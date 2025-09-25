  • Články
SKSaPA: Zaradenie praktických sestier na úroveň sestier je ohrozením pacienta

  • DNES - 10:57
  • Bratislava
Podľa Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek môže dôjsť k ohrozeniu pacienta.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) zásadne nesúhlasí s vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR, ktorá pri personálnom zabezpečení ambulancií uvádza, že starostlivosť môže zabezpečovať sestra alebo praktická sestra - asistent. Komora upozorňuje, že takto formulované ustanovenie postaví sestry a pôrodné asistentky na úroveň praktických sestier - asistentov, čo bude mať za následok reálne ohrozenie kvality a bezpečnosti starostlivosti o pacientov. Žiada rezort o prehodnotenie vyhlášky. TASR o tom informoval viceprezident komory Lukáš Kober.

Prezidentka komory Iveta Lazorová podotkla, že sestry a pôrodné asistentky prechádzajú dlhoročným univerzitným a postgraduálnym vzdelávaním, často doplneným certifikovanými pracovnými činnosťami, ktoré ich kvalifikujú na samostatný výkon vysoko odborných postupov. Zmeny vo vyhláške sú podľa nej degradáciou profesie a ohrozením pacienta. Varuje, že zníženie kvalifikačných požiadaviek v ambulanciách môže priniesť pokles kvality starostlivosti, absenciu systematickej edukácie pacientov, nižšiu adherenciu k liečbe, zhoršenie manažmentu chronických ochorení i ďalšie zvyšovanie už aj tak vysokej miery odvrátiteľných úmrtí na Slovensku.

SKSaPA kritizuje, že Slovensko legislatívne degraduje sestry na úroveň praktických asistentov, čo je v priamom rozpore s európskymi štandardmi a modernými trendmi v zdravotníctve. „Slovensko sa tak javí, že kráča opačným smerom, než je trend v okolitých krajinách, kde sestry nadobúdajú čoraz viac kompetencií a samostatnosti pri rozhodovaní, a to aj vzhľadom na zlepšenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti o pacientov a starnutie populácie,“ podotkla komora. Vyzýva preto rezort zdravotníctva na okamžité prehodnotenie vyhlášky a zosúladenie s európskymi štandardmi a odporúčaniami.

Komora zároveň dodala, že dlhodobo poukazuje na nevyhnutnosť reformy ambulantnej sféry. „Zatiaľ čo krajiny EÚ a OECD podľa štatistík dosahujú lepšie ukazovatele kvality starostlivosti naprieč celým zdravotníckym segmentom, naše čísla jasne naznačujú, že primárna - ambulantná zdravotná starostlivosť, v ktorej sa poskytuje 60 - 80 percent starostlivosti, si vyžaduje zásadnú reformu vo financovaní, ale aj v podobe posilnenia pôsobenia sestier a pôrodných asistentiek,“ dodala Lazorová.

Špecializované ambulancie sa po novom môžu rozhodnúť, či zamestnajú sestru alebo praktickú sestru - asistenta. Doteraz museli zamestnávať sestru. Vyplýva to z vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR, ktorá upravuje minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie ambulantných zariadení. Cieľom vyhlášky je umožniť efektívnejšie využívanie personálu i prístrojového vybavenia v ambulanciách.

Zdroj: Info.sk, TASR
