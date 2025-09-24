Von der Leyenová podporila minimálny vek pre prístup k sociálnym sieťam
- DNES - 20:10
- Brusel
Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v stredu podporila výzvu na stanovenie minimálneho veku pre prístup na sociálne siete. TASR o tom píše podľa webu Politico.
Mnohé krajiny Európskej únie „veria, že nastal čas na ‚vek digitálnej dospelosti‘ pre prístup k sociálnym médiám. A musím vám povedať, že ako matka siedmich detí a stará mama piatich detí nám rovnaký názor“, povedala počas Valného zhromaždenia OSN v New Yorku.
Krajiny EÚ ako Grécko, Francúzsko a Dánsko sa v posledných mesiacoch snažia o stanovenie veku digitálnej dospelosti s argumentom, že sociálne médiá môžu poškodzovať duševný vývoj maloletých. Tvorcovia verejných politík o presnej podobe v súčasnosti búrlivo diskutujú.
Von der Leyenová vo vystúpení po boku austrálskeho premiéra Anthonyho Albanesa potvrdila plány na vytvorenie komisie EÚ, ktorá „posúdi, aké kroky majú zmysel na európskej úrovni“.
Austrália je v popredí globálneho úsilia o obmedzenie škôd zo zneužívania na internete. V novembri schválila prelomové zákony obmedzujúce vstup na sociálne siete pre osoby mladšie ako 16 rokov, ktoré nadobudnú účinnosť do konca tohto roka. Gigantom sociálnych médií ako Facebook, Instagram, YouTube a X hrozia za porušenie zákazu pre tínedžerov pokuty až do 49,5 milióna austrálskych dolárov (takmer 28 miliónov eur).
Európska komisia potvrdila, že Slovensko bude súčasťou rokovaní o „múre proti dronom“
Európska komisia v stredu potvrdila, že Slovensko bolo pridané na zoznam členských členských štátov Európskej únie, ktoré budú rokovať o urýchlení výstavby takzvaného „múru proti dronom“.
NASA spustila misiu, ktorá bude skúmať vesmírne počasie
Z Kennedyho vesmírneho strediska v americkom štáte Florida v stredu úspešne odštartovala raketa Falcon 9 spoločnosti Space X, ktorá do vesmíru vyniesla tri družice.
Primátor Londýna Khan: Trump je rasista a islamofób
Primátor Londýna Sadiq Khan v stredu ostro kritizoval amerického prezidenta Donalda Trumpa a nazval ho rasistom a islamofóbom.
Zelenskyj v OSN označil medzinárodné inštitúcie za slabé a neefektívne
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu počas všeobecnej rozpravy pred plénom Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov kritizoval medzinárodné inštitúcie, ktoré sú podľa neho slabé a neefektívne.