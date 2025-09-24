  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 24.9.2025Meniny má Ľuboš, Ľubor
13°Bratislava

Poslanci schválili balík konsolidačných opatrení na budúci rok

  • DNES - 20:57
  • Bratislava
Poslanci schválili balík konsolidačných opatrení na budúci rok

Balík konsolidačných opatrení na budúci rok poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu večer definitívne schválili.

O návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s konsolidáciou verejných financií, rokovali v skrátenom legislatívnom konaní. Za návrh hlasovalo 78 zo 79 prítomných zákonodarcov.

Zároveň tak ukončili 10. rokovací deň aktuálnej 39. schôdze. Pokračovať by mali vo štvrtok (25. 9.) ráno návrhom na skrátené legislatívne konanie o zákone týkajúcom sa energopomoci z dielne Ministerstva hospodárstva (MH) SR.

Poslanci o balíku v druhom čítaní rokovali od utorka (23. 9.) rána. Do rozpravy boli ústne prihlásené ešte desiatky poslancov, v stredu večer však snemovňa odhlasovala jej ukončenie. Rovnako predčasne ukončili aj rozpravu v 3. čítaní, do ktorej sa prihlásilo 50 zákonodarcov.

Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) oznámil pred časom 22 opatrení, ktoré by mali priniesť na úsporách a väčšom výbere daní a odvodov spolu 2,7 miliardy eur. Časť týchto opatrení obsahuje schválený zákon. Balíček zatiaľ nerieši šetrenie ministerstiev a úradov, ale iba zmeny, ktoré sa dotýkajú občanov, firiem a samospráv. Predložené zmeny by mali podľa odhadu ministerstva financií priniesť v nasledujúcich troch rokoch postupne 1,44 miliardy eur, 1,59 miliardy eur a 1,72 miliardy eur.

Balík opatrení prináša napríklad zrušenie pracovného pokoja počas troch štátnych sviatkov, skrátenie odvodových prázdnin pre začínajúcich živnostníkov, progresívne zdanie príjmov zamestnancov či zvýšenie zdravotných odvodov.

Viac peňazí má štátu priniesť aj vyššie zdanenie negatívnych externalít. DPH na vybrané potraviny so zvýšeným obsahom cukru a soli sa zvýši z 19 na 23 %. Dodatočné peniaze chce vláda získať aj zvýšením zdanenia hazardu či zavedením úhrady z primárnych materiálov, ako sú štrk, piesok či kameň.

Od budúceho roka sa tiež obmedzí výška podpory v nezamestnanosti od štvrtého mesiaca poberania dávky, upravia sa daňové licencie pre firmy s nulovou alebo nízkou daňou z príjmu a zníži sa možnosť odpočtu DPH na 50 % na firemné autá, ktoré sa využívajú aj na súkromné účely.

V záverečnom hlasovaní odsúhlasili poslanci viaceré koaličné pozmeňujúce návrhy. Týkali sa napríklad zníženia počtu sviatkov, počas ktorých musia byť zatvorené obchody, zmrazenia platov poslancov či úpravy rozsahu potravín, na ktoré sa vzťahuje 19 % a 23 % sadzba dane z pridanej hodnoty (DPH).

Opoziční zákonodarcovia v rozprave kritizovali vládu za doterajšiu nepodarenú konsolidáciu aj podobu pripravovaných opatrení, ktoré podľa nich opäť nepomôžu, ale aj za obmedzovanie diskusie v parlamente. Poslanci vládnej koalície aj minister financií naopak upozorňovali, že za zlý stav verejných financií môžu predchádzajúce vlády, v ktorých boli mnohí predstavitelia súčasnej opozície.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Poslanci Smeru žiadajú audit čerpania financií v orgánoch štátnej správy

Poslanci Smeru žiadajú audit čerpania financií v orgánoch štátnej správy

DNES - 13:48Ekonomické

Návrh poslanci odôvodnili aj informáciami z brífingu Roberta Fica.

Fico: Vláda nemá žiadnu zodpovednosť za to, v akom stave dostala financie

Fico: Vláda nemá žiadnu zodpovednosť za to, v akom stave dostala financie

DNES - 13:45Ekonomické

Vláda, ktorú vedie premiér Robert Fico, nemá žiadnu zodpovednosť za to, v akom stave dostala verejné financie v roku 2023. Boli to podľa predsedu vlády najhoršie verejné financie.

Hnutie Slovensko navrhlo daň z vojny, paušálnych náhrad či ziskov poisťovní

Hnutie Slovensko navrhlo daň z vojny, paušálnych náhrad či ziskov poisťovní

DNES - 12:19Ekonomické

Opozičné Hnutie Slovensko odmietlo konsolidačné opatrenia, ktoré sa dotýkajú zamestnancov, živnostníkov alebo rastu dane z pridanej hodnoty na niektoré potraviny.

Pozor na tieto nebezpečné produkty, Pepco ich sťahuje z predaja

Pozor na tieto nebezpečné produkty, Pepco ich sťahuje z predaja

VČERA - 22:03Ekonomické

Zákazníci môžu tieto výrobky vrátiť v ktorejkoľvek predajni Pepco.

Vosveteit.sk
Cez tieto funkcie tvojho telefónu ti môže podvodná aplikácia vybieliť bankový účet. Toto si skontroluj hneď terazCez tieto funkcie tvojho telefónu ti môže podvodná aplikácia vybieliť bankový účet. Toto si skontroluj hneď teraz
Katastrofický scenár pre planétu. Oceány sa prehrievajú a základ potravinového reťazca umieraKatastrofický scenár pre planétu. Oceány sa prehrievajú a základ potravinového reťazca umiera
Dve najsilnejšie ruské hackerské skupiny spojili sily. Európu zachvátila panika, môže nastať pekloDve najsilnejšie ruské hackerské skupiny spojili sily. Európu zachvátila panika, môže nastať peklo
Používaš Google TV? Priprav sa, Gemini AI totálne zmení tvoj chytrý televízorPoužívaš Google TV? Priprav sa, Gemini AI totálne zmení tvoj chytrý televízor
Ruská „Noemova archa“ pristála na Zemi. Nie všetci pasažieri cestu prežiliRuská „Noemova archa“ pristála na Zemi. Nie všetci pasažieri cestu prežili
Samsung našiel nové miesto, kde bude používateľom zobrazovať reklamy. Toto by bežného človeka nenapadloSamsung našiel nové miesto, kde bude používateľom zobrazovať reklamy. Toto by bežného človeka nenapadlo
Hackeri zlomili Jaguar Land Rover. Výroba v Nitre stále stojí a straty rastú každým dňomHackeri zlomili Jaguar Land Rover. Výroba v Nitre stále stojí a straty rastú každým dňom
Americké letectvo spustilo výrobu next-gen stealth stíhačky F-47, ktorá má zabezpečiť vzdušnú dominanciu USA na desaťročia dopreduAmerické letectvo spustilo výrobu next-gen stealth stíhačky F-47, ktorá má zabezpečiť vzdušnú dominanciu USA na desaťročia dopredu
Nesmrteľný Putin? V kuloároch sa hovorí o výmene orgánov ako ceste k nesmrteľnosti. Je to vôbec možné?Nesmrteľný Putin? V kuloároch sa hovorí o výmene orgánov ako ceste k nesmrteľnosti. Je to vôbec možné?
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP