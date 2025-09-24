  • Články
Nový subvariant covidu stratus: Poznáte príznaky?

  • DNES - 7:30
  • Svet
Nový subvariant covidu stratus: Poznáte príznaky?

Nový koronavírus opäť zmutoval. Výsledkom je subvariant stratus, ktorý si získava dominanciu v niektorých častiach sveta. Poznáte jeho príznaky?

Posledný variant nového koronavírusu, ktorý sa objavil aj v Európe, je nimbus. Ako sme vás dávnejšie informovali, jeho hlavným príznakom je ostrá až rezavá bolesť hrdla. Nimbus však nie je jediný subvariant variantu omikron, ktorý vo svete evidujeme.

Ako pre magazín The Conversation uviedol profesor infekčných ochorení a mikrobiológie Paul Griffin, v Kanade začiatkom jesene identifikovali nový subvariant covidu stratus. Odvtedy sa pravdepodobne už rozšíril aj do USA, kde začiatkom školského roka pribúdajú nakazení.

Subvariant, ktorý sa oficiálne označuje ako „XFG“, vznikol po skombinovaní genetických materiálov dvoch ďalších variantov LF.7 a LP.8.1.2. Podobne ako jeho predchodcovia, aj stratus je vysoko prenosný, množí sa vo vrchných dýchacích cestách a v porovnaní s inými variantmi vyvoláva miernejší priebeh covidu. Informuje o tom výskumná inštitúcia Memorial Sloan Kettering Cancer Center.

Príznaky

Tak, ako pri iných subvariantoch omikronu, aj pri subvariante stratus platí, že sa prejavuje kašľom, zapchatými dutinami, slabosťou, bolesťou hlavy a niekedy vysokou teplotou. V ojedinelých prípadoch dochádza k tráviacim ťažkostiam.

Podľa všeobecného lekára Kaywaana Khana má stratus jedno špecifikum. „Jedným z najvýraznejších príznakov variantu stratus je zachrípnutie,“ uviedol pre denník Independent s tým, že subvariant sa prejavuje aj pri rozprávaní zachrípnutým hlasom.

Web IFLScience informuje, že na ochranu pred nakazením, respektíve ťažkým priebehom po nakazení novým variantom by mali postačovať dostupné vakcíny proti covidu.

Zdroj: Info.sk, DP, theconversation.com, independent.co.uk
Rusko odložilo výskumné lety na Mesiac a Venušu

Rusko odložilo výskumné lety na Mesiac a Venušu

20:09 22.08.2025Veda

Ruský program na prieskum Mesiaca a Venuše sa oneskorí o niekoľko rokov. V rozhovore pre denník Izvestija zverejnený v piatok to povedal prezident Ruskej akadémie vied Gennadij Krasnikov.

Vedci objavili nový mesiac planéty Urán, má len desať kilometrov

Vedci objavili nový mesiac planéty Urán, má len desať kilometrov

21:21 20.08.2025Veda

Astronómovia objavili pomocou Vesmírneho teleskopu Jamesa Webba (JWST) nový mesiac planéty Urán.

Fosília známa ako Lucy sa vydala z Etiópie do Prahy, kde ju vystavia

Fosília známa ako Lucy sa vydala z Etiópie do Prahy, kde ju vystavia

14:23 15.08.2025Veda

Fosílne ostatky australopiteka z obdobia približne pred 3,2 miliónmi rokov, známe pod menom Lucy, opustili územie Etiópie, aby boli od 25. augusta do 23. októbra vystavené v Národnom múzeu v Prahe.

Vedci oživili genóm španielskej chrípky, odhalili smrteľné mutácie

Vedci oživili genóm španielskej chrípky, odhalili smrteľné mutácie

20:06 10.08.2025Veda

Jedna z najničivejších epidémií ľudstva ožila v laboratórnych podmienkach.

