Býva vám v aute zle? Tento typ hudby dokáže ovplyvniť kinetózu

  • DNES - 19:40
  • Čchung-čching
Býva vám v aute zle? Tento typ hudby dokáže ovplyvniť kinetózu

Hudba v aute dokáže kinetózu potlačiť alebo aj zhoršiť.

Dlhé cesty autom sa pre mnohých spájajú s nepríjemnou nevoľnosťou, známou ako kinetóza. Nový vedecký výskum publikovaný v časopise Frontiers in Human Neuroscience však prináša prekvapivé a jednoduché riešenie. Ukazuje sa, že správne zvolená hudba môže zmierniť príznaky až o polovicu a ponúka tak účinnú alternatívu k liekom, ktoré často spôsobujú ospalosť.

Najúčinnejšie sa ukázali jemné, relaxačné melódie a optimistické, radostné piesne. Naopak, počúvanie smutných a melancholických skladieb môže príznaky kinetózy dokonca zhoršiť.

Mozgové vlny odhalili tajomstvo hudby

Na rozdiel od starších štúdií, ktoré sa spoliehali len na subjektívne pocity účastníkov, sa tento výskum zameral priamo na aktivitu mozgu. Tím vedcov pod vedením Bangbei Tanga z Čchung-čchingskej univerzity umenia a vied využil technológiu snímania mozgových vĺn (EEG) na sledovanie reakcií v reálnom čase.

Tridsať dobrovoľníkov vo veku 20 až 30 rokov sa zúčastnilo experimentu v jazdnom simulátore, ktorý bol navrhnutý tak, aby bezpečne vyvolal príznaky kinetózy. Počas simulácie mali na hlavách špeciálne čiapky so 64 elektródami, ktoré zaznamenávali elektrickú aktivitu mozgu, najmä v záhlavnom laloku zodpovednom za spracovanie vizuálnych informácií.

Akonáhle sa u účastníkov začala prejavovať nevoľnosť, vedci im na 60 sekúnd pustili jeden zo štyroch typov hudby: radostnú, smutnú, strhujúcu (vášnivú) a jemnú. Kontrolná skupina nepočúvala žiadnu hudbu.

Radostná hudba víťazí, smutná prepadla

Výsledky boli jednoznačné a priniesli konkrétne čísla:

  • Radostná hudba zmiernila príznaky v priemere o 57,3 %.
  • Jemná hudba bola takmer rovnako účinná so znížením o 56,7 %.
  • Strhujúca hudba pomohla s úľavou o 48,3 %.
  • Smutná hudba však bola kontraproduktívna – zmiernila nevoľnosť len o 40 %, čo bolo menej ako u kontrolnej skupiny, ktorej príznaky prirodzene odzneli o 43,3 %.

Podľa vedcov je dôvodom spôsob, akým hudba ovplyvňuje našu psychiku a nervový systém. Jemná hudba upokojuje a znižuje stresové reakcie, zatiaľ čo veselé piesne aktivujú v mozgu systémy odmeny, čím zlepšujú náladu a odvádzajú pozornosť od nepríjemných pocitov. Naopak, smutné melódie vytvárajú „efekt emocionálnej rezonancie“, ktorý negatívne pocity spojené s nevoľnosťou ešte viac prehlbuje.

Budúcnosť cestovania v rytme hudby

Tieto zistenia otvárajú dvere pre nové formy liečby kinetózy bez vedľajších účinkov. Muzikoterapia by sa mohla stať bežnou súčasťou zábavných systémov v automobiloch. S nástupom autonómnych vozidiel, kedy budú pasažieri tráviť viac času čítaním alebo sledovaním obrazoviek, môže byť riziko kinetózy ešte vyššie.

Hoci štúdia mala svoje limity, ako napríklad menší počet účastníkov a krátke trvanie hudobných ukážok, jej výsledky sú sľubné. Vedci dokonca načrtli víziu, v ktorej by autá budúcnosti mohli samy monitorovať fyziologické prejavy pasažierov a v prípade náznakov nevoľnosti automaticky spustiť upokojujúcu hudbu.

Zdroj: Info.sk, TM, frontiersin.org
