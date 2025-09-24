  • Články
Šokujúce odhalenie: Umývanie zeleniny nestačí, mikroplasty sú hlboko vnútri

  • DNES - 20:53
  Plymouth
Bežné umývanie zeleniny pod tečúcou vodou podľa vedcov zrejme nestačí.

Nový výskum z University of Plymouth odhaľuje znepokojivú skutočnosť. Plastové nanočastice, tisícekrát menšie ako ľudský vlas, dokážu preniknúť cez prirodzené obranné mechanizmy rastlín a usadiť sa priamo v jedlých častiach, ktoré konzumujeme.

Až doteraz sa predpokladalo, že ochranné bariéry v koreňoch rastlín, ako je Casparyho pásik, účinne blokujú vstup nežiaducich látok, vrátane nanoplastov. Experiment britských vedcov publikovaný v časopise Environmental Research však tieto predstavy zásadne prehodnotil.

Cesta nanoplastov do jedla

Tím z Plymouthu pestoval reďkovky hydroponicky, čo znamená, že ich korene boli ponorené do vody s rádioaktívne označenými polystyrénovými nanoplastmi. Dôležité je, že jedlá časť reďkoviek (červená guľka) a listy neboli v kontakte s roztokom. Akékoľvek nájdené plastové častice v týchto častiach museli prejsť cez vnútorný systém rastliny.

Po piatich dňoch expozície vedci reďkovky rozrezali a analyzovali prítomnosť rádioaktivity. Zistili, že približne 4,4 % všetkých častíc vo vode sa spojilo s rastlinami. Detailnejšia analýza ukázala alarmujúce rozloženie:

  • Približne 65 % častíc zostalo v jemných podzemných koreňoch.
  • Asi 25 % preniklo do mäsitej, jedlej guľky reďkovky.
  • Okolo 10 % sa dostalo do zelených výhonkov.

To znamená, že asi 1,1 % celkovej plastovej expozície sa dostala do časti rastliny, ktorú ľudia skutočne jedia. Tieto častice sú zabudované v rastlinnom tkanive, takže ich nie je možné odstrániť umývaním ani šúpaním.

Prečo umývanie nepomáha

Dôkladné umývanie pod tečúcou vodou alebo šúpanie je účinné pri odstraňovaní povrchových nečistôt, baktérií alebo zvyškov pesticídov. Avšak štúdia jasne ukazuje, že nanoplasty sa správajú inak. Akonáhle sú vo vnútri rastliny, sú absorbované do tkanív prostredníctvom zložitých biologických procesov, ktoré vedci ešte len objasňujú.

Hoci vedci zdôrazňujú, že výsledky sa nedajú zovšeobecňovať na všetky typy plastov a rastlín, tento experiment je prvým dôkazom, že nanoplasty dokážu preniknúť cez bariéru a dostať sa do jedlých tkanív plodín.

Štúdia tiež upozorňuje na to, že rastliny na rozdiel od živočíchov nemajú rýchle systémy na vylučovanie nežiaducich častíc, čo môže viesť k ich dlhodobej akumulácii v plodinách.

Čo to znamená pre spotrebiteľov

Nanoplasty a mikroplasty už boli detegované v pôde, vode a dokonca aj v ľudskej krvi. Vedci stále skúmajú ich potenciálne zdravotné riziká. Ich prítomnosť v jedlých plodinách však otvára nové otázky o tom, ako sa pohybujú potravinovými reťazcami.

Pre spotrebiteľov je dôležité vedieť, že umývanie zeleniny je naďalej nevyhnutné pre odstránenie baktérií a chemických rezíduí. Avšak proti vnútornej kontaminácii nanoplastmi je neúčinné. Riešenie tohto problému spočíva v znižovaní znečistenia plastmi už pri zdroji, nie v kuchynskom dreze.

Zdroj: Info.sk, TM, sciencedirect.com
