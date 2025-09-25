Dánsky minister obrany: Prelety dronov boli zohraté, išlo o profesionálnu akciu
- DNES - 11:18
- Kodaň
Prelety dronov, v dôsledku ktorých tento týždeň dvakrát uzavreli dánske letiská, boli systematickou hybridnou operáciou profesionálneho aktéra, vyhlásil vo štvrtok dánsky minister obrany Troels Lund Poulsen.
Vyjadril sa tak po tom, čo v noci zaznamenali nad štyrmi letiskami v Dánsku neidentifikované drony. K rovnakému incidentu došlo aj v noci na utorok. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP a stanice BBC.
Minister spravodlivosti Peter Hummelgaard na tlačovej konferencii konštatoval, že incident je súčasťou mnohých podobných udalostí naprieč Európou a hybridné hrozby treba očakávať aj v budúcnosti. Orgány podľa neho tieto prípady v Dánsku vyšetrujú a nevylučujú žiadnu možnosť, pokiaľ ide o to, kto môže za nimi stáť. Cieľom týchto útokov je podľa neho vyvolať strach a rozdeliť spoločnosť.
Poulsen opísal útok ako hybridný s použitím rôznych typov dronov. „Všetko nasvedčuje tomu, že ide o prácu profesionálneho aktéra, keď hovoríme o takej systematickej operácii na toľkých miestach, a to prakticky súbežne,“ povedal.
Dánske ozbrojené sily majú podľa neho kapacitu zostreľovať drony, ale Dánsku v súčasnosti nehrozí žiadna priama vojenská hrozba. Dánsko podľa ministra obrany posilní kapacity na detekciu a elimináciu dronov.
Na piatok bolo na úrovni EÚ zvolané stretnutie s cieľom prediskutovať, ako zlepšiť a posilniť pripravenosť na útoky dronmi naprieč kontinentom, oznámil Poulsen. Pozvanie na toto stretnutie dostala Európska komisia, niekoľko členských štátov vrátane SR, ako aj ukrajinský minister obrany Denys Šmyhaľ. Poulsen však poznamenal, že neexistuje žiadny dôkaz o tom, že za preletmi dronov stojí Rusko.
Dánske orgány v reakcii na nočný incident uzavreli na niekoľko hodín letisko Billund - druhé najväčšie letisko v krajine. Drony spozorovali aj na neďalekých letiskách v Esbjergu a Sonderborgu, ako aj pri vojenskej leteckej základni Skrydstrup, informuje agentúra Reuters.
V noci na utorok uzavreli letiská v Kodani a Osle taktiež pre prelety dronov, ktoré dánska premiérka Mette Frederiksenová označila za dosiaľ najzávažnejší útok na dánsku kritickú infraštruktúru. Nevylúčila, že by za tým mohlo byť Rusko.
Ruský veľvyslanec v Dánsku Vladimir Barbin poprel akékoľvek zapojenie Ruska do incidentu zo začiatku týždňa.
