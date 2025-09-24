Alkohol a demencia: Aké množstvo je už rizikové?
Aký vplyv má pitie alkoholu na zdravie mozgu a aké množstvo už možno považovať za rizikové pre vznik demencie?
Demencia je súhrnné pomenovanie pre skupinu príznakov, ktoré výrazne ovplyvňujú každodenný život pacienta. K tým najznámejším patrí zabúdanie, problémy s plánovaním a sústredením alebo časté a náhle zmeny nálady.
Najväčšiu rolu pri vzniku demencie hrá podľa neziskovej organizácie Alzheimerova spoločnosť vysoký vek, genetika či pohlavie. Riziko však predstavujú aj niektoré bežné návyky. Jedným z nich je nadmerné pitie alkoholu.
Niektoré výskumy tvrdia, že pitie alkoholu v malých množstvách môže mať pozitívne účinky na zdravie mozgu. Hovorí sa to napríklad o víne, ktoré obsahuje zdraviu prospešné polyfenoly.
Ako však poukazuje výskum z dielne britských a amerických vedcov, pri hodnotení rizika vzniku demencie nie je žiadne množstvo alkoholu bezpečné.
Nebezpečný aj v malých množstvách
Výskum publikovaný v žurnále BMJ Evidence Based Medicine poukazuje na skutočnosť, že najvyššiemu riziku vzniku demencie čelia pravidelní konzumenti veľkého množstva alkoholu. U tých narastá riziko ochorenia o 40 percent v porovnaní s bežnou populáciou.
Nepomáha ani „prestávka“ v pití – demencia vzniká častejšie aj u ľudí, ktorí v neskoršom veku pijú menej, hoci roky predtým pili na pravidelnej báze.
„Naše zistenie protirečí zaužívanému tvrdeniu, že malé množstvo alkoholu prospieva zdraviu mozgu,“ uviedla psychiatrička Anya Topiwalová, ktorá spolupracovala na výskume. „Nemáme genetické dôkazy o jeho ochrannom účinku, práve naopak,“ dodala.
Výskum, ktorý prebiehal 4 roky na vzorke takmer 560 tisíc dospelých Britov a Američanov podľa Topiwalovej zohrá dôležitú rolu v medicínskom prostredí.
„Aj mierne alebo striedme pitie alkoholu zvyšuje riziko demencie. Zníženie množstva vypitého alkoholu naprieč populáciou môže výrazne prispieť k prevencii demencie,“ dodala vedkyňa.
