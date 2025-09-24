Toto sú 3 dôvody, prečo by ste mali v záhrade používať soľ
- DNES - 7:52
- Bratislava
Tu sú 3 spôsoby, ako obyčajná soľ nahradí drahú chémiu v záhrade.
Zabudnite na drahé a agresívne chemické postreky. Niektoré z najčastejších záhradkárskych problémov vám môže pomôcť vyriešiť obyčajná kuchynská soľ. Je lacná, ekologická a prekvapivo účinná.
Skôr než sa však pustíte do práce, pamätajte na jedno dôležité pravidlo: soľ je mocný spojenec, ale aj nebezpečný nepriateľ. Pri nesprávnom použití môže zmeniť pH pôdy a zničiť vaše rastliny. Držte sa preto týchto overených tipov a používajte ju s rozumom.
1. Stopka pre slimáky a slizniaky
Slimáky a slizniaky sú síce dôležitou súčasťou ekosystému, no ich apetít dokáže spôsobiť vo vašej záhrade hotovú spúšť. Namiesto jedovatých granúl, ktoré ohrozujú ježkov, vtáky a domáce zvieratá, siahnite po soli.
Soľ slimáky extrémne rýchlo dehydratuje a zahubí. Nikdy ju však nesypte priamo na záhony, pretože by ste zničili pôdu aj rastliny v okolí. Trik spočíva v ochrane rastlín v kvetináčoch a vyvýšených záhonoch. Nasypte súvislý pás soli okolo vonkajšieho okraja nádoby alebo záhona. Vytvoríte tak pre slimáky neprekonateľnú bariéru, ktorá ochráni vaše rastliny bez toho, aby soľ kontaminovala pôdu.
2. Likvidátor buriny na chodníkoch a terasách
Burina prerastajúca cez škáry v dlažbe, na príjazdovej ceste či terase je nielen neestetická, ale aj ťažko odstrániteľná. Vytrhávanie je prácne a chemické postreky zbytočne zaťažujú prostredie. Soľ je v tomto prípade ideálnym riešením.
Soľ funguje ako silný herbicíd, pretože z rastliny vytiahne všetku vodu. Najlepšie je použiť hrubozrnnú alebo kamennú soľ. Jednoducho ju nasypte priamo do škár a na miesta, kde burina rastie. Tento spôsob je ideálny na spevnené plochy, kde v okolí nerastú žiadne okrasné rastliny, ktoré by mohla soľ poškodiť. Účinok je rýchly a na rozdiel od chémie nepredstavuje hrozbu pre voľne žijúce zvieratá.
3. Ochrana cibuľovín pred veveričkami
Tulipánové cibuľky sú pre veverice neodolateľnou pochúťkou. Soľ môže byť súčasťou veľmi účinného odpudzovača, ale pozor - nikdy ju nesypte priamo do jamky k cibuľke, mohli by ste ju poškodiť. Vyskúšajte kombinovanú metódu, ktorá veveričky zaručene odradí:
- Pri sadení cibuľovín pridajte do vrchnej vrstvy pôdy nastrihané tŕnisté odrezky z ruží.
- Rozdrvte niekoľko strúčikov cesnaku a posypte nimi pôdu nad cibuľkou.
- Nakoniec do tejto zmesi pridajte jednu lyžičku soli a zľahka premiešajte s povrchom zeminy.
Kombinácia pichľavých prekážok, silného zápachu cesnaku a nepríjemnej chuti soli vytvorí ochrannú zónu, ktorej sa veveričky zďaleka vyhnú.
