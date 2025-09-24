  • Články
Na diaľnici D2 sa zrazili dve autá

  • DNES - 15:41
  • Bratislava
Na diaľnici D2 sa zrazili dve autá

Vodiči musia rátať s výrazným zdržaním.

V Bratislave na diaľnici D2 za tunelom Sitina v smere na Stupavu sa zrazili dve autá. Blokovaný je ľavý pruh, treba rátať s výrazným zdržaním. Informuje o tom Zelená vlna STVR na sociálnej sieti.

Spresnila, že nehoda sa stala na 58. kilometri diaľnice D2, zdržanie odhadla na minimálne 30 minút. Podľa Stella centra sa v smere do Stupavy pri výjazde na Lamač tvorí kolóna už od Petržalky.

Zdroj: Info.sk, TASR
