  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 24.9.2025Meniny má Ľuboš, Ľubor
14°Bratislava

Zelenskyj v OSN označil medzinárodné inštitúcie za slabé a neefektívne

  • DNES - 17:14
  • New York
Zelenskyj v OSN označil medzinárodné inštitúcie za slabé a neefektívne

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu počas všeobecnej rozpravy pred plénom Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (VZ OSN) kritizoval medzinárodné inštitúcie, ktoré sú podľa neho slabé a neefektívne. Upozornil tiež, že vo „svete prebiehajú najničivejšie preteky v zbrojení v histórii“. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.

Ani počas aktuálneho krviprelievania neexistuje jediná medzinárodná inštitúcia, ktorá by to mohla skutočne zastaviť,“ povedal. „Takými slabými sa tieto inštitúcie stali. Čo môžu Sudán, Somálsko, Palestína alebo akýkoľvek iný štát trpiaci vojnou skutočne očakávať od OSN alebo globálneho systému? Po desaťročia len vyhlásenia a vyhlásenia. A dokonca ani to všetko, čo sa deje v Gaze, nemá žiadne riešenie,“ deklaroval.

Prezident Ukrajiny medzinárodné spoločenstvo vyzval, aby konalo proti Rusku, keďže prezident Vladimir Putin podľa neho chce rozšíriť svoju vojnu do Európy.

Zelenskyj vyhlásil, že ani členstvo v Severoatlantickej aliancii (NATO) neznamená úplnú bezpečnosť a poukázal na narušenie poľského vzdušného priestoru ruskými dronmi. „Ukrajina bola len prvou krajinou, ruské drony lietajú po celej Európe, ruské operácie sa už šíria po rôznych krajinách a Putin chce túto vojnu pokračovať a rozšíriť,“ povedal.

V tejto súvislosti je podľa Zelenského dôležité, aby Európa nestratila Moldavsko v prospech ruského vplyvu. Táto krajina by podľa neho v takom prípade mohla nasledovať príklad Bieloruska a Gruzínska.

Rusko sa snaží urobiť Moldavsku to, čo Irán kedysi urobil Libanonu, a globálna reakcia je opäť nedostatočná. V Európe sme už stratili Gruzínsko... a už mnoho rokov sa aj Bielorusko uberá smerom k závislosti od Ruska. Európa si nemôže dovoliť stratiť aj Moldavsko,“ povedal.

Zelenskyj tiež vo svojom vystúpení deklaroval, že garantovať mier a dodržiavanie medzinárodného práva môžu iba mocné krajiny, ktoré sa zaň dokážu postaviť. „21. storočie sa príliš nelíši od minulosti. Ak chce krajina mier, stále musí pracovať na vývoji zbraní," povedal. „Zbrane rozhodujú o tom, kto prežije,“ dodal ukrajinský prezident.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Primátor Londýna Khan: Trump je rasista a islamofób

Primátor Londýna Khan: Trump je rasista a islamofób

DNES - 17:43Zahraničné

Primátor Londýna Sadiq Khan v stredu ostro kritizoval amerického prezidenta Donalda Trumpa a nazval ho rasistom a islamofóbom.

Blanár: O protidronovej bariére majú rokovať štáty, ktoré už čelili narušeniu

Blanár: O protidronovej bariére majú rokovať štáty, ktoré už čelili narušeniu

DNES - 16:33Zahraničné

Na prvotnej diskusii o protidronovej bariére na východnej hranici Európskej únie sa majú zúčastniť krajiny, ktoré už čelili narušeniu svojho územia ruskými dronmi alebo stíhačkami.

Rusko plánuje zvýšiť DPH, očakáva príjem vyše bilióna rubľov

Rusko plánuje zvýšiť DPH, očakáva príjem vyše bilióna rubľov

DNES - 14:17Zahraničné

Ruské ministerstvo financií plánuje zvýšiť daň z pridanej hodnoty, aby pomohlo financovať vojnu proti Ukrajine.

Peskov vylúčil, že by Ukrajina mohla dobyť svoje územie obsadené Ruskom

Peskov vylúčil, že by Ukrajina mohla dobyť svoje územie obsadené Ruskom

DNES - 13:13Zahraničné

Hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov považuje za omyl domnievať sa, že Ukrajina by mohla znovu dobyť územie obsadené ruskou armádou.

Vosveteit.sk
Cez tieto funkcie tvojho telefónu ti môže podvodná aplikácia vybieliť bankový účet. Toto si skontroluj hneď terazCez tieto funkcie tvojho telefónu ti môže podvodná aplikácia vybieliť bankový účet. Toto si skontroluj hneď teraz
Katastrofický scenár pre planétu. Oceány sa prehrievajú a základ potravinového reťazca umieraKatastrofický scenár pre planétu. Oceány sa prehrievajú a základ potravinového reťazca umiera
Dve najsilnejšie ruské hackerské skupiny spojili sily. Európu zachvátila panika, môže nastať pekloDve najsilnejšie ruské hackerské skupiny spojili sily. Európu zachvátila panika, môže nastať peklo
Používaš Google TV? Priprav sa, Gemini AI totálne zmení tvoj chytrý televízorPoužívaš Google TV? Priprav sa, Gemini AI totálne zmení tvoj chytrý televízor
Ruská „Noemova archa“ pristála na Zemi. Nie všetci pasažieri cestu prežiliRuská „Noemova archa“ pristála na Zemi. Nie všetci pasažieri cestu prežili
Samsung našiel nové miesto, kde bude používateľom zobrazovať reklamy. Toto by bežného človeka nenapadloSamsung našiel nové miesto, kde bude používateľom zobrazovať reklamy. Toto by bežného človeka nenapadlo
Hackeri zlomili Jaguar Land Rover. Výroba v Nitre stále stojí a straty rastú každým dňomHackeri zlomili Jaguar Land Rover. Výroba v Nitre stále stojí a straty rastú každým dňom
Americké letectvo spustilo výrobu next-gen stealth stíhačky F-47, ktorá má zabezpečiť vzdušnú dominanciu USA na desaťročia dopreduAmerické letectvo spustilo výrobu next-gen stealth stíhačky F-47, ktorá má zabezpečiť vzdušnú dominanciu USA na desaťročia dopredu
Nesmrteľný Putin? V kuloároch sa hovorí o výmene orgánov ako ceste k nesmrteľnosti. Je to vôbec možné?Nesmrteľný Putin? V kuloároch sa hovorí o výmene orgánov ako ceste k nesmrteľnosti. Je to vôbec možné?
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP