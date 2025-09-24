  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 24.9.2025Meniny má Ľuboš, Ľubor
13°Bratislava

Opozícia považuje predčasné ukončenie rozpravy ku konsolidácii za aroganciu

  • DNES - 19:37
  • Bratislava
Opozícia považuje predčasné ukončenie rozpravy ku konsolidácii za aroganciu

Predčasné ukončenie rozpravy ku konsolidačnému zákonu, keď bolo prihlásených ešte viac ako 40 poslancov, považuje opozícia za porušenie základných princípov parlamentnej demokracie, aroganciu a diktátorské maniere.

Po stredajšom náhlom ukončení rozpravy, ktoré plénum schválilo, to uviedli poslanci Marián Viskupič (SaS), Michal Šipoš (Slovensko, Za ľudí, KÚ) a Michal Šimečka (PS).

Koalícia znovu ukazuje, že jej nič nehovorí základný demokratický princíp. Aby mohli poslanci povedať, aby mohli diskutovať,“ povedal Viskupič. Mnohí z poslancov chceli predniesť aj pozmeňujúce návrhy, no i keď ich mohli doručiť písomne a je možné o nich hlasovať, tak sa to takto podľa Viskupiča nerobí. „Jednoducho usekli diskusiu, toto je maximálna arogancia najhrubšieho zrna,“ dodal poslanec.

Toto sú maniere diktátorov a totalít. Keď nechcú počúvať opozíciu, tak jednoducho ju vypnú, jednoducho uzatvoria, zarežú rozpravu a poslanci Národnej rady SR, ktorí sem boli riadne zvolení, nemajú možnosť vystúpiť k ožobračovaniu celého Slovenska,“ zdôraznil Šipoš.

Šimečka pripomenul že koalícia priniesla konsolidačný balík neskoro. Ukončenie diskusie je podľa neho porušenie základných princípov parlamentu. Poslanec verí, že po schválení parlamentom tento konsolidačný balík vráti na dopracovanie prezident Peter Pellegrini.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Z trhu sťahujú dva kusy elektroniky

Z trhu sťahujú dva kusy elektroniky

DNES - 20:30Domáce

Obidva výrobky podľa kontrolórov predstavujú riziko pre životné prostredie.

Riaditeľka SSŠ Biela voda odstúpila z funkcie, kým sa kauza a obvinenia nevyšetria

Riaditeľka SSŠ Biela voda odstúpila z funkcie, kým sa kauza a obvinenia nevyšetria

DNES - 18:55Domáce

Súkromná spojená škola Biela voda v Kežmarku odmieta obvinenia zo subvenčného podvodu.

Veterinárni inšpektori odhalili nelegálne kšefty so šteniatkami

Veterinárni inšpektori odhalili nelegálne kšefty so šteniatkami

DNES - 18:08Domáce

Inšpektori Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Púchov odhalili priekupníkov psov z obce v Púchovskom okrese.

Šimkovičová žiadala o cestovanie vládnym špeciálom, bol už obsadený

Šimkovičová žiadala o cestovanie vládnym špeciálom, bol už obsadený

DNES - 15:49Domáce

Ministerka kultúry Martina Šimkovičová sa chcela pridať k oficiálnej delegácii prezidenta SR Petra Pellegriniho počas pracovnej cesty do USA a využiť spoločný vládny špeciál.

Vosveteit.sk
Cez tieto funkcie tvojho telefónu ti môže podvodná aplikácia vybieliť bankový účet. Toto si skontroluj hneď terazCez tieto funkcie tvojho telefónu ti môže podvodná aplikácia vybieliť bankový účet. Toto si skontroluj hneď teraz
Katastrofický scenár pre planétu. Oceány sa prehrievajú a základ potravinového reťazca umieraKatastrofický scenár pre planétu. Oceány sa prehrievajú a základ potravinového reťazca umiera
Dve najsilnejšie ruské hackerské skupiny spojili sily. Európu zachvátila panika, môže nastať pekloDve najsilnejšie ruské hackerské skupiny spojili sily. Európu zachvátila panika, môže nastať peklo
Používaš Google TV? Priprav sa, Gemini AI totálne zmení tvoj chytrý televízorPoužívaš Google TV? Priprav sa, Gemini AI totálne zmení tvoj chytrý televízor
Ruská „Noemova archa“ pristála na Zemi. Nie všetci pasažieri cestu prežiliRuská „Noemova archa“ pristála na Zemi. Nie všetci pasažieri cestu prežili
Samsung našiel nové miesto, kde bude používateľom zobrazovať reklamy. Toto by bežného človeka nenapadloSamsung našiel nové miesto, kde bude používateľom zobrazovať reklamy. Toto by bežného človeka nenapadlo
Hackeri zlomili Jaguar Land Rover. Výroba v Nitre stále stojí a straty rastú každým dňomHackeri zlomili Jaguar Land Rover. Výroba v Nitre stále stojí a straty rastú každým dňom
Americké letectvo spustilo výrobu next-gen stealth stíhačky F-47, ktorá má zabezpečiť vzdušnú dominanciu USA na desaťročia dopreduAmerické letectvo spustilo výrobu next-gen stealth stíhačky F-47, ktorá má zabezpečiť vzdušnú dominanciu USA na desaťročia dopredu
Nesmrteľný Putin? V kuloároch sa hovorí o výmene orgánov ako ceste k nesmrteľnosti. Je to vôbec možné?Nesmrteľný Putin? V kuloároch sa hovorí o výmene orgánov ako ceste k nesmrteľnosti. Je to vôbec možné?
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP