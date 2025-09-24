Na diaľnici D2 sa zrazili dve autá
Vodiči musia rátať s výrazným zdržaním.
V Bratislave na diaľnici D2 za tunelom Sitina v smere na Stupavu sa zrazili dve autá. Blokovaný je ľavý pruh, treba rátať s výrazným zdržaním. Informuje o tom Zelená vlna STVR na sociálnej sieti.
Spresnila, že nehoda sa stala na 58. kilometri diaľnice D2, zdržanie odhadla na minimálne 30 minút. Podľa Stella centra sa v smere do Stupavy pri výjazde na Lamač tvorí kolóna už od Petržalky.
Šimkovičová žiadala o cestovanie vládnym špeciálom, bol už obsadený
Ministerka kultúry Martina Šimkovičová sa chcela pridať k oficiálnej delegácii prezidenta SR Petra Pellegriniho počas pracovnej cesty do USA a využiť spoločný vládny špeciál.
Kaliňák: Nikto nikoho nevylúčil, o protidronovej ochrane sa len diskutuje
O protidronovej ochrane na východnom krídle Európskej únie sa len začína hovoriť.
Kaliňák: K žandárom sa hlási približne 1800 ľudí, prvých 100 prešlo výcvikom
Do Žandárskeho zboru sa hlási približne 1000 vojakov a ďalších 800 ľudí z iných bezpečnostných zložiek štátu.
Súd rozhodol: Mikuláš Černák zostáva vo väzení
Súd zamietol návrhy na podmienečné prepustenie Mikuláša Černáka.