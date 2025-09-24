K balíku konsolidačných opatrení schválili poslanci viaceré pozmeňujúce návrhy
- DNES - 21:26
- Bratislava
V konsolidácii sa zmrazili platy poslancov aj otvorili obchody cez sviatky.
Poslanci Národnej rady (NR) SR schválili k balíku konsolidačných opatrení na budúci rok viaceré pozmeňujúce návrhy, ktoré vzišli z výborov a od koaličných poslancov. Znížili napríklad počet dní, na ktoré sa vzťahuje zákaz maloobchodného predaja. Dôvodom je zabrániť utlmeniu hospodárskeho rastu a požiadavky aplikačnej praxe. Schválili tiež zmrazenie platov poslancov.
Po novom zostane 5,5 dňa v roku, počas ktorých nie je možné nariadiť ani dohodnúť so zamestnancom prácu, ktorou je predaj tovaru konečnému spotrebiteľovi a s tým súvisiace práce. Týmito dňami sú 1. január, Veľký piatok, Veľkonočná nedeľa, 24. december po 12. hodine, 25. a 26. december.
V rokoch 2026 a 2027 sa tiež zmrazí plat poslancov NR SR na úrovni roku 2025. Na rovnakej úrovni sa zachovajú aj výdavky spojené s činnosťou poslaneckej kancelárie a odmeny asistentov. Navrhované opatrenie sa zatiaľ nevzťahuje na ostatných ústavných činiteľov, ktorých plat je určený osobitným mechanizmom.
Časť tovarov naďalej zostane v zníženej sadzbe dane z pridanej hodnoty (DPH) 19 %, pokiaľ neobsahujú žiadne alebo zanedbateľné množstvo cukru, ako napríklad celozrnné pečivá, či nesolené a neochutené extrudované alebo expandované výrobky, ako napríklad neochutené a nesolené kukuričné chrumky. Medzi tovary so zníženou sadzbou budú patriť aj nealkoholické nápoje, ktoré sú dietetickými potravinami, či mliečne, rastlinné a jogurtové nápoje, ak neobsahujú kávu, čaj alebo ich náhrady, aj keď nie sú dietetickými potravinami.
Pomôcť obmedziť prípadne špekulácie s práceneschopnosťou (PN) by malo podmienenie súhlasu posudkového lekára s novo uznanou dočasnou PN. „Podľa zistení aplikačnej praxe, ošetrujúci lekári môžu obchádzať inštitút ukončenia dočasnej pracovnej neschopnosti posudkovým lekárom tak, že v krátkom časovom odstupe uznajú novú dočasnú pracovnú neschopnosť toho istého poistenca,“ upozornili predkladatelia tejto zmeny.
Poslanci schválili aj pozmeňujúci návrh Mariána Saloňa a Daniela Karasa (obidvaja Smer-SD). Zmena nemení počet sviatkov, ktoré dočasne nebudú dňami pracovného pokoja. Nahrádza však pôvodne navrhovaný 6. január, ktorý zostane dňom pracovného pokoja, 15. septembrom, ktorý zostáva sviatkom, ale v roku 2026 nebude dňom pracovného pokoja.
Poslanecký návrh Pavla Ľuptáka a Romana Malatinca (obidvaja nezaradení) zase ustanovuje nový spôsob určovania výšky paušálnych odvodov herní a kasín, a to prostredníctvom nariadenia vlády. Tieto odvody majú byť vyššie ako ich doterajšia suma ustanovená zákonom, čím by sa malo zabezpečiť zvýšenie príjmov z odvodov hazardných hier do štátneho rozpočtu.
Plénum naopak odmietlo množstvo opozičných pozmeňujúcich návrhov. Marián Viskupič (SaS) navrhol napríklad zrušenie transakčnej dane, či zmeny v súvislosti so zvýšením dane z pridanej hodnoty (DPH). Skupina poslancov KDH zase navrhla zachovať 17. november ako deň pracovného pokoja a umožniť jeho dočasné vyňatie len v roku 2026.
Hnutie Slovensko nesúhlasilo s opatreniami, ktoré sa dotýkajú zamestnancov, živnostníkov alebo rastu DPH na niektoré potraviny. Preto ich chcelo pozmeňovacím návrhom zrušiť. Naopak, viac zdaniť sa mali podľa hnutia zisky z vojenskej výroby, ale napríklad aj zisky firiem poverených ďalším prevádzkovaním záchraniek, či paušálne náhrady ústavných činiteľov.
Ministerstvo financií: Schválený konsolidačný balík je základným predpokladom rozpočtu na rok 2026
Aktuálne prijatý „lex konsolidácia“ je základným predpokladom pre predloženie návrhu rozpočtu verejnej správy pre rok 2026.
Poslanci schválili balík konsolidačných opatrení na budúci rok
Balík konsolidačných opatrení na budúci rok poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu večer definitívne schválili.
Poslanci Smeru žiadajú audit čerpania financií v orgánoch štátnej správy
Návrh poslanci odôvodnili aj informáciami z brífingu Roberta Fica.
Fico: Vláda nemá žiadnu zodpovednosť za to, v akom stave dostala financie
Vláda, ktorú vedie premiér Robert Fico, nemá žiadnu zodpovednosť za to, v akom stave dostala verejné financie v roku 2023. Boli to podľa predsedu vlády najhoršie verejné financie.