  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 7.10.2025Meniny má Eliška
14°Bratislava

Alkohol a demencia: Aké množstvo je už rizikové?

  • DNES - 17:52
  • Londýn/Washington
Alkohol a demencia: Aké množstvo je už rizikové?

Aký vplyv má pitie alkoholu na zdravie mozgu a aké množstvo už možno považovať za rizikové pre vznik demencie?

Demencia je súhrnné pomenovanie pre skupinu príznakov, ktoré výrazne ovplyvňujú každodenný život pacienta. K tým najznámejším patrí zabúdanie, problémy s plánovaním a sústredením alebo časté a náhle zmeny nálady.

Najväčšiu rolu pri vzniku demencie hrá podľa neziskovej organizácie Alzheimerova spoločnosť vysoký vek, genetika či pohlavie. Riziko však predstavujú aj niektoré bežné návyky. Jedným z nich je nadmerné pitie alkoholu.

Niektoré výskumy tvrdia, že pitie alkoholu v malých množstvách môže mať pozitívne účinky na zdravie mozgu. Hovorí sa to napríklad o víne, ktoré obsahuje zdraviu prospešné polyfenoly.

Ako však poukazuje výskum z dielne britských a amerických vedcov, pri hodnotení rizika vzniku demencie nie je žiadne množstvo alkoholu bezpečné.

Nebezpečný aj v malých množstvách

Výskum publikovaný v žurnále BMJ Evidence Based Medicine poukazuje na skutočnosť, že najvyššiemu riziku vzniku demencie čelia pravidelní konzumenti veľkého množstva alkoholu. U tých narastá riziko ochorenia o 40 percent v porovnaní s bežnou populáciou.

Nepomáha ani „prestávka“ v pití – demencia vzniká častejšie aj u ľudí, ktorí v neskoršom veku pijú menej, hoci roky predtým pili na pravidelnej báze.

„Naše zistenie protirečí zaužívanému tvrdeniu, že malé množstvo alkoholu prospieva zdraviu mozgu,“ uviedla psychiatrička Anya Topiwalová, ktorá spolupracovala na výskume. „Nemáme genetické dôkazy o jeho ochrannom účinku, práve naopak,“ dodala.

Výskum, ktorý prebiehal 4 roky na vzorke takmer 560 tisíc dospelých Britov a Američanov podľa Topiwalovej zohrá dôležitú rolu v medicínskom prostredí.

„Aj mierne alebo striedme pitie alkoholu zvyšuje riziko demencie. Zníženie množstva vypitého alkoholu naprieč populáciou môže výrazne prispieť k prevencii demencie,“ dodala vedkyňa.

Zdroj: Info.sk, DP, bmj.com, alzheimers.org.uk
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Návšteva kaderníctva sa môže skončiť mŕtvicou. Pozor na tento syndróm

Návšteva kaderníctva sa môže skončiť mŕtvicou. Pozor na tento syndróm

VČERA - 20:32Zdravie

Odborníci varujú, že „syndróm z kaderníctva“ je častejší, než si myslíme.

Čo o vašom zdraví prezrádza obvod krku?

Čo o vašom zdraví prezrádza obvod krku?

VČERA - 19:58Zdravie

Aký obvod krku už možno považovať za rizikový pre zdravie?

Pri spánku je dôležitá nielen jeho dĺžka, ale aj kvalita

Pri spánku je dôležitá nielen jeho dĺžka, ale aj kvalita

10:13 05.10.2025Zdravie

Nedostatok spánku môže viesť k vážnym zdravotným problémom. Človek by mal spať denne aspoň sedem až deväť hodín, pričom dôležitá je nielen dĺžka, ale aj kvalita spánku.

Ktoré nealko spúšťa depresiu? S týmito nápojmi opatrne!

Ktoré nealko spúšťa depresiu? S týmito nápojmi opatrne!

21:09 04.10.2025Zdravie

Výskum z Nemecka dokázal spojitosť medzi vznikom depresie a určitým typom nápojov. Za všetkým stoja baktérie.

Vosveteit.sk
Nová funkcia v Androide automaticky skontroluje obrázky a videá v správach ešte skôr, než ich otvoríšNová funkcia v Androide automaticky skontroluje obrázky a videá v správach ešte skôr, než ich otvoríš
Prečo ľudia pijú, aj keď im alkohol ničí život? Všetko riadi táto malá časť tvojho mozguPrečo ľudia pijú, aj keď im alkohol ničí život? Všetko riadi táto malá časť tvojho mozgu
AKTUÁLNE: Kybernetický útok zasiahol aj Nitru. Jaguar Land Rover oznamuje, čo bude nasledovaťAKTUÁLNE: Kybernetický útok zasiahol aj Nitru. Jaguar Land Rover oznamuje, čo bude nasledovať
Táto aplikácia ti vytrhne tŕň z päty. Správy z celého webu ti zobrazí na jednom miesteTáto aplikácia ti vytrhne tŕň z päty. Správy z celého webu ti zobrazí na jednom mieste
Markíza a JOJ majú problém. Protimonopolný úrad preveruje zákaz pretáčania reklám. TÚSR tento krok PMÚ otvorene vítaMarkíza a JOJ majú problém. Protimonopolný úrad preveruje zákaz pretáčania reklám. TÚSR tento krok PMÚ otvorene víta
POZOR! Takto ma chcel online podvodník namočiť do prania špinavých peňazí! Táto práca znela dokonale!POZOR! Takto ma chcel online podvodník namočiť do prania špinavých peňazí! Táto práca znela dokonale!
Netflix v októbri poriadne pritvrdzuje. Priprav sa na šok, slzy aj napätie. Toto sú filmy a seriály, ktoré musíš vidieťNetflix v októbri poriadne pritvrdzuje. Priprav sa na šok, slzy aj napätie. Toto sú filmy a seriály, ktoré musíš vidieť
Umelá inteligencia sa začína správať ako živá bytosť. Nabrala vedomie? Stále viac ľudí je o tom presvedčenýchUmelá inteligencia sa začína správať ako živá bytosť. Nabrala vedomie? Stále viac ľudí je o tom presvedčených
General Motors predstavil „lunárny pickup“. Vyzerá ako z iného sveta. Na tomto vozidle budú po Mesiaci jazdiť astronauti programu Artemis.General Motors predstavil „lunárny pickup“. Vyzerá ako z iného sveta. Na tomto vozidle budú po Mesiaci jazdiť astronauti programu Artemis.
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP