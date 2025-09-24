Nový subvariant covidu stratus: Poznáte príznaky?
Nový koronavírus opäť zmutoval. Výsledkom je subvariant stratus, ktorý si získava dominanciu v niektorých častiach sveta. Poznáte jeho príznaky?
Posledný variant nového koronavírusu, ktorý sa objavil aj v Európe, je nimbus. Ako sme vás dávnejšie informovali, jeho hlavným príznakom je ostrá až rezavá bolesť hrdla. Nimbus však nie je jediný subvariant variantu omikron, ktorý vo svete evidujeme.
Ako pre magazín The Conversation uviedol profesor infekčných ochorení a mikrobiológie Paul Griffin, v Kanade začiatkom jesene identifikovali nový subvariant covidu stratus. Odvtedy sa pravdepodobne už rozšíril aj do USA, kde začiatkom školského roka pribúdajú nakazení.
Subvariant, ktorý sa oficiálne označuje ako „XFG“, vznikol po skombinovaní genetických materiálov dvoch ďalších variantov LF.7 a LP.8.1.2. Podobne ako jeho predchodcovia, aj stratus je vysoko prenosný, množí sa vo vrchných dýchacích cestách a v porovnaní s inými variantmi vyvoláva miernejší priebeh covidu. Informuje o tom výskumná inštitúcia Memorial Sloan Kettering Cancer Center.
Príznaky
Tak, ako pri iných subvariantoch omikronu, aj pri subvariante stratus platí, že sa prejavuje kašľom, zapchatými dutinami, slabosťou, bolesťou hlavy a niekedy vysokou teplotou. V ojedinelých prípadoch dochádza k tráviacim ťažkostiam.
Podľa všeobecného lekára Kaywaana Khana má stratus jedno špecifikum. „Jedným z najvýraznejších príznakov variantu stratus je zachrípnutie,“ uviedol pre denník Independent s tým, že subvariant sa prejavuje aj pri rozprávaní zachrípnutým hlasom.
Web IFLScience informuje, že na ochranu pred nakazením, respektíve ťažkým priebehom po nakazení novým variantom by mali postačovať dostupné vakcíny proti covidu.
