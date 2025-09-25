Tragédia na východe: Vodič zrazil chodca, všimol si to až neskôr
Vodič si zrazeného chodca všimol až po niekoľkých metroch.
V noci zo stredy (24. 9.) na štvrtok došlo v obci Mníšek nad Hnilcom pri Gelnici k tragickej zrážke osobného auta s chodcom. Informoval o tom portál tvnoviny.sk a jeho reportér Matúš Gavlák na Facebooku.
Vodič si podľa vlastných slov nevšimol muža ležiaceho na ceste. Po tom, ako ho prešiel, sa jeho telo zakliesnilo pod autom. "Myslel som, že je to nejaké drevo na ceste alebo niečo," uviedol pre tvnoviny.sk.
Vodič pokračoval ďalej v ceste ešte asi 500 metrov. V centre obce sa presvedčil o tom, že zrazil muža. Ten podľa neho v tom čase ešte dýchal. Okamžite preto začal s jeho oživovaním, na miesto medzitým dorazili všetky pohotovostné zložky. Muža sa však zachrániť nepodarilo.
Podľa portálu tvnoviny.sk má byť obeťou miestny, ktorý sa do obce prisťahoval. Svedkovia ho v ten večer videli v pohostinstve.
Nehodu momentálne vyšetruje polícia a kriminálka.
