V parku našli ľudské telo, totožnosť zisťujú
Identita mŕtvej osoby zatiaľ nie je známa.
V bratislavskom parku pri námestí Biely Kríž objavili vo štvrtok telo neznámej osoby. Informoval o tom portál tvnoviny.sk.
Na mieste zasahovali policajti, ktorí sa osobu pokúšali oživiť, no neúspešne. Identitu osoby zisťujú, na miesto privolali aj obhliadajúceho lekára, ktorý má zistiť príčinu úmrtia.
Správu aktualizujeme.
