier na úroveň sestier je ohrozením pacienta

DNES - 10:57Domáce

Podľa Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek môže dôjsť k ohrozeniu pacienta.

V parku našli ľudské telo, totožnosť zisťujú

V parku našli ľudské telo, totožnosť zisťujú

DNES - 9:15Domáce

Identita mŕtvej osoby zatiaľ nie je známa.

Tragédia na východe: Vodič zrazil chodca, všimol si to až neskôr

Tragédia na východe: Vodič zrazil chodca, všimol si to až neskôr

DNES - 8:30Domáce

Vodič si zrazeného chodca všimol až po niekoľkých metroch.

Vosveteit.sk
Koniec nekonečného klikania „prijať všetko“? Brusel chce zmeniť pravidlá internetu od základuKoniec nekonečného klikania „prijať všetko“? Brusel chce zmeniť pravidlá internetu od základu
USA sa chystá na vojnu, akú svet ešte nevidel. Chcú byť o krok pred Ruskom a ČínouUSA sa chystá na vojnu, akú svet ešte nevidel. Chcú byť o krok pred Ruskom a Čínou
Hologramy už nie sú sci-fi ani víziou vzdialenej budúcnosti. Takto jednoducho môžu vzniknúť aj u teba domaHologramy už nie sú sci-fi ani víziou vzdialenej budúcnosti. Takto jednoducho môžu vzniknúť aj u teba doma
Biely trpaslík požiera planétu podobnú Plutu: Takto dopadne aj naša Slnečná sústava!Biely trpaslík požiera planétu podobnú Plutu: Takto dopadne aj naša Slnečná sústava!
Mars ako nová Zem? Elon Musk prezradil, kedy sa ľudia môžu nasťahovať na červenú planétuMars ako nová Zem? Elon Musk prezradil, kedy sa ľudia môžu nasťahovať na červenú planétu
Cez tieto funkcie tvojho telefónu ti môže podvodná aplikácia vybieliť bankový účet. Toto si skontroluj hneď terazCez tieto funkcie tvojho telefónu ti môže podvodná aplikácia vybieliť bankový účet. Toto si skontroluj hneď teraz
Katastrofický scenár pre planétu. Oceány sa prehrievajú a základ potravinového reťazca umieraKatastrofický scenár pre planétu. Oceány sa prehrievajú a základ potravinového reťazca umiera
Dve najsilnejšie ruské hackerské skupiny spojili sily. Európu zachvátila panika, môže nastať pekloDve najsilnejšie ruské hackerské skupiny spojili sily. Európu zachvátila panika, môže nastať peklo
Používaš Google TV? Priprav sa, Gemini AI totálne zmení tvoj chytrý televízorPoužívaš Google TV? Priprav sa, Gemini AI totálne zmení tvoj chytrý televízor
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP