Trump žiada vyšetrovanie „trojitej sabotáže“, ktorej bol vraj obeťou v sídle OSN

  • DNES - 9:44
  • Washington
Americký prezident Donald Trump v stredu vyzval OSN na vyšetrenie „trojitej sabotáže“, ktorej sa údajne stal obeťou v utorok počas návštevy v sídle OSN v New Yorku.

Najprv sa zastavil eskalátor, následne mu nefungovalo ani čítacie zariadenie, tzv. teleprompter, a nebol spokojný ani s ozvučením v sále počas svojho prejavu. V noci na štvrtok o tom informovala agentúra AFP.

OSN uviedla, že tieto incidenty boli náhodné a v dvoch prípadoch ich podľa všetkého spôsobili zamestnanci Bieleho domu.

Na sociálnych sieťach kolujú zábery, ako Trump po príchode do sídla OSN spolu s manželkou Melaniou nastupuje na pohyblivé schody, ktoré sa v tom okamihu trhnutím zastavili. Po niekoľkých sekundách prekvapenia prezidentský pár vykráčal hore po nefunkčnom eskalátore, hoci k dispozícii mali aj bežné schodisko.

Trump na sociálnych sieťach opísal túto príhodu dramaticky, že s manželkou „len zázrakom“ nespadli hlavou na ostré hrany schodov. V stredu to už označil za sabotáž, pričom sa odvolával aj na článok britského denníka The Times, v ktorom sa uvádzalo, že zamestnanci OSN si z poruchy eskalátora robili žarty. Trump však napísal, že „zodpovední by mali byť zadržaní.“ Od OSN žiada, aby incident vyšetrila aj s účasťou Tajnej služby USA.

Hovorca generálneho tajomníka OSN Stéphane Dujarric neskôr vysvetlil, že bezpečnostný mechanizmus eskalátora neúmyselne aktivoval kameraman Bieleho domu. K nefunkčnosti čítacieho zariadenia podľa OSN tiež došlo vinou zamestnancov Bieleho domu, ktorí ho mali na starosti.

Trump, známy svojou citlivosťou na protokolárne chyby, kritizoval aj ozvučenie sály počas svojho prejavu. Zdroj OSN však pre AFP objasnil, že zvukový systém je nastavený tak, aby účastníci počúvali prejavy cez slúchadlá so simultánnym tlmočením do šiestich jazykov.

Zdroj: Info.sk, TASR
