  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 25.9.2025Meniny má Vladislav(a)
13°Bratislava

Tragédia na východe: Vodič zrazil chodca, všimol si to až neskôr

  • DNES - 8:30
  • Mníšek nad Hnilcom
Tragédia na východe: Vodič zrazil chodca, všimol si to až neskôr

Vodič si zrazeného chodca všimol až po niekoľkých metroch.

V noci zo stredy (24. 9.) na štvrtok došlo v obci Mníšek nad Hnilcom pri Gelnici k tragickej zrážke osobného auta s chodcom. Informoval o tom portál tvnoviny.sk a jeho reportér Matúš Gavlák na Facebooku.

Vodič si podľa vlastných slov nevšimol muža ležiaceho na ceste. Po tom, ako ho prešiel, sa jeho telo zakliesnilo pod autom. "Myslel som, že je to nejaké drevo na ceste alebo niečo," uviedol pre tvnoviny.sk.

Vodič pokračoval ďalej v ceste ešte asi 500 metrov. V centre obce sa presvedčil o tom, že zrazil muža. Ten podľa neho v tom čase ešte dýchal. Okamžite preto začal s jeho oživovaním, na miesto medzitým dorazili všetky pohotovostné zložky. Muža sa však zachrániť nepodarilo.

Podľa portálu tvnoviny.sk má byť obeťou miestny, ktorý sa do obce prisťahoval. Svedkovia ho v ten večer videli v pohostinstve.

Nehodu momentálne vyšetruje polícia a kriminálka.

Zdroj: Info.sk, tvnoviny.sk
Najnovšie v kategóriiViac článkov
V parku objavili ľudské telo, totožnosť zisťujú

V parku objavili ľudské telo, totožnosť zisťujú

DNES - 9:15Domáce

Identita mŕtvej osoby zatiaľ nie je známa.

Pellegrini v prejave na VZ OSN vyzval na mier na Ukrajine a zefektívnenie OSN

Pellegrini v prejave na VZ OSN vyzval na mier na Ukrajine a zefektívnenie OSN

DNES - 6:10Domáce

Prezident SR Peter Pellegrini v stredu počas všeobecnej rozpravy na 80. zasadnutí Valného zhromaždenia OSN vyzýval na skorý mier na Ukrajine a reformu OSN.

Ferenčák nepodporil konsolidáciu, podľa Puciho stratil dôveru klubu Hlas

Ferenčák nepodporil konsolidáciu, podľa Puciho stratil dôveru klubu Hlas

VČERA - 21:34Domáce

Balík konsolidačných opatrení na budúci rok nepodporil pri hlasovaní koaličný poslanec Ján Ferenčák.

Z trhu sťahujú dva kusy elektroniky

Z trhu sťahujú dva kusy elektroniky

VČERA - 20:30Domáce

Obidva výrobky podľa kontrolórov predstavujú riziko pre životné prostredie.

Vosveteit.sk
Mars ako nová Zem? Elon Musk prezradil, kedy sa ľudia môžu nasťahovať na červenú planétuMars ako nová Zem? Elon Musk prezradil, kedy sa ľudia môžu nasťahovať na červenú planétu
Cez tieto funkcie tvojho telefónu ti môže podvodná aplikácia vybieliť bankový účet. Toto si skontroluj hneď terazCez tieto funkcie tvojho telefónu ti môže podvodná aplikácia vybieliť bankový účet. Toto si skontroluj hneď teraz
Katastrofický scenár pre planétu. Oceány sa prehrievajú a základ potravinového reťazca umieraKatastrofický scenár pre planétu. Oceány sa prehrievajú a základ potravinového reťazca umiera
Dve najsilnejšie ruské hackerské skupiny spojili sily. Európu zachvátila panika, môže nastať pekloDve najsilnejšie ruské hackerské skupiny spojili sily. Európu zachvátila panika, môže nastať peklo
Používaš Google TV? Priprav sa, Gemini AI totálne zmení tvoj chytrý televízorPoužívaš Google TV? Priprav sa, Gemini AI totálne zmení tvoj chytrý televízor
Ruská „Noemova archa“ pristála na Zemi. Nie všetci pasažieri cestu prežiliRuská „Noemova archa“ pristála na Zemi. Nie všetci pasažieri cestu prežili
Samsung našiel nové miesto, kde bude používateľom zobrazovať reklamy. Toto by bežného človeka nenapadloSamsung našiel nové miesto, kde bude používateľom zobrazovať reklamy. Toto by bežného človeka nenapadlo
Hackeri zlomili Jaguar Land Rover. Výroba v Nitre stále stojí a straty rastú každým dňomHackeri zlomili Jaguar Land Rover. Výroba v Nitre stále stojí a straty rastú každým dňom
Americké letectvo spustilo výrobu next-gen stealth stíhačky F-47, ktorá má zabezpečiť vzdušnú dominanciu USA na desaťročia dopreduAmerické letectvo spustilo výrobu next-gen stealth stíhačky F-47, ktorá má zabezpečiť vzdušnú dominanciu USA na desaťročia dopredu
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP