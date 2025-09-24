Z trhu sťahujú dva kusy elektroniky
Obidva výrobky podľa kontrolórov predstavujú riziko pre životné prostredie.
Slovenská obchodná inšpekcia nariadila stiahnuť z trhu dva výrobky, ktoré označila za nebezpečné. SOI o tom informuje na svojom webe s tým, že výrobky predstavujú riziko pre životné prostredie.
Bezdrôtový reproduktor
V prvom prípade ide o Bluetooth reproduktor esperanza®, model/typ: EP1241W z Poľska. Biely bezdrôtový reproduktor sa predáva spolu s napájacím USB káblom, zabalený v kartónovej škatuli. Na obale výrobku je označenie CE, označenie RoHS a informácie o výrobcovi. Balenie obsahuje aj návod na použitie.
Ako informuje SOI, vo výrobku zistili nadmernú koncentráciu olova a kadmia. „Skúšky vykonané akreditovaným laboratóriom potvrdili, že v spájke výrobku bola nameraná nadmerná hmotnostná koncentrácia olova (Pb) a kadmia (Cd),“ uvádza.
USB ventilátor
V druhom prípade ide o USB ventilátor s označením cn-usb03black z Číny. Čierny ventilátor sa predáva s dvomi druhmi konektorov a dá sa pripevniť k mobilu. Výrobok je balený v plastovom obale, na ktorom sú uvedené informácie o dovozcovi, identifikačné údaje a návod na použitie.
Aj v tomto výrobku zistili prekročené povolené množstvo olova a kadmia. „Skúšky vykonané akreditovaným laboratóriom potvrdili, že v spájke výrobku bola nameraná nadmerná hmotnostná koncentrácia olova (Pb) a kadmia (Cd),“ informuje SOI.
Výrobky nepoužívajte!
Inšpektori nariadili stiahnutie oboch výrobkov z trhu. V prípade, že ste si niektorý z nich alebo obidva už kúpili, môžete ich vrátiť predajcovi, ktorý vám poskytne vrátenie kúpnej sumy, náhradu za výrobky rovnakej kategórie a podobnej ceny alebo opravenie výrobkov.
„Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si tento výrobok zakúpili, aby ho vo verejnom záujme prestali používať a vrátili späť predávajúcemu,“ dodáva SOI.
