PS vyzýva Migaľa, aby predstavili akčný plán na zrýchlenie čerpania eurofondov

  • DNES - 10:00
  • Bratislava
Čerpanie eurofondov sa dostalo do vážnej krízy, tvrdí Progresívne Slovensko.

Opozičné Progresívne Slovensko (PS) vyzýva ministra investícií Samuela Migaľa (nezávislý) a predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD), aby predstavili akčný plán s konkrétnymi opatreniami na zrýchlenie čerpania a odvrátenia prepadnutia eurofondov. Na štvrtkovej tlačovej konferencii o tom informoval podpredseda hnutia Michal Truban. Poukázal, že čerpanie eurofondov sa dostalo do vážnej krízy a Slovensku akútne hrozí prepadnutie stoviek miliónov eur.

Už teraz sme horší v čerpaní ako napríklad Rumunsko, ktoré má 18 percent alebo Česko, ktoré už má 26 percent vyčerpaných z ich alokácie. Tempo čerpania na Slovensku je také pomalé, že ak by sme pokračovali takýmto tempom, čo je v priemere 50 miliónov eur za mesiac, tak tieto eurofondy dočerpáme do roku 2044, ale reálne máme čas len do roku 2029,“ uviedol Truban. Zdôraznil, že ide o peniaze, ktoré v čase konsolidácie verejných financií nemožno stratiť.

Ako doplnil, v SR stagnuje HDP, klesá výber daní a sú potrebné nové investície na otočenie a naštartovanie ekonomického rastu. „Nemôžeme donekonečna dusiť ekonomiku novými daňami, zdierať pracujúcich, podnikateľov a živnostníkov. Musíme robiť presný opak - potrebujeme inovovať, investovať a rásť a eurofondy už dlho tvoria viac než polovicu verejných investícii v našej ekonomike. To nie je len nejaká technikália, ale je to rozhodujúca vec pre našu budúcnosť,“ dodal Truban.

Zdroj: Info.sk, TASR
