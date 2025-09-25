Kolíková: Podpora novely ústavy znamená popieranie našich medzinárodných záväzkov
Novelu kritizovala aj Benátska komisia Rady Európy.
Vládna novela ústavy Slovensko nikam neposunie. Každý, kto za ňu zahlasuje, popiera naše členstvo v EÚ aj naše medzinárodné záväzky v oblasti ľudských práv. Vyhlásila to vo štvrtok poslankyňa Národnej rady (NR) SR Mária Kolíková (SaS). Reagovala aj na stanovisko Benátskej komisie Rady Európy, ktorá návrhu vyčíta nejasné a všeobecné formulácie. Podľa komisie tak vzniká riziko svojvoľného výkladu a uplatňovania.
„Každý, kto dnes zahlasuje za zmenu ústavy, to už nie je o tom, či hlasujem, nehlasujem s Ficom, je to proti Európskej únii, proti Rade Európy a proti našim medzinárodným záväzkom,“ uviedla Kolíková na tlačovej konferencii. Zopakovala, že vláda prišla s novelou ústavy len preto, aby prekryla „ožobračovanie“ ľudí a udržala sa pri moci.
Kolíková pripomenula, že Benátska komisia upozornila na riziká novely ústavy v zrýchlenej procedúre, aby mali všetci možnosť sa oboznámiť s jej stanoviskom. „Stačí si pozrieť štyri posledné vety zo stanoviska Benátskej komisie,“ dodala.
Benátska komisia Slovensku adresovala štyri odporúčania k novele ústavy. Okrem iného má spresniť pojmy ako „národná identita“ a „kultúrno-etické otázky“ a stanoviť v zákone, že rozhodnutia o osvojení dieťaťa sa riadia výlučne jeho najlepším záujmom a princípom zákazu diskriminácie. Vyjadrila tiež poľutovanie nad procesom pred prijatím zmien v parlamente. Kritizuje, že sa neumožnila zmysluplná diskusia o kontroverzných otázkach. Slovenský rezort spravodlivosti reagoval, že orgány EÚ a medzinárodné organizácie a inštitúcie nemajú právo rozhodovať o slovenských kultúrno-etických otázkach.
O novele ústavy sa má hlasovať vo štvrtok po 17.00 h. Do ústavy sa majú podľa novely zakotviť dve pohlavia - muž a žena. Pribudnúť má tiež zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za prácu. Ústavný zákon má upraviť i adopcie detí a výchovno-vzdelávací proces. Úpravou sa má zároveň dosiahnuť suverenita Slovenska v hodnotových a kultúrno-etických otázkach. Do návrhu sa v júni podarilo svoje priority presadiť aj opozičným KDH a KÚ.
