  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 25.9.2025Meniny má Vladislav(a)
13°Bratislava

V parku našli ľudské telo, totožnosť zisťujú

  • DNES - 9:15
  • Bratislava
V parku našli ľudské telo, totožnosť zisťujú

Identita mŕtvej osoby zatiaľ nie je známa.

V bratislavskom parku pri námestí Biely Kríž objavili vo štvrtok telo neznámej osoby. Informoval o tom portál tvnoviny.sk.

Na mieste zasahovali policajti, ktorí sa osobu pokúšali oživiť, no neúspešne. Identitu osoby zisťujú, na miesto privolali aj obhliadajúceho lekára, ktorý má zistiť príčinu úmrtia.

Správu aktualizujeme.

Zdroj: Info.sk, tvnoviny.sk
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Tragédia na východe: Vodič zrazil chodca, všimol si to až neskôr

Tragédia na východe: Vodič zrazil chodca, všimol si to až neskôr

DNES - 8:30Domáce

Vodič si zrazeného chodca všimol až po niekoľkých metroch.

Pellegrini v prejave na VZ OSN vyzval na mier na Ukrajine a zefektívnenie OSN

Pellegrini v prejave na VZ OSN vyzval na mier na Ukrajine a zefektívnenie OSN

DNES - 6:10Domáce

Prezident SR Peter Pellegrini v stredu počas všeobecnej rozpravy na 80. zasadnutí Valného zhromaždenia OSN vyzýval na skorý mier na Ukrajine a reformu OSN.

Ferenčák nepodporil konsolidáciu, podľa Puciho stratil dôveru klubu Hlas

Ferenčák nepodporil konsolidáciu, podľa Puciho stratil dôveru klubu Hlas

VČERA - 21:34Domáce

Balík konsolidačných opatrení na budúci rok nepodporil pri hlasovaní koaličný poslanec Ján Ferenčák.

Z trhu sťahujú dva kusy elektroniky

Z trhu sťahujú dva kusy elektroniky

VČERA - 20:30Domáce

Obidva výrobky podľa kontrolórov predstavujú riziko pre životné prostredie.

Vosveteit.sk
USA sa chystá na vojnu, akú svet ešte nevidel. Chcú byť o krok pred Ruskom a ČínouUSA sa chystá na vojnu, akú svet ešte nevidel. Chcú byť o krok pred Ruskom a Čínou
Hologramy už nie sú sci-fi ani víziou vzdialenej budúcnosti. Takto jednoducho môžu vzniknúť aj u teba domaHologramy už nie sú sci-fi ani víziou vzdialenej budúcnosti. Takto jednoducho môžu vzniknúť aj u teba doma
Biely trpaslík požiera planétu podobnú Plutu: Takto dopadne aj naša Slnečná sústava!Biely trpaslík požiera planétu podobnú Plutu: Takto dopadne aj naša Slnečná sústava!
Mars ako nová Zem? Elon Musk prezradil, kedy sa ľudia môžu nasťahovať na červenú planétuMars ako nová Zem? Elon Musk prezradil, kedy sa ľudia môžu nasťahovať na červenú planétu
Cez tieto funkcie tvojho telefónu ti môže podvodná aplikácia vybieliť bankový účet. Toto si skontroluj hneď terazCez tieto funkcie tvojho telefónu ti môže podvodná aplikácia vybieliť bankový účet. Toto si skontroluj hneď teraz
Katastrofický scenár pre planétu. Oceány sa prehrievajú a základ potravinového reťazca umieraKatastrofický scenár pre planétu. Oceány sa prehrievajú a základ potravinového reťazca umiera
Dve najsilnejšie ruské hackerské skupiny spojili sily. Európu zachvátila panika, môže nastať pekloDve najsilnejšie ruské hackerské skupiny spojili sily. Európu zachvátila panika, môže nastať peklo
Používaš Google TV? Priprav sa, Gemini AI totálne zmení tvoj chytrý televízorPoužívaš Google TV? Priprav sa, Gemini AI totálne zmení tvoj chytrý televízor
Ruská „Noemova archa“ pristála na Zemi. Nie všetci pasažieri cestu prežiliRuská „Noemova archa“ pristála na Zemi. Nie všetci pasažieri cestu prežili
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP