  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 25.9.2025Meniny má Vladislav(a)
12°Bratislava

Nad štyrmi letiskami v Dánsku boli spozorované neznáme drony

  • DNES - 6:15
  • Kodaň
Nad štyrmi letiskami v Dánsku boli spozorované neznáme drony

V Dánsku zaznamenali v noci na štvrtok nad štyrmi letiskami neidentifikované drony, uviedla polícia. V reakcii na to úrady uzavreli jedno z letísk na niekoľko hodín, informuje TASR na základe správ agentúr AFP a Reuters.

Drony boli spozorované nad letiskami v Esbjergu, Sönderborgu, na leteckej základni Skrydstrup a na letisku Aalborgu, ktoré sa napokon i uzavrelo, upresnila polícia vo vyhlásení. Letisko Aalborg slúži na komerčné i vojenské lety a podľa polície drony opustili oblasť po približne troch hodinách. Dánske ozbrojené sily uviedli, že spolupracujú s políciou pri vyšetrovaní, podobne ako národná spravodajská služba či úrady v ďalších krajinách.

Došlo k tomu iba dva dni po uzavretí letiska v Kodani pre prítomnosť neznámych dronov vo vzdušnom priestore. Dánska premiérka Mette Frederiksenová to označila za dosiaľ najzávažnejší útok na dánsku kritickú infraštruktúru. Podľa jej slov je potrebné vnímať prelety v širšom kontexte, a nie izolovane od nedávnych incidentov v Európe. Spomenula pritom prieniky dronov do vzdušných priestorov Poľska a Rumunska, narušenie estónskeho vzdušného priestoru ruskými stíhačkami a hackerské útoky na európske letiská.

Prvý let z letiska v Aalborgu je naplánovaný na štvrtok 6.20 h (SELČ). Podľa polície nehrozí cestujúcim na letisku v Aalborgu ani obyvateľom v tejto oblasti žiadne nebezpečenstvo. Polícia nedokázala špecifikovať typ dronov ani určiť, či ide o tie isté bezpilotné lietadlá, ktoré v pondelok preleteli nad Kodaňou. „Je priskoro hovoriť o tom, aký je cieľ týchto dronov a kto za nimi stojí,“ doplnil predstaviteľ polície.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Guterres: Signatári Parížskej dohody by mali stanoviť nové klimatické ciele

Guterres: Signatári Parížskej dohody by mali stanoviť nové klimatické ciele

DNES - 6:13Zahraničné

Guterres v stredu organizuje summit lídrov v oblasti klímy popri Valnom zhromaždení OSN v New Yorku.

Pri streľbe v Dallase zahynul útočník a jedna ďalšia osoba

Pri streľbe v Dallase zahynul útočník a jedna ďalšia osoba

DNES - 6:11Zahraničné

V Imigračnom a colnom úrade v Dallase v americkom štáte Texas došlo v stredu k streľbe.

Milei v OSN: Trump svojimi rozhodnutiami zachránil Spojené štáty a svet

Milei v OSN: Trump svojimi rozhodnutiami zachránil Spojené štáty a svet

VČERA - 21:59Zahraničné

Argentínsky prezident Javier Milei v stredu vystúpil s príhovorom v pléne Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov, v ktorom vyzdvihol prezidenta USA Donalda Trumpa.

Von der Leyenová podporila minimálny vek pre prístup k sociálnym sieťam

Von der Leyenová podporila minimálny vek pre prístup k sociálnym sieťam

VČERA - 20:10Zahraničné

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v stredu podporila výzvu na stanovenie minimálneho veku pre prístup na sociálne siete.

Vosveteit.sk
Cez tieto funkcie tvojho telefónu ti môže podvodná aplikácia vybieliť bankový účet. Toto si skontroluj hneď terazCez tieto funkcie tvojho telefónu ti môže podvodná aplikácia vybieliť bankový účet. Toto si skontroluj hneď teraz
Katastrofický scenár pre planétu. Oceány sa prehrievajú a základ potravinového reťazca umieraKatastrofický scenár pre planétu. Oceány sa prehrievajú a základ potravinového reťazca umiera
Dve najsilnejšie ruské hackerské skupiny spojili sily. Európu zachvátila panika, môže nastať pekloDve najsilnejšie ruské hackerské skupiny spojili sily. Európu zachvátila panika, môže nastať peklo
Používaš Google TV? Priprav sa, Gemini AI totálne zmení tvoj chytrý televízorPoužívaš Google TV? Priprav sa, Gemini AI totálne zmení tvoj chytrý televízor
Ruská „Noemova archa“ pristála na Zemi. Nie všetci pasažieri cestu prežiliRuská „Noemova archa“ pristála na Zemi. Nie všetci pasažieri cestu prežili
Samsung našiel nové miesto, kde bude používateľom zobrazovať reklamy. Toto by bežného človeka nenapadloSamsung našiel nové miesto, kde bude používateľom zobrazovať reklamy. Toto by bežného človeka nenapadlo
Hackeri zlomili Jaguar Land Rover. Výroba v Nitre stále stojí a straty rastú každým dňomHackeri zlomili Jaguar Land Rover. Výroba v Nitre stále stojí a straty rastú každým dňom
Americké letectvo spustilo výrobu next-gen stealth stíhačky F-47, ktorá má zabezpečiť vzdušnú dominanciu USA na desaťročia dopreduAmerické letectvo spustilo výrobu next-gen stealth stíhačky F-47, ktorá má zabezpečiť vzdušnú dominanciu USA na desaťročia dopredu
Nesmrteľný Putin? V kuloároch sa hovorí o výmene orgánov ako ceste k nesmrteľnosti. Je to vôbec možné?Nesmrteľný Putin? V kuloároch sa hovorí o výmene orgánov ako ceste k nesmrteľnosti. Je to vôbec možné?
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP