  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 24.9.2025Meniny má Ľuboš, Ľubor
13°Bratislava

Von der Leyenová podporila minimálny vek pre prístup k sociálnym sieťam

  • DNES - 20:10
  • Brusel
Von der Leyenová podporila minimálny vek pre prístup k sociálnym sieťam

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v stredu podporila výzvu na stanovenie minimálneho veku pre prístup na sociálne siete. TASR o tom píše podľa webu Politico.

Mnohé krajiny Európskej únie „veria, že nastal čas na ‚vek digitálnej dospelosti‘ pre prístup k sociálnym médiám. A musím vám povedať, že ako matka siedmich detí a stará mama piatich detí nám rovnaký názor“, povedala počas Valného zhromaždenia OSN v New Yorku.

Krajiny EÚ ako Grécko, Francúzsko a Dánsko sa v posledných mesiacoch snažia o stanovenie veku digitálnej dospelosti s argumentom, že sociálne médiá môžu poškodzovať duševný vývoj maloletých. Tvorcovia verejných politík o presnej podobe v súčasnosti búrlivo diskutujú.

Von der Leyenová vo vystúpení po boku austrálskeho premiéra Anthonyho Albanesa potvrdila plány na vytvorenie komisie EÚ, ktorá „posúdi, aké kroky majú zmysel na európskej úrovni“.

Austrália je v popredí globálneho úsilia o obmedzenie škôd zo zneužívania na internete. V novembri schválila prelomové zákony obmedzujúce vstup na sociálne siete pre osoby mladšie ako 16 rokov, ktoré nadobudnú účinnosť do konca tohto roka. Gigantom sociálnych médií ako Facebook, Instagram, YouTube a X hrozia za porušenie zákazu pre tínedžerov pokuty až do 49,5 milióna austrálskych dolárov (takmer 28 miliónov eur).

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Európska komisia potvrdila, že Slovensko bude súčasťou rokovaní o „múre proti dronom“

Európska komisia potvrdila, že Slovensko bude súčasťou rokovaní o „múre proti dronom“

DNES - 18:56Zahraničné

Európska komisia v stredu potvrdila, že Slovensko bolo pridané na zoznam členských členských štátov Európskej únie, ktoré budú rokovať o urýchlení výstavby takzvaného „múru proti dronom“.

NASA spustila misiu, ktorá bude skúmať vesmírne počasie

NASA spustila misiu, ktorá bude skúmať vesmírne počasie

DNES - 18:20Zahraničné

Z Kennedyho vesmírneho strediska v americkom štáte Florida v stredu úspešne odštartovala raketa Falcon 9 spoločnosti Space X, ktorá do vesmíru vyniesla tri družice.

Primátor Londýna Khan: Trump je rasista a islamofób

Primátor Londýna Khan: Trump je rasista a islamofób

DNES - 17:43Zahraničné

Primátor Londýna Sadiq Khan v stredu ostro kritizoval amerického prezidenta Donalda Trumpa a nazval ho rasistom a islamofóbom.

Zelenskyj v OSN označil medzinárodné inštitúcie za slabé a neefektívne

Zelenskyj v OSN označil medzinárodné inštitúcie za slabé a neefektívne

DNES - 17:14Zahraničné

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu počas všeobecnej rozpravy pred plénom Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov kritizoval medzinárodné inštitúcie, ktoré sú podľa neho slabé a neefektívne.

Vosveteit.sk
Cez tieto funkcie tvojho telefónu ti môže podvodná aplikácia vybieliť bankový účet. Toto si skontroluj hneď terazCez tieto funkcie tvojho telefónu ti môže podvodná aplikácia vybieliť bankový účet. Toto si skontroluj hneď teraz
Katastrofický scenár pre planétu. Oceány sa prehrievajú a základ potravinového reťazca umieraKatastrofický scenár pre planétu. Oceány sa prehrievajú a základ potravinového reťazca umiera
Dve najsilnejšie ruské hackerské skupiny spojili sily. Európu zachvátila panika, môže nastať pekloDve najsilnejšie ruské hackerské skupiny spojili sily. Európu zachvátila panika, môže nastať peklo
Používaš Google TV? Priprav sa, Gemini AI totálne zmení tvoj chytrý televízorPoužívaš Google TV? Priprav sa, Gemini AI totálne zmení tvoj chytrý televízor
Ruská „Noemova archa“ pristála na Zemi. Nie všetci pasažieri cestu prežiliRuská „Noemova archa“ pristála na Zemi. Nie všetci pasažieri cestu prežili
Samsung našiel nové miesto, kde bude používateľom zobrazovať reklamy. Toto by bežného človeka nenapadloSamsung našiel nové miesto, kde bude používateľom zobrazovať reklamy. Toto by bežného človeka nenapadlo
Hackeri zlomili Jaguar Land Rover. Výroba v Nitre stále stojí a straty rastú každým dňomHackeri zlomili Jaguar Land Rover. Výroba v Nitre stále stojí a straty rastú každým dňom
Americké letectvo spustilo výrobu next-gen stealth stíhačky F-47, ktorá má zabezpečiť vzdušnú dominanciu USA na desaťročia dopreduAmerické letectvo spustilo výrobu next-gen stealth stíhačky F-47, ktorá má zabezpečiť vzdušnú dominanciu USA na desaťročia dopredu
Nesmrteľný Putin? V kuloároch sa hovorí o výmene orgánov ako ceste k nesmrteľnosti. Je to vôbec možné?Nesmrteľný Putin? V kuloároch sa hovorí o výmene orgánov ako ceste k nesmrteľnosti. Je to vôbec možné?
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP