Štvrtok, 25.9.2025Meniny má Vladislav(a)
13°Bratislava

Súd uznal Sarkozyho za vinného v kauze financovania jeho kampane Líbyou

  • DNES - 11:39
  • Paríž
Súd uznal Sarkozyho za vinného v kauze financovania jeho kampane Líbyou

Bývalého francúzskeho prezidenta Nicolasa Sarkozyho vo štvrtok parížsky súd uznal za vinného v kauze financovania jeho predvolebnej kampane z roku 2007, ktorá viedla k jeho víťazstvu vo voľbách.

Peniaze na kampaň údajne Sarkozy dostal od vtedajšieho líbyjského vodcu Muammara Kaddáfího. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Exprezidenta uznali za vinného zo zločineckého sprisahania, pričom spod ostatných dvoch bodov obžaloby - teda obvinení z pasívnej korupcie a nelegálneho financovania kampane - ho oslobodili.

Súd voči 70-ročnému Sarkozymu zatiaľ nevyniesol odsudzujúci rozsudok, k tomu dôjde neskôr vo štvrtok v priebehu súdneho konania.

Prokuratúra žiadala sedemročný trest odňatia slobody. Sarkozy sa môže proti verdiktu o vine odvolať, čo by pozastavilo výkon trestu až do rozhodnutia v tejto veci, vysvetlila agentúra AP.

Sarkozy, ktorý bol na súde prítomný a obvinenia v tejto kauze vždy odmietal, podľa obžaloby uzavrel s Kaddáfím dohodu v roku 2005, keď bol francúzskym ministrom financií, a to s cieľom získať financie na svoju prezidentskú kampaň výmenou za podporu vtedajšej medzinárodne izolovanej líbyjskej vlády.

Sudkyňa Nathalie Gavarinová podľa AFP uviedla, že Sarkozy „umožnil svojim blízkym spolupracovníkom... konať s cieľom získať finančnú podporu“.

Obvinenia voči Sarkozymu siahajú podľa agentúry AP do roku 2011, keď líbyjská tlačová agentúra a samotný Kaddáfí priznali, že líbyjský štát tajne poskytol milióny eur na Sarkozyho kampaň v roku 2007. Francúzske internetové noviny Mediapart potom v roku 2012 publikovali údajné memorandum líbyjskej spravodajskej služby, v ktorom sa spomína dohoda o financovaní Sarkozyho kampane vo výške 50 miliónov eur. Sarkozy to označil za falzifikát a podal žalobu za ohováranie.

Sarkozy bol hlavou štátu v rokoch 2007 až 2012 a od svojho odchodu z Elyzejského paláca má problémy so zákonom. Najvyšší odvolací súd ho vlani uznal za vinného z nelegálnych pokusov zabezpečiť si priazeň sudcu. Sarkozy bol pôvodne odsúdený na tri roky vo väzení. Trest mu po odvolaniach nakoniec skrátili na jeden rok domáceho väzenia s povinnosťou nosiť monitorovací náramok, ktorý mal nasadený od februára do mája tohto roku. Sarkozy je prvým odsúdeným prezidentom Francúzska od druhej svetovej vojny. Tento rok v júni mu odobrali najvyššie francúzske vyznamenanie - Rad čestnej légie.

Zdroj: Info.sk, TASR
