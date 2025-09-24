Riaditeľka SSŠ Biela voda odstúpila z funkcie, kým sa kauza a obvinenia nevyšetria
Súkromná spojená škola (SSŠ) Biela voda v Kežmarku odmieta obvinenia zo subvenčného podvodu.
Vedenie v stredu na tlačovej konferencii reagovalo na kritiku ministerstva školstva, hrozbu vyradenia so siete škôl a školských zariadení a články v médiách, ktoré považuje za tendenčné a neodborné. Riaditeľka školy Anna Jurgovianová vyhlásila, že kým sa celá kauza nevyšetrí, vzdáva sa svojej pozície.
„Máme 98 percent žiakov z osád, ktorí prepadávali cez systém a ktorí chcú robiť remeslá. Nechcú ísť na vysoké školy, chcú pracovať a naša úloha 17 rokov je ich na to pripraviť,“ vysvetlila Jurgovianová. Zároveň žiada ministra školstva Tomáša Druckera (Hlas-SD), aby rezort prehodnotil materiálne normatívy a požiadavky na odbornosť zamestnancov niektorých škôl. „Doba sa posunula a my nemôžeme žiakom dať elektronické zariadenia, keď doma nemajú toalety. Ľuďom z osád by sme mali prispôsobiť vzdelanie. Stretávame sa s ľuďmi, ktorí majú aj 50 rokov, robia si výučné listy a rekvalifikáciu. Máme skúsenosti, že následne nie sú na úrade práce, ale zamestnali sa. Nezamestnanosť našich absolventov sa nám podarilo dostať na úroveň pod 20 percent. Poďme otvoriť diskusiu a hovoriť o tom,“ vyzýva Jurgovianová. Bolo by podľa nej namieste prehodnotiť štátny vzdelávací program či vybavenie dielní na potreby žiakov z marginalizovaných komunít.
Škola sa bráni aj vyjadreniam, že ich zamestnanci nemajú dostatočnú kvalifikovanosť a odbornosť. Riaditeľka upozornila, že väčšinou využívajú majstrov a ľudí z praxe, pre ktorých nie je jednoduché spraviť si doplnkové pedagogické vzdelanie. Tvrdí, že aj napriek tomu sú to odborníci. V súčasnosti má SSŠ 86 zamestnancov. Okrem školy v Kežmarku prevádzkujú aj ďalšie pracoviská v Krížovej Vsi, Ihľanoch, Podhoranoch, Jakubanoch, Ľubotíne a Podsadku pri Starej Ľubovni.
V súvislosti s dochádzkou Jurgovianová skonštatovala, že nepatria medzi tie v Prešovskom kraji, ktoré majú najvyšší počet vymeškaných hodín. „Naši žiaci majú často existenčné problémy, žijú v generačnej chudobe, potrebujú prácu a ‚nepotrebujú‘ vysokoškolsky vzdelaného matematika. Sme postavení na remeslách, štyri dni v týždni sú zamerané na prácu v dielňach, jeden deň majú teóriu,“ zdôraznila. Učilište a odbornú školu aktuálne navštevuje 450 žiakov vrátane externej formy štúdia. Týchto žiakov po vyradení zo siete škôl podľa riaditeľky nebude kam umiestniť, keďže mnohí z nich sú telesne aj mentálne postihnutí či inak znevýhodnení.
Jurgovianová takisto potvrdila, že sú si vedomí pochybení, ktoré inšpekcia našla. Z 55 je desať podľa nej duplicitných a polovicu sa im už podarilo odstrániť. „Je mi ľúto, že robíme chyby, avšak za dva roky sme tu mali množstvo kontrol - hygiena, BOZP, hasiči, štátny dohľad, kriminálku - len na základe toho, že niekomu strašne prekážame,“ tvrdí Jurgovianová a verí, že sa celá kauza prešetrí.
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR dostalo od Štátnej školskej inšpekcie návrhy na vyradenie šiestich škôl zo siete. Dôvodom je systematické a opakované porušovanie zákonov na úkor kvality vzdelávania žiakov. Na základe týchto zistení podal rezort podnet na Generálnu prokuratúru SR pre podozrenie zo spáchania trestného činu subvenčného podvodu. Okrem kežmarskej SSŠ ide aj o päť súkromných základných škôl, ktorých zriaďovateľom je Kreatívne centrum. Informoval o tom Drucker na tlačovej konferencii 16. septembra.
Za najzávažnejší problém v SSŠ považuje absolútne neprimerane nízku odbornosť výučby a to, že vyučovanie neprebiehalo podľa štátnych vzdelávacích programov, rozvrhy boli nereálne a žiaci z rôznych odborov boli spájaní dokopy. Kritizoval tiež, že deti sa reálne nevzdelávali. Priemerná dochádzka žiakov podľa neho dosahovala 15,6 percenta, hoci škola vykazovala takmer 80 percent, a údaje o dochádzke boli nahadzované dodatočne. V škole podľa ministra chýbali aj odborné učebne, dielne boli nevyhovujúce a nebezpečné. Škola navyše zadávala nepravdivé údaje do rezortného informačného systému, dlhodobo evidovala v rámci riadnej dochádzky aj záškolákov a prijímala žiakov, ktorí nespĺňali podmienky prijatia.
Veterinárni inšpektori odhalili nelegálne kšefty so šteniatkami
Inšpektori Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Púchov odhalili priekupníkov psov z obce v Púchovskom okrese.
Šimkovičová žiadala o cestovanie vládnym špeciálom, bol už obsadený
Ministerka kultúry Martina Šimkovičová sa chcela pridať k oficiálnej delegácii prezidenta SR Petra Pellegriniho počas pracovnej cesty do USA a využiť spoločný vládny špeciál.
Na diaľnici D2 sa zrazili dve autá
Vodiči musia rátať s výrazným zdržaním.
Kaliňák: Nikto nikoho nevylúčil, o protidronovej ochrane sa len diskutuje
O protidronovej ochrane na východnom krídle Európskej únie sa len začína hovoriť.