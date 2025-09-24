Európska komisia potvrdila, že Slovensko bude súčasťou rokovaní o „múre proti dronom“

  • Články
Európska komisia (EK) v stredu potvrdila, že Slovensko bolo pridané na zoznam členských členských štátov Európskej únie, ktoré budú spolu s Ukrajinou a predstaviteľmi EÚ v piatok rokovať o urýchlení výstavby takzvaného „múru proti dronom“ pozdĺž východnej hranice Únie, informuje TASR.

Na videokonferencii zvolanej eurokomisárom pre obranu Adriusom Kubiliusom s predstaviteľmi EK a ukrajinskej vlády sa podľa predošlých správ zúčastnia zástupcovia siedmich krajín na východnej hranici EÚ - Estónska, Lotyšska, Litvy, Fínska, Poľska, Rumunska a Bulharska. Prítomné bude aj Dánsko.

Hovorca EK Thomas Regnier v pondelok oznámil, že Slovensko a Maďarsko na rokovanie nepozvali. V stredu ale potvrdil, že SR sa nakoniec na rokovaniach zúčastní.

Hovorca EK priamo nepovedal, či Slovensko požiadalo o účasť na rokovaní, alebo či ho prizvala EK. „Ide o spoločnú diskusiu. Komisár Kubilius je v kontakte so všetkými štátmi na východnom krídle. Všetky členské štáty sú znepokojené,“ povedal Regnier.

K rokovaniam sa popoludní vyjadril aj minister obrany SR Robert Kaliňák. O protidronovej ochrane na východnom krídle EÚ sa podľa neho ešte len začína hovoriť. Uviedol, že z projektu „nikto nikoho nevylúčil“. Premiér Robert Fico zároveň priblížil, že na budúci týždeň na neformálnom summite v dánskej Kodani zaradia na rokovanie premiérov Európskej únie tému dronovej opony.

Diskusia o projekte obrany proti bezpilotným lietadlám na východnej hranici EÚ je podľa Kubiliusa stále v počiatočnej fáze. Podľa jeho predstáv by mohlo ísť o kombináciu senzorov, rôznych zbraní a rušiacich systémov, ktoré by dokázali zaznamenať a zneškodniť prilietajúce drony. Niektoré členské štáty EÚ podľa Kubiliusa diskutovali o myšlienke vytvorenia obrannej línie proti dronom už pred nedávnym narušením vzdušných priestorov Poľska, Rumunska a Estónska.

Zdroj: Info.sk, TASR
