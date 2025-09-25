V Česku zostali tisíce domácností bez elektriny
- DNES - 11:57
- Praha
Okolo 17.500 odberateľov spoločnosti ČEZ zostalo bez dodávok elektriny pre silný vietor, ktorý v stredu večer a v noci na štvrtok zasiahol najmä severné oblasti Českej republiky.
Najviac porúch energetici zaznamenali v okresoch Semily, Rychnov nad Kněžnou a Olomouc, informuje TASR s odvolaním sa na web Novinky.cz.
Počet domácností bez elektriny kolísal, pretože časť porúch sa v stredu popoludní a večer podarilo odstrániť, ale v noci pribudli ďalšie.
Pred silným vetrom s nárazmi okolo 80 kilometrov za hodinu varovali meteorológovia. Český hydrometeorologický ústav v nižších polohách nameral najprudší náraz vetra v Šternberku, a to 89 kilometrov za hodinu.
V Olomouckom kraji hasiči evidovali 200 výjazdov. Pre množstvo popadaných stromov museli okrem iného uzavrieť cestu I/11 pri obci Rudoltice. Na železnici zastavili spadnuté stromy dopravu v úseku Šumperk – Libina a Horná Lipová – Hanušovice.
Z Libereckého kraja hlásili hasiči do štvrtkovej siedmej hodiny ráno asi 50 udalostí, prevažne išlo o odstraňovanie popadaných stromov a konárov.
K 104 zásahom vyrazili v noci profesionálni hasiči v Královohradeckom kraji, kde k najviac postihnutým oblastiam patrí lokalita okolo Rychnova nad Kněžnou.
