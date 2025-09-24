Primátor Londýna Khan: Trump je rasista a islamofób
- DNES - 17:43
- Londýn
Primátor Londýna Sadiq Khan v stredu ostro kritizoval amerického prezidenta Donalda Trumpa a nazval ho rasistom a islamofóbom. Reagoval tak na jeho tvrdenie, že vedenie Londýna chce v meste zaviesť islamské právo šaría. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
Labouristický primátor hlavného mesta Spojeného kráľovstva a Trump vedú spory už niekoľko rokov. Najnovšia roztržka súvisí s výrokom šéfa Bieleho domu na adresu Khana počas Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (VZ OSN).
„Pozerám sa na Londýn, kde je strašný, strašný, strašný strašný primátor, a to mesto sa zmenilo, tak sa zmenilo,“ povedal Trump. „Teraz tam chcú zaviesť šaríu. Ale vy ste v inej krajine, to nemôžete urobiť,“ odkázal vedeniu mesta.
„Myslím si, že prezident Trump preukázal, že je rasista, sexista, mizogýn a islamofób,“ reagoval Khan pre televíziu Sky News. Primátor upozornil, že Londýn je na čele mnohých svetových rebríčkov, napríklad v oblasti zahraničných investícií.
Khan je primátorom Londýna od roku 2016 ako prvý moslim na tejto pozícii. Spor medzi oboma politikmi sa začal ešte v roku 2015, keď Khan odsúdil návrh vtedajšieho prezidentského kandidáta Trumpa, aby bol moslimom zakázaný vstup do USA. Konflikt sa vyostril, keď Trump kritizoval Khanovu reakciu pri teroristickom útoku na London Bridge v roku 2017. Spory oboch politikov pokračujú aj po Trumpovom návrate do funkcie prezidenta.
