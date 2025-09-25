  • Články
Guterres: Signatári Parížskej dohody by mali stanoviť nové klimatické ciele

  • DNES - 6:13
  • New York
Guterres v stredu organizuje summit lídrov v oblasti klímy popri Valnom zhromaždení OSN v New Yorku.

Generálny tajomník OSN António Guterres v stredu vyzval všetkých signatárov Parížskej dohody o zmene klímy, aby vytvorili nové klimatické plány na rok 2035, ktoré prinesú rýchlejšie a výraznejšie zníženie emisií, než k akému sa krajiny pôvodne zaviazali. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

Guterres v stredu organizuje summit lídrov v oblasti klímy popri Valnom zhromaždení OSN v New Yorku. Počas neho požiadal krajiny, aby oznámili svoje nové ciele v snahe podporiť globálne klimatické rokovania COP30, ktoré sa uskutočnia v novembri v Brazílii. Summit sa koná deň po tom, čo americký prezident Donald Trump odsúdil klimatické zmeny ako „podvod“ a kritizoval viaceré krajiny za podporu technológií obnoviteľných zdrojov energie, píše Reuters.

Spojené štáty, ktoré sú po Číne druhým najväčším pôvodcom skleníkových plynov vo svete, sa rozhodli odstúpiť od Parížskej dohody. Cieľom dokumentu je pritom zabrániť zvýšeniu globálnej teploty o viac než 1,5 stupňa Celzia prostredníctvom klimatických plánov.

Parížska dohoda priniesla zmenu,“ uviedol Guterres v prejave a zdôraznil, že od jej prijatia v roku 2015 sa znížil predpokladaný globálny nárast teploty zo 4 na 2,6 stupňa Celzia – pokiaľ sa súčasné klimatické plány naplno implementujú. „Teraz potrebujeme nové plány na rok 2035, ktoré zájdu oveľa ďalej a oveľa rýchlejšie,“ dodal.

Európska únia neodsúhlasila nový klimatický plán do stredajšieho summitu, namiesto toho vypracovala návrh dočasného cieľa, ktorý sa môže neskôr zmeniť, uvádza sa v dokumente EÚ, do ktorého nahliadla agentúra Reuters. Medzitým sa pozornosť sústreďuje na Čínu, ktorá sa už skôr zaviazala dosiahnuť uhlíkovú neutralitu pred rokom 2060.

Zdroj: Info.sk, TASR
