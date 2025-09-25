  • Články
Pri streľbe v Dallase zahynul útočník a jedna ďalšia osoba

  • DNES - 6:11
  • Washington
V Imigračnom a colnom úrade (ICE) v Dallase v americkom štáte Texas došlo v stredu k streľbe.

Podľa najnovších informácií v dôsledku útoku zahynula jedna zadržaná osoba a dve ďalšie utrpeli zranenia. Páchateľ po streľbe spáchal samovraždu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP a AP.

Strelec s puškou spustil paľbu zo strechy neďaleko budovy ICE. Predstaviteľ bezpečnostných zložiek pod podmienkou zachovania anonymity pre AP identifikoval útočníka ako Joshuu J. (29). Motív útoku nie je bezprostredne známy.

Riaditeľ Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) Kash Patel zverejnil na sociálnych sieťach fotografiu nevystrelenej guľky z miesta činu s nápisom „ANTI-ICE“. Ministerstvo vnútornej bezpečnosti v tlačovej správe uviedlo, že streľba bola „mierená na budovu ICE a dodávku v jej bezpečnostnom vchode“. Zranenia utrpeli dve zadržané osoby, ktoré boli následne hospitalizované v nemocnici v kritickom stave. Agenti úradu podľa AP neboli zranení.

Americký prezident Donald Trump v reakcii na incident v stredu obvinil „krajne ľavicových demokratov“ z podnecovania násilia proti imigračným úradníkom, píše AFP.

Zamestnanci ICE „čelia bezprecedentnému nárastu hrozieb, násilia a útokov zo strany pomätených radikálnych ľavičiarov“, tvrdil Trump na platforme Truth Social. „Toto násilie je výsledkom neustáleho démonizovania bezpečnostných zložiek radikálnymi ľavicovými demokratmi, ktorí volajú po zrušení ICE a porovnávajú pracovníkov ICE s nacistami,“ dodal šéf Bieleho domu v príspevku.

Zdroj: Info.sk, TASR
