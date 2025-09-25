  • Články
Fico: Energopomoc pre ľudí bude uhradená z eurofondov

  • DNES - 11:16
  • Bratislava
Energopomoc pre domácnosti bude na úrovni 435 miliónov eur a bude uhradená z eurofondov.

Uviedol to vo štvrtok na tlačovej konferencii predseda vlády SR a predseda strany Smer-SD Robert Fico, za účasti ministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SD) a poslancov Národnej rady (NR) SR za stranu Smer-SD k stredajšiemu (24. 9.) schváleniu balíka o konsolidácii v parlamente. Vláda podľa Fica chce garantovať na budúci rok pre domácnosti aj ceny elektriny, aj plynu.

Návrh, s ktorým prichádza podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva SR (Denisa Saková, Hlas-SD) je vykonzultovaný v koalícii, má plnú podporu. Ideme do energopomoci na úrovni 435 miliónov eur. Môžem potvrdiť, že hradiť budeme tieto výdavky nie zo štátneho rozpočtu, ale na úkor európskych fondov,“ priblížil Fico.

Premiér zároveň pripustil, že štátny rozpočet na rok 2026 bude schválený v parlamente už v októbri, pričom vláda ho musí odobriť a predložiť do NR SR do 15. októbra. „Konsolidačný zákon je prvý predpoklad na schválenie rozpočtu na rok 2026. Myslím si, že tento rok môžeme rozpočet schváliť v rekordnom termíne. Možno október bude mesiacom schvaľovania štátneho rozpočtu,“ podčiarkol premiér.

Oceňujem rozhodnutia, ktoré urobili ústavní činitelia, pokiaľ ide o zmrazovanie platov. Na vládu sa vzťahuje ústavný zákon, my máme platy zmrazené, plus sme spadli do vyššej sadzby dane z príjmu fyzických osôb,“ zdôraznil Fico.

Môžeme pokojne povedať, že paušálne náhrady zostanú na úrovni roku 2025, ale to je vec uznesenia vlády. To nemá nič spoločné s Lex konsolidácia. Ak sa ministri dohodneme, ak dáme paušálne náhrady v roku 2026 na tú istú úroveň ako v roku 2025, tak sa také uznesenie príjme,“ dodal Fico.

Zdroj: Info.sk, TASR
