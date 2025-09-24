  • Články
NASA spustila misiu, ktorá bude skúmať vesmírne počasie

  • DNES - 18:20
  • Washington
NASA spustila misiu, ktorá bude skúmať vesmírne počasie

Z Kennedyho vesmírneho strediska v americkom štáte Florida v stredu úspešne odštartovala raketa Falcon 9 spoločnosti Space X, ktorá do vesmíru vyniesla tri družice. Ich úlohou okrem iného bude monitorovať vesmírne počasie, ako sú slnečné búrky, ktoré môžu rušiť technológie a energetické systémy na Zemi, informovala agentúra AFP.

Družice IMAP, SWFO-L1 a CGO čaká vo vesmíre dlhý let k Lagrangeovmu bodu L1, ktorý je od Slnka vzdialený približne 1,5 milióna kilometrov a ponúka stabilný vyhliadkový bod na pozorovanie.

Družica Interstellar Mapping and Acceleration Probe (IMAP) využije svoje prístroje na štúdium vysokoenergetických častíc Slnka a ochrannej magnetickej bubliny obklopujúcej slnečnú sústavu - heliosféru. Ide o údaje, ktoré môžu poskytnúť prehľad o vesmírnom počasí a kozmickom žiarení.

Slnečné búrky sú udalosti s vysokým žiarením spôsobené erupciami na povrchu Slnka a je veľmi ťažké ich predpovedať. Je známe, že môžu ovplyvniť aktivity na Zemi vrátane letectva, mobilnej komunikácie a energetických sietí – a potenciálne ohroziť i astronautov a družice vo vesmíre.

Družica Space Weather Follow-on (SWFO-L1), ktorú prevádzkuje Národný úrad pre oceán a atmosféru (NOAA), má pozorovať vonkajšiu atmosféru Slnka (korónu) a zároveň merať neustály prúd častíc zo Slnka (slnečný vietor) ešte pred tým, ako sa dostane k Zemi, aby bolo možné monitorovať podmienky, ktoré vytvárajú kozmické počasie. „Nedokáže zastaviť prichádzajúcu hrozbu, ale môže nám dať čas na prípravu,“ objasnila Irene Parkerová z NOAA.

Úlohou družice Carruthers Geocorona (CGO), tretieho pasažiera rakety Falcon 9, je zachytiť zemskú geokorónu - súčasť vonkajšej atmosféry, ktorá vyžaruje ultrafialové žiarenie. Skúmanie tohto fenoménu umožní vedcom lepšie porozumieť atmosfére a zlepšiť schopnosti ľudí predvídať, ako bude Zem ovplyvnená slnečnou aktivitou.

Zdroj: Info.sk, TASR
